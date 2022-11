SYRACUSE, NY (WSYR-TV)

Lake effect snow Thursday into Friday night brought staggering amounts of snow to parts of Western and Northern New York.

Orchard Park just south of Downtown Buffalo received 77″ of snow by Saturday morning! Because of the storm, the Buffalo Bills home game against the Cleveland Browns scheduled in Orchard Park at Highmarket Stadium was moved to Ford Field in Detroit on Sunday.

Lake effect snow was also very productive off Lake Ontario the last 36 hours and produced 72.3 inches in Natural Bridge, a small town in Jefferson County east of Fort Drum. Watertown ended up with 57.4″

Lake effect off Lake Ontario will settle back into into Oneida and Oswego counties later tonight with up to two feet of new snow Sunday and Sunday night.

Here are some of the other snow totals from Thursday night/Friday’s lake effect:

...SNOWFALL REPORTS... Location Amount Time/Date Provider ...New York... ...Allegany County... Rushford 4.0 in 0700 AM 11/19 COOP Wellsville 2.4 ENE 2.1 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Angelica 2.0 in 0700 AM 11/19 COOP Alfred 1.8 in 0700 AM 11/19 COOP Whitesville 1N 0.5 in 0700 AM 11/19 COOP ...Cattaraugus County... Ischua 0.4 SSE 7.3 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Franklinville 0.5 NNE 6.9 in 0755 AM 11/19 COCORAHS Allegany State Park 5.5 in 0700 AM 11/19 COOP Olean 3.5 in 0730 AM 11/19 COOP Franklinville 3.5 E 3.0 in 0700 AM 11/19 COCORAHS ...Chautauqua County... Fredonia 0.8 WNW 24.0 in 0500 AM 11/19 COCORAHS Dunkirk 1S 22.1 in 0700 AM 11/19 COOP Forestville 2.1 SW 20.0 in 0830 AM 11/19 COCORAHS Fredonia 1.8 WNW 18.0 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Gerry 0.8 N 12.7 in 0730 AM 11/19 COCORAHS Kennedy 2.6 SE 12.1 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Mayville 0.2 ESE 10.7 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Falconer 0.3 WSW 9.0 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Jamestown 4ENE 8.9 in 0700 AM 11/19 COOP Kennedy 0.3 NE 8.5 in 0600 AM 11/19 COCORAHS ...Erie County... Orchard Park 77.0 in 0700 AM 11/19 Trained Spotter Hamburg 1.9 NNW 73.7 in 0900 AM 11/19 COCORAHS 2 SW Blasdell 65.0 in 0826 PM 11/18 Trained Spotter Elma 2.7 WSW 58.2 in 0700 AM 11/19 COCORAHS 1 SW West Seneca 49.0 in 0100 AM 11/19 Cocorahs East Aurora 0.1 ENE 47.5 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Angola 46.0 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Boston 2.5 NE 43.7 in 0700 AM 11/19 COCORAHS West Seneca 2.5 SE 43.1 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Wales 42.0 in 0700 AM 11/19 COOP Eden 1.4 SSE 41.7 in 0745 AM 11/19 COCORAHS 2 SE West Seneca 40.0 in 0300 AM 11/19 NWS Employee East Aurora 2.7 SSE 39.2 in 0700 AM 11/19 COCORAHS 1 SSW West Seneca 38.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio Colden 1.4 NNW 37.8 in 0730 AM 11/19 COCORAHS Colden 1W 37.8 in 0730 AM 11/19 COOP 1 WNW Alden 34.5 in 0700 AM 11/19 Trained Spotter Alden 34.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio 3 ENE Holland 33.5 in 1030 AM 11/18 Trained Spotter 1 ESE Sloan 31.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio 1 SE Lackawanna 31.0 in 0700 AM 11/19 Trained Spotter Buffalo Airport 30.2 in 0700 AM 11/19 Official NWS Obs 2 S Snyder 29.0 in 0900 AM 11/19 Public 1 N Cheektowaga 28.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio Glenwood 1.5 SE 27.0 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Williamsville 3.8 E 26.5 in 0708 AM 11/19 COCORAHS 2 NNW Cheektowaga 26.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio 2 WSW Millgrove 26.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio 1 S Buffalo 26.0 in 0800 AM 11/19 Public Lancaster 25.5 in 0900 AM 11/19 Trained Spotter Glenwood 1.0 SE 25.4 in 0700 AM 11/19 COCORAHS 2 SE Lancaster 24.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio 1 N Lancaster 22.0 in 1015 AM 11/19 Public 1 ENE Buffalo 22.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio 2 W Snyder 22.0 in 0900 AM 11/19 Public Cheektowaga 2.4 NW 21.0 in 0901 AM 11/19 COCORAHS Akron 2.4 S 18.5 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Snyder 0.6 SW 17.3 in 0700 AM 11/19 COCORAHS 1 NW Williamsville 16.4 in 0800 AM 11/19 NWS Employee 2 ESE Harris Hill 15.0 in 0900 AM 11/19 Public Buffalo 1.2 WNW 13.6 in 0900 AM 11/19 COCORAHS East Amherst 1.3 WSW 10.7 in 0900 AM 11/19 COCORAHS Kenmore 0.3 ESE 9.4 in 0745 AM 11/19 COCORAHS East Amherst 1.2 WNW 9.0 in 0915 AM 11/19 COCORAHS 1 ENE Kenmore 9.0 in 0900 AM 11/19 Amateur Radio Kenmore 0.8 NW 7.6 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Buffalo 3.9 N 7.5 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Amherst 5.4 NNE 6.4 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Tonawanda 3.1 NE 3.3 in 0800 AM 11/19 COCORAHS ...Genesee County... Batavia 3.4 WSW 17.8 in 0800 AM 11/19 COCORAHS 2 E Stafford 11.5 in 0837 AM 11/19 Trained Spotter Le Roy 1E 9.6 in 0800 AM 11/19 COOP Stafford 1.8 NE 9.2 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Batavia 7.8 in 0820 AM 11/19 Trained Spotter Le Roy 7.5 in 0700 AM 11/19 COCORAHS ...Jefferson County... 3 SW Natural Bridge 72.3 in 0730 AM 11/19 Trained Spotter Watertown 57.4 in 0350 AM 11/19 Trained Spotter Fort Drum 54.0 in 1020 AM 11/19 Public West Carthage 0.3 ENE 47.0 in 0740 AM 11/19 COCORAHS 4 NW Copenhagen 40.0 in 0400 AM 11/19 Trained Spotter Henderson 12.0 in 0500 AM 11/19 Trained Spotter Mannsville 0.3 SE 5.5 in 0700 AM 11/19 COCORAHS ...Lewis County... 6 N Croghan 30.0 in 0700 AM 11/19 Public Croghan 6.2 N 30.0 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Highmarket 2W 4.4 in 0600 AM 11/19 COOP Lowville 3.5 in 0700 AM 11/19 COOP Constableville 1.2 NW 3.5 in 0500 AM 11/19 COCORAHS Chases Lake 1.3 in 0600 AM 11/19 COOP ...Livingston County... Avon 4.0 in 0945 AM 11/19 COOP ...Monroe County... Scottsville 0.4 NW 2.3 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Brockport 1.5 in 0900 AM 11/19 COOP Pittsford 4.0 SSE 1.3 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Fairport 0.9 W 0.8 in 0700 AM 11/19 COCORAHS ...Niagara County... 3 NNW North Tonawanda 9.0 in 1034 AM 11/19 Public Lockport 0.8 NE 6.8 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Rapids 1.0 SW 6.0 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Lockport 2.5 ESE 5.3 in 0700 AM 11/19 COCORAHS Sanborn 4NE 4.8 in 0700 AM 11/19 COOP Lockport 2.8 WNW 4.4 in 0820 AM 11/19 COCORAHS Niagara Falls 5.7 E 4.0 in 0753 AM 11/19 COCORAHS North Tonawanda 4.0 in 0700 AM 11/19 COOP 4 SSW Sanborn 1.9 in 0715 AM 11/19 Public Newfane 1W 1.6 in 0700 AM 11/19 COOP ...Ontario County... Geneva 0.5 in 0800 AM 11/19 COOP Bristol Harbour 0.5 in 0700 AM 11/19 COOP ...Orleans County... Medina 3.6 in 0800 AM 11/19 COOP Medina 0.4 WNW 3.6 in 0800 AM 11/19 COCORAHS Lakeside 1.3 in 0700 AM 11/19 COOP Albion 0.1 in 0630 PM 11/17 COOP ...Oswego County... Mexico 2SW 16.8 in 0700 AM 11/19 COOP Minetto 0.1 SE 10.7 in 0800 AM 11/19 COCORAHS ...Wayne County... Macedon 2.6 ESE 0.8 in 0707 AM 11/19 COCORAHS Palmyra 1.6 NW 0.4 in 0800 AM 11/19 COCORAHS ...Wyoming County... Warsaw 4W 40.5 in 0700 AM 11/19 COOP Wyoming 3W 31.1 in 0700 AM 11/19 COOP Warsaw 6SW 18.5 in 0700 AM 11/19 COOP Silver Springs 3N 9.1 in 0700 AM 11/19 COOP