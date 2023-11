POMPEY, N.Y. (WSYR-TV) — Mark your calendars for Nov. 11 and 12, because Heritage Hill Brewhouse is hosting “Holiday on the Hill.”

This pet-friendly arts and crafts barn sale will feature 50 local arts, crafts and specialty food vendors, food trucks and more.

It never hurt anyone to shop local!

Vendor list:

Lucy Wellner

Aurora Sky

Allison Fisher

Daniel Horton

The British BS

Diane Kuss

Ferris Lite

Kathy Real

Sara Hall

Treasure Hunt

Meegan Etter

David McKenn

Bonnie Scrippa

Jen Gandi

Rachel Wenzel

Sara Kenney

Saint 3 Kristen Reagan

Chasing Sunset- Jessica Brown

Reawakened Jewelry

Soul love candle

Peter Valenti

Jennifer Cuadrado

Turnings by Tim

Fringed Benefits

Haleigh Summers

Sara

Knot Plain or Tall

Smoke Pail Studios

Dan B

Leah Ohara Conway

Lori Reynolds

Bubbles and Barns

Cyndi Rauli

Amy Fancher

Terri Frateschi

Allure Scents Candles

Jawns Over

Lynette Morky

Matt Larson

Candace Davis

Walking Miss Daisy

Teresa White

Wyne Cuss Blue Signs

Amy Ricottilli

Aurura Candles Skobis

Michelle DaRin

Lisa Deegan Merchant

Earthquake Spices

Casia Ellis

Jim Dewitt Sugar

Kathy Doblair

Tess Zambrano

Emily by Earrings

Karen Boyle

Robson

Rose Hill Woodworks

Kathy Doblair

Giuliano RobinVan

Live music schedule:

Saturday: Mark Nanni

Mark Nanni Sunday: Just Joe

Courtesy of Heritage Hill Brewhouse.