Water rescues needed after flooding across Elmira area, Steuben County under ‘State of Emergency’

ELMIRA, N.Y. (WETM-TV) – There is breaking news out of Elmira, as heavy rain continues to pound the region causing dangerous flooding. Multiple water rescues and evacuations in parts of Steuben County and the Northern Tier have been reported as well.
The Steuben County Office of Emergency Management issued the following statement.
A FLASH FLOOD WARNING IS IN EFFECT FOR STEUBEN COUNTY UNTIL 11:00 P.M.
RAIN IS CONTINUING ACROSS MUCH OF THE COUNTY. MANY COUNTY AND
TOWN ROADS HAVE BEEN AFFECTED BY FLASH FLOODING FROM RAIN OVER
THE PAST 24 HOURS.
EMERGENCY OFFICIALS WARN THAT SOUTHERN AREAS OF
STEUBEN COUNTY HAVE SEEN MORE THAN 3” OF RAIN IN THE WARNING AREA
CAUSING FLASH FLOODING IN THE TOWNS OF WEST UNION, WOODHULL,
TROUPSBURG, TUSCARORA, GREENWOOD, CANISTEO AND HORNELLSVILE.
PLEASE AVOID THIS AREA OF THE COUNTY.
THE FOLLOWING ROADS HAVE BEEN AFFECTED:
STATE ROUTE 36
STATE ROUTE 417
STATE ROUTE 248
COUNTY ROUTE 84
COUNTY ROUTE 117
COUNTY ROUTE 103
COUNTY ROUTE 98
DRIVERS SHOULD USE CAUTION WHILE DRIVING AT NIGHT. DO NOT DRIVE
YOUR CAR THROUGH WATER THAT COVERS THE ROADWAY.
LISTEN FOR FURTHER STATEMENTS AND ADVISORIES IF CONDITIONS
CHANGE.