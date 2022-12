SYRACUSE, NY (WSYR-TV)

Here are the snow totals from the deadly lake effect storm in Western and Northern New York the last four days:

LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER ...NEW YORK... ...ALLEGANY COUNTY... WELLSVILLE 2.4 ENE 1.5 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ALFRED 1.5 IN 0700 AM 12/27 COOP RUSHFORD 1.0 IN 0700 AM 12/27 COOP ANGELICA 0.5 IN 0700 AM 12/27 COOP ...CATTARAUGUS COUNTY... CATTARAUGUS 3W 4.4 IN 0700 AM 12/27 COOP FRANKLINVILLE 0.5 NNE 1.9 IN 0730 AM 12/27 COCORAHS ALLEGANY STATE PARK 1.7 IN 0715 AM 12/27 COOP OLEAN 1.5 IN 0730 AM 12/27 COOP ...CAYUGA COUNTY... DUCK LAKE 2.5 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS ...CHAUTAUQUA COUNTY... MAYVILLE 0.2 ESE 9.5 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS DUNKIRK 1S 8.0 IN 0700 AM 12/27 COOP FREDONIA 0.8 WNW 5.0 IN 0500 AM 12/27 COCORAHS DEWITTVILLE 1.0 SSE 5.0 IN 0600 AM 12/27 COCORAHS GERRY 0.8 N 4.7 IN 0730 AM 12/27 COCORAHS JAMESTOWN 4ENE 2.2 IN 0700 AM 12/27 COOP KENNEDY 2.6 SE 2.0 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS FALCONER 0.3 WSW 1.4 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ...ERIE COUNTY... BUFFALO AIRPORT 51.5 IN 0700 AM 12/27 OFFICIAL NWS OBS LAKE VIEW 1NE 44.3 IN 0800 AM 12/27 COOP HAMBURG 2.0 N 41.5 IN 0745 AM 12/27 COCORAHS ELMA 2.7 WSW 39.7 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS WILLIAMSVILLE 3.8 E 37.5 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ORCHARD PARK 37.0 IN 0800 AM 12/27 TRAINED SPOTTER 1 SSE HARRIS HILL 36.0 IN 0900 AM 12/27 TRAINED SPOTTER LANCASTER 0.3 S 34.8 IN 0600 AM 12/27 COCORAHS WEST SENECA 2.8 ENE 32.5 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS KENMORE 0.8 NW 32.5 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS AMHERST 5.4 NNE 30.8 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS ANGOLA 29.4 IN 0802 AM 12/27 COCORAHS ELMA CENTER 0.7 SE 28.5 IN 0900 AM 12/27 COCORAHS KENMORE 0.3 ESE 27.0 IN 0755 AM 12/27 COCORAHS HAMBURG 0.4 WSW 24.3 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS WEST SENECA 2.5 SE 24.0 IN 0730 AM 12/27 COCORAHS BOSTON 2.5 NE 22.4 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS EAST AMHERST 1.3 WSW 21.2 IN 0900 AM 12/27 COCORAHS GLENWOOD 1.5 SE 18.0 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS WALES 16.2 IN 0700 AM 12/27 COOP EAST AURORA 2.7 SSE 14.9 IN 0905 AM 12/27 COCORAHS EDEN 1.4 SSE 14.7 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS EAST AURORA 3.4 NNE 13.0 IN 0900 AM 12/27 COCORAHS GLENWOOD 1.0 SE 11.6 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ...GENESEE COUNTY... BATAVIA 3.4 WSW 17.0 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS ...JEFFERSON COUNTY... 1 SSW DEFERIET 50.8 IN 0800 AM 12/27 TRAINED SPOTTER WATERTOWN 46.4 IN 0700 AM 12/27 TRAINED SPOTTER 2 SW HENDERSON HARBOR 46.3 IN 0740 AM 12/27 TRAINED SPOTTER WEST CARTHAGE 0.3 ENE 26.1 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ...LEWIS COUNTY... HIGHMARKET 2W 12.6 IN 0600 AM 12/27 COOP CONSTABLEVILLE 1.2 NW 12.5 IN 0500 AM 12/27 COCORAHS LOWVILLE 9.3 IN 0700 AM 12/27 COOP CHASES LAKE 1.0 IN 0600 AM 12/27 COOP ...LIVINGSTON COUNTY... DANSVILLE 0.6 IN 0800 AM 12/27 COOP ...MONROE COUNTY... BROCKPORT 8.2 IN 0900 AM 12/27 COOP ROCHESTER AIRPORT 1.8 IN 0700 AM 12/27 OFFICIAL NWS OBS SCOTTSVILLE 0.4 NW 1.4 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS HONEOYE FALLS 1.7 NE 0.5 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ROCHESTER 5.0 WNW T IN 0700 AM 12/27 COCORAHS PENFIELD 1.8 ENE T IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ...NIAGARA COUNTY... LOCKPORT 2.5 ESE 28.2 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS PENDLETON 1NE 26.5 IN 0900 AM 12/27 COOP NORTH TONAWANDA 19.0 IN 0700 AM 12/27 COOP SANBORN 4NE 14.0 IN 0700 AM 12/27 COOP LOCKPORT 2.8 WNW 10.5 IN 0820 AM 12/27 COCORAHS NEWFANE 1W 4.5 IN 0700 AM 12/27 COOP YOUNGSTOWN 2 NE 3.2 IN 0700 AM 12/27 COOP ...ONTARIO COUNTY... CANANDAIGUA 4.6 S 0.3 IN 1020 AM 12/27 COCORAHS ...ORLEANS COUNTY... MEDINA 0.4 WNW 16.7 IN 0800 AM 12/27 COCORAHS MEDINA 16.7 IN 0800 AM 12/27 COOP LAKESIDE 5.8 IN 0700 AM 12/27 COOP WATERPORT 2.7 N 4.8 IN 0743 AM 12/27 COCORAHS ...OSWEGO COUNTY... MEXICO 2SW 3.8 IN 0700 AM 12/27 COOP LACONA 3.6 SSE 3.3 IN 0700 AM 12/27 COCORAHS ...WAYNE COUNTY... MACEDON 2.6 ESE T IN 0739 AM 12/27 COCORAHS PALMYRA 1.6 NW T IN 0835 AM 12/27 COCORAHS ...WYOMING COUNTY... WARSAW 4W 19.3 IN 0700 AM 12/27 COOP WYOMING 3W 10.6 IN 0700 AM 12/27 COOP WARSAW 6SW 5.9 IN 0730 AM 12/27 COOP SILVER SPRINGS 3N 2.1 IN 0700 AM 12/27 COOP ARCADE 0.2 IN 0800 AM 12/27 COOP