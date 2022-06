SYRACUSE, N.Y. (WSYR-TV) — Voting for New York’s primary starts June 28.

The key races are the Republican and Democratic Primaries for governor.

There are many places you can vote, depending on your town. Onondaga County provided a table of all the polling locations, which you can see below.

Polling Place Address Town Ward District CAMILLUS VILLAGE HALL 37 MAIN ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 001 CAMILLUS ELKS LODGE #2367 6117 NEWPORT RD, SYRACUSE, NY 13031 Camillus District 002 ST MICHAEL’S LUTHERAN CHURCH 5108 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 003 CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 004 NEW LIFE SYRACUSE CHURCH 804 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 005 CAMILLUS ELKS LODGE #2367 6117 NEWPORT RD, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 006 CAMILLUS ELKS LODGE #2367 6117 NEWPORT RD, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 007 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 008 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 009 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 010 CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 011 NEW LIFE SYRACUSE CHURCH 804 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 012 CAMILLUS VILLAGE HALL 37 MAIN ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 013 ST MICHAEL’S LUTHERAN CHURCH 5108 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 014 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 015 CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 016 NEW LIFE SYRACUSE CHURCH 804 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 017 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 018 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 019 CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 020 CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 Camillus District 021 ST MICHAEL’S LUTHERAN CHURCH 5108 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 022 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 023 ST JOSEPH’S PARISH CENTER 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 Camillus District 024 CICERO TOWN HALL 8236 BREWERTON RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 001 LAKESHORE BAPTIST CHURCH 6696 LAKESHORE RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 002 NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 Cicero District 003 BREWERTON FIRE STATION 9625 ROUTE 11, BREWERTON, NY 13029 Cicero District 004 NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 Cicero District 005 NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 Cicero District 006 NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 Cicero District 007 LAKESHORE BAPTIST CHURCH 6696 LAKESHORE RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 008 JH SPIRE AMERICAN LEGION 5575 LEGIONNAIRE DR, CICERO, NY 13039 Cicero District 009 JH SPIRE AMERICAN LEGION 5575 LEGIONNAIRE DR, CICERO, NY 13039 Cicero District 010 BREWERTON FIRE STATION 9625 ROUTE 11, BREWERTON, NY 13029 Cicero District 011 NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 Cicero District 012 ST FRANCIS OF ASSISI CHURCH 7820 BRIDGEPORT-MINOA RD, BRIDGEPORT, NY 13030 Cicero District 013 NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 Cicero District 014 GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 015 GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 016 GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 017 JH SPIRE AMERICAN LEGION 5575 LEGIONNAIRE DR, CICERO, NY 13039 Cicero District 018 CICERO ELEMENTARY SCHOOL 5979 ROUTE 31, CICERO, NY 13039 Cicero District 019 ST FRANCIS OF ASSISI CHURCH 7820 BRIDGEPORT-MINOA RD, BRIDGEPORT, NY 13030 Cicero District 020 BREWERTON FIRE STATION 9625 ROUTE 11, BREWERTON, NY 13029 Cicero District 021 GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 022 CICERO ELEMENTARY SCHOOL 5979 ROUTE 31, CICERO, NY 13039 Cicero District 023 GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 024 CICERO UNITED METHODIST CHURCH 8416 BREWERTON RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 025 CICERO UNITED METHODIST CHURCH 8416 BREWERTON RD, CICERO, NY 13039 Cicero District 026 CLAY TOWN HALL 4401 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 001 NORTH SYRACUSE EDUCATION ASSOCIATION 210 S MAIN ST, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 002 GRACE EVANGELICAL COVENANT CHURCH 5300 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 003 BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 Clay District 004 WILLOW FIELD ELEMENTARY SCHOOL 3900 ROUTE 31, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 005 ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 Clay District 006 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 007 POPE JOHN XXIII CATHOLIC CHURCH 8290 SOULE RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 008 NORTH SYRACUSE EDUCATION ASSOCIATION 210 S MAIN ST, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 009 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 010 BEAR ROAD SCHOOL 5590 BEAR RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 011 CLAY SENIOR CENTER 4948 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 012 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 013 LIVERPOOL SCHOOL DISTRICT OFFICES 195 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 014 REDEEMER EVANGELICAL COVENANT CHURCH 7565 MORGAN RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 015 UNITED CHURCH OF CHRIST (BAYBERRY) 215 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 016 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 017 NORTHSIDE BAPTIST CHURCH 7965 OSWEGO RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 018 GRACE EVANGELICAL COVENANT CHURCH 5300 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 019 WILLOW FIELD ELEMENTARY SCHOOL 3900 ROUTE 31, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 020 UNITED CHURCH OF CHRIST (BAYBERRY) 215 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 021 REDEEMER EVANGELICAL COVENANT CHURCH 7565 MORGAN RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 022 CHURCH OF CHRIST 4268 WETZEL RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 023 POPE JOHN XXIII CATHOLIC CHURCH 8290 SOULE RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 024 CHURCH OF CHRIST 4268 WETZEL RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 025 REDEEMER EVANGELICAL COVENANT CHURCH 7565 MORGAN RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 026 CLAY TOWN HALL 4401 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 027 BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 Clay District 028 LIVERPOOL SCHOOL DISTRICT OFFICES 195 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 029 MESSIAH’S CHURCH REFORMED PRESBYTERIAN 8181 STEARNS RD, CLAY, NY 13041 Clay District 030 CLAY TOWN HALL 4401 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 031 BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 Clay District 032 CLAY SENIOR CENTER 4948 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 Clay District 033 ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 Clay District 034 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 035 NORTHSIDE BAPTIST CHURCH 7965 OSWEGO RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 036 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 037 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 038 MESSIAH’S CHURCH REFORMED PRESBYTERIAN 8181 STEARNS RD, CLAY, NY 13041 Clay District 039 NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 Clay District 040 NORTHSIDE BAPTIST CHURCH 7965 OSWEGO RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 041 POPE JOHN XXIII CATHOLIC CHURCH 8290 SOULE RD, LIVERPOOL, NY 13090 Clay District 042 ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 Clay District 043 ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 Clay District 044 BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 Clay District 045 BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 Clay District 046 JAMESVILLE FIRE STATION 6661 E SENECA TPKE, JAMESVILLE, NY 13078 Dewitt District 001 TECUMSEH ELEMENTARY SCHOOL 901 NOTTINGHAM RD, JAMESVILLE, NY 13078 Dewitt District 002 DEWITT COMMUNITY CHURCH 3600 ERIE BLVD E, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 003 JAMESVILLE-DEWITT HIGH SCHOOL 6845 EDINGER DR, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 004 DEWITT COMMUNITY CHURCH 3600 ERIE BLVD E, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 005 JAMESVILLE-DEWITT HIGH SCHOOL 6845 EDINGER DR, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 006 EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 007 JAMESVILLE FIRE STATION 6661 E SENECA TPKE, JAMESVILLE, NY 13078 Dewitt District 008 EAST SYRACUSE VILLAGE HALL 204 N CENTER ST, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 009 PEBBLE HILL PRESBYTERIAN CHURCH 5299 JAMESVILLE RD, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 010 EAST SYRACUSE VILLAGE HALL 204 N CENTER ST, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 011 EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 012 EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 013 LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 Dewitt District 014 DEWITT TOWN HALL 5400 BUTTERNUT DR, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 015 LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 Dewitt District 016 JAMESVILLE-DEWITT HIGH SCHOOL 6845 EDINGER DR, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 017 DEWITT TOWN HALL 5400 BUTTERNUT DR, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 018 PEBBLE HILL PRESBYTERIAN CHURCH 5299 JAMESVILLE RD, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 019 EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 020 EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 021 LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 Dewitt District 022 TECUMSEH ELEMENTARY SCHOOL 901 NOTTINGHAM RD, JAMESVILLE, NY 13078 Dewitt District 023 PEBBLE HILL PRESBYTERIAN CHURCH 5299 JAMESVILLE RD, DEWITT, NY 13214 Dewitt District 024 EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 Dewitt District 025 ELBRIDGE FIREHOUSE 275 ROUTE 5 EAST, ELBRIDGE, NY 13060 Elbridge District 001 JORDAN-ELBRIDGE COMMUNITY CENTER 1 ROUTE 31 WEST, JORDAN, NY 13080 Elbridge District 002 JORDAN-ELBRIDGE COMMUNITY CENTER 1 ROUTE 31 WEST, JORDAN, NY 13080 Elbridge District 003 ELBRIDGE FIREHOUSE 275 ROUTE 5 EAST, ELBRIDGE, NY 13060 Elbridge District 004 ELBRIDGE FIREHOUSE 275 ROUTE 5 EAST, ELBRIDGE, NY 13060 Elbridge District 005 FABIUS AREA COMMUNITY CENTER 7786 MAIN ST, FABIUS, NY 13063 Fabius District 001 FABIUS AREA COMMUNITY CENTER 7786 MAIN ST, FABIUS, NY 13063 Fabius District 002 SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 001 CHERRY ROAD SCHOOL 201 CHERRY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 002 SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 003 SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 004 LAKESIDE RECREATION CENTER 1002 STATE FAIR BLVD, SYRACUSE, NY 13209 Geddes District 005 BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 006 CHERRY ROAD SCHOOL 201 CHERRY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 007 SOLVAY FIRE DEPARTMENT 1925 MILTON AVE, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 008 BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 009 SOLVAY FIRE DEPARTMENT 1925 MILTON AVE, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 010 CHERRY ROAD SCHOOL 201 CHERRY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 011 SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 012 SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 013 SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 014 BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 015 BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 016 LAKESIDE RECREATION CENTER 1002 STATE FAIR BLVD, SYRACUSE, NY 13209 Geddes District 017 SOLVAY FIRE DEPARTMENT 1925 MILTON AVE, SOLVAY, NY 13209 Geddes District 018 BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Geddes District 019 LAKESIDE RECREATION CENTER 1002 STATE FAIR BLVD, SYRACUSE, NY 13209 Geddes District 020 LAFAYETTE FIRE STATION #1 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 LaFayette District 001 LAFAYETTE FIRE STATION #1 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 LaFayette District 002 LAFAYETTE FIRE STATION #1 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 LaFayette District 003 LAFAYETTE FIRE STATION #1 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 LaFayette District 004 LAFAYETTE FIRE STATION #1 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 LaFayette District 005 LITTLE UTICA METHODIST CHURCH 1459 LAMSON RD, PHOENIX, NY 13135 Lysander District 001 BEAVER LAKE NATURE CENTER 8477 E MUD LAKE RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 002 LITTLE UTICA METHODIST CHURCH 1459 LAMSON RD, PHOENIX, NY 13135 Lysander District 003 BALDWINSVILLE FIRST UNITED METHODIST CHURCH 17 W GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 004 BALDWINSVILLE PUBLIC LIBRARY 33 E GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 005 LYSANDER TOWN BUILDING 8220 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 006 BALDWINSVILLE PUBLIC LIBRARY 33 E GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 007 BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RIVER RD) 7920 W RIVER RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 008 BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RIVER RD) 7920 W RIVER RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 009 BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RIVER RD) 7920 W RIVER RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 010 BALDWINSVILLE FIRST UNITED METHODIST CHURCH 17 W GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 011 BALDWINSVILLE PUBLIC LIBRARY 33 E GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 012 LYSANDER TOWN BUILDING 8220 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 013 LYSANDER TOWN BUILDING 8220 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 014 BEAVER LAKE NATURE CENTER 8477 E MUD LAKE RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 015 BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RADISSON) 8451 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 016 BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RADISSON) 8451 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 017 BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RADISSON) 8451 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Lysander District 018 EAST SYRACUSE-MINOA HIGH SCHOOL 6400 FREMONT RD, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 001 PINE GROVE MIDDLE SCHOOL 101 SPARTAN WAY, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 002 PINE GROVE MIDDLE SCHOOL 101 SPARTAN WAY, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 003 FAYETTEVILLE FREE LIBRARY 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 004 MANLIUS TOWN HALL 301 BROOKLEA DR, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 005 FAYETTEVILLE FREE LIBRARY 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 006 FAYETTEVILLE FREE LIBRARY 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 007 IMMACULATE CONCEPTION CHURCH 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 008 ST MARY’S PARISH CENTER 600 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 Manlius District 009 EAST SYRACUSE-MINOA HIGH SCHOOL 6400 FREMONT RD, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 010 IMMACULATE CONCEPTION CHURCH 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 011 IMMACULATE CONCEPTION CHURCH 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 012 MINOA MUNICIPAL BUILDING 240 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 Manlius District 013 MANLIUS VILLAGE CENTRE 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 014 EAST SYRACUSE-MINOA HIGH SCHOOL 6400 FREMONT RD, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 015 PINE GROVE MIDDLE SCHOOL 101 SPARTAN WAY, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 016 IMMACULATE CONCEPTION CHURCH 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 017 MANLIUS VILLAGE CENTRE 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 018 ST MARY’S PARISH CENTER 600 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 Manlius District 019 MANLIUS VILLAGE CENTRE 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 020 MANLIUS TOWN HALL 301 BROOKLEA DR, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 021 FAYETTEVILLE FREE LIBRARY 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 Manlius District 022 MANLIUS VILLAGE CENTRE 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 023 ST MARY’S PARISH CENTER 600 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 Manlius District 024 MANLIUS VILLAGE CENTRE 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 025 EASTERN HILLS BIBLE CHURCH 4600 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 026 F-M SENIOR HIGH SCHOOL 8201 E SENECA TPKE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 027 PROMISE LAND CHURCH 100 EISENHOWER AVE, E SYRACUSE, NY 13057 Manlius District 028 MINOA MUNICIPAL BUILDING 240 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 Manlius District 029 F-M SENIOR HIGH SCHOOL 8201 E SENECA TPKE, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 030 EAGLE HILL MIDDLE SCHOOL 4645 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 031 EAGLE HILL MIDDLE SCHOOL 4645 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 032 EASTERN HILLS BIBLE CHURCH 4600 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 Manlius District 033 MARCELLUS FIRE HOUSE 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 Marcellus District 001 MARCELLUS FIRE HOUSE 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 Marcellus District 002 MARCELLUS HIGH SCHOOL 1 MUSTANG HILL, MARCELLUS, NY 13108 Marcellus District 003 MARCELLUS HIGH SCHOOL 1 MUSTANG HILL, MARCELLUS, NY 13108 Marcellus District 004 MARCELLUS FIRE HOUSE 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 Marcellus District 005 MARCELLUS FIRE HOUSE 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 Marcellus District 006 SOUTH ONONDAGA FIRE DEPT 3130 CEDARVALE RD, NEDROW, NY 13120 Onondaga District 001 GRACE ASSEMBLY OF GOD 4220 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Onondaga District 002 ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 003 NEDROW VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT 6505 S SALINA ST, NEDROW, NY 13120 Onondaga District 004 SOUTHWOOD FIRE DEPT 4581 GRACE PL, JAMESVILLE, NY 13078 Onondaga District 005 HOWLETT HILL FIRE DEPT 3384 HOWLETT HILL RD, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 006 HOWLETT HILL FIRE DEPT 3384 HOWLETT HILL RD, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 007 NEDROW VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT 6505 S SALINA ST, NEDROW, NY 13120 Onondaga District 008 ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 009 SOUTH ONONDAGA FIRE DEPT 3130 CEDARVALE RD, NEDROW, NY 13120 Onondaga District 010 ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 011 WESTHILL HIGH SCHOOL 4501 ONONDAGA BLVD, SYRACUSE, NY 13219 Onondaga District 012 ONONDAGA TOWN HALL 5020 BALL RD, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 013 OCC MULROY HALL 4926 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 014 ONONDAGA TOWN HALL 5020 BALL RD, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 015 OCC MULROY HALL 4926 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 016 GRACE ASSEMBLY OF GOD 4220 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 Onondaga District 017 WESTHILL HIGH SCHOOL 4501 ONONDAGA BLVD, SYRACUSE, NY 13219 Onondaga District 018 ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 Onondaga District 019 NEDROW VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT 6505 S SALINA ST, NEDROW, NY 13120 Onondaga District 020 OTISCO HIGHWAY DEPARTMENT 4283 CANTY HILL RD, TULLY, NY 13159 Otisco District 001 OTISCO HIGHWAY DEPARTMENT 4283 CANTY HILL RD, TULLY, NY 13159 Otisco District 002 POMPEY HILL FIRE DEPT 7407 ACADEMY ST, POMPEY, NY 13138 Pompey District 001 POMPEY HILL FIRE DEPT 7407 ACADEMY ST, POMPEY, NY 13138 Pompey District 002 POMPEY TOWN HALL 8354 ROUTE 20, MANLIUS, NY 13104 Pompey District 003 EASTERN HILLS BIBLE CHURCH 4600 ENDERS RD, MANLIUS NY 13104 Pompey District 004 DELPHI FALLS FIRE DEPT 2260 ORAN DELPHI RD, MANLIUS, NY 13104 Pompey District 005 POMPEY TOWN HALL 8354 ROUTE 20, MANLIUS, NY 13104 Pompey District 006 LIVERPOOL CHRISTIAN CHURCH 2021 COLD SPRINGS RD, LIVERPOOL, NY 13090 Salina District 001 MATTYDALE FIRE DEPARTMENT 173 E MOLLOY RD, SYRACUSE, NY 13211 Salina District 002 LIVERPOOL VILLAGE HALL 310 SYCAMORE ST, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 003 LIVERPOOL VILLAGE HALL 310 SYCAMORE ST, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 004 DONLIN DRIVE ELEMENTARY SCHOOL 299 DONLIN DR, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 005 LIVERPOOL LIBRARY 310 TULIP ST, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 006 RAMADA BY WYNDHAM 441 ELECTRONICS PKWY, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 007 RAMADA BY WYNDHAM 441 ELECTRONICS PKWY, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 008 RAMADA BY WYNDHAM 441 ELECTRONICS PKWY, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 009 SALINA TOWN HALL 201 SCHOOL RD, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 010 RAMADA BY WYNDHAM 441 ELECTRONICS PKWY, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 011 DONLIN DRIVE ELEMENTARY SCHOOL 299 DONLIN DR, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 012 DONLIN DRIVE ELEMENTARY SCHOOL 299 DONLIN DR, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 013 ELMCREST SCHOOL 350 WOODS PATH RD, LIVERPOOL, NY 13090 Salina District 014 MATTYDALE FIRE DEPARTMENT 173 E MOLLOY RD, SYRACUSE, NY 13211 Salina District 015 MATTYDALE FIRE DEPARTMENT 173 E MOLLOY RD, SYRACUSE, NY 13211 Salina District 016 MATTYDALE FIRE DEPARTMENT 173 E MOLLOY RD, SYRACUSE, NY 13211 Salina District 017 SALINA FREE LIBRARY 100 BELMONT ST, MATTYDALE, NY 13211 Salina District 018 SALINA FREE LIBRARY 100 BELMONT ST, MATTYDALE, NY 13211 Salina District 019 SALINA TOWN HALL 201 SCHOOL RD, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 020 MATTYDALE FIRE DEPARTMENT 173 E MOLLOY RD, SYRACUSE, NY 13211 Salina District 021 LIVERPOOL LIBRARY 310 TULIP ST, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 022 ST DANIEL’S SCHOOL BUILDING 3020 COURT ST, SYRACUSE, NY 13208 Salina District 023 LIVERPOOL CHRISTIAN CHURCH 2021 COLD SPRINGS RD, LIVERPOOL, NY 13090 Salina District 024 ST DANIEL’S SCHOOL BUILDING 3020 COURT ST, SYRACUSE, NY 13208 Salina District 025 ST DANIEL’S SCHOOL BUILDING 3020 COURT ST, SYRACUSE, NY 13208 Salina District 026 SALINA TOWN HALL 201 SCHOOL RD, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 027 SALINA TOWN HALL 201 SCHOOL RD, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 028 RAMADA BY WYNDHAM 441 ELECTRONICS PKWY, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 029 DONLIN DRIVE ELEMENTARY SCHOOL 299 DONLIN DR, LIVERPOOL, NY 13088 Salina District 030 SKANEATELES FIRE DEPARTMENT 77 W GENESEE ST, SKANEATELES, NY 13152 Skaneateles District 001 SKANEATELES FIRE DEPARTMENT 77 W GENESEE ST, SKANEATELES, NY 13152 Skaneateles District 002 SKANEATELES FIRE DEPARTMENT 77 W GENESEE ST, SKANEATELES, NY 13152 Skaneateles District 003 SKANEATELES PRESBYTERIAN CHURCH 97 E GENESEE ST, SKANEATELES, NY 13152 Skaneateles District 004 MOTTVILLE FIRE DEPT 4149 FROST ST, MOTTVILLE, NY 13119 Skaneateles District 005 MOTTVILLE FIRE DEPT 4149 FROST ST, MOTTVILLE, NY 13119 Skaneateles District 006 SKANEATELES PRESBYTERIAN CHURCH 97 E GENESEE ST, SKANEATELES, NY 13152 Skaneateles District 007 SKANEATELES PRESBYTERIAN CHURCH 97 E GENESEE ST, SKANEATELES, NY 13152 Skaneateles District 008 SPAFFORD TOWN HALL 1984 ROUTE 174, SKANEATELES, NY 13152 Spafford District 001 SPAFFORD TOWN HALL 1984 ROUTE 174, SKANEATELES, NY 13152 Spafford District 002 LEMOYNE SCHOOL 1528 LEMOYNE AVE, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 001 LEMOYNE SCHOOL 1528 LEMOYNE AVE, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 002 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 003 DESTINY CHRISTIAN CENTER 514 TURTLE ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 004 DESTINY CHRISTIAN CENTER 514 TURTLE ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 005 IHSAN SCHOOL 1406 PARK ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 006 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 007 IHSAN SCHOOL 1406 PARK ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 008 IHSAN SCHOOL 1406 PARK ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 001 District 009 HAZARD BRANCH LIBRARY 1620 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 002 District 001 SYRACUSE TURNERS 619 N SALINA ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 002 District 002 SYRACUSE TURNERS 619 N SALINA ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 001 WHITE BRANCH LIBRARY 763 BUTTERNUT ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 002 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 003 WHITE BRANCH LIBRARY 763 BUTTERNUT ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 004 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 005 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 006 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 007 ARMOND MAGNARELLI COMMUNITY CENTER 2300 GRANT BLVD, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 003 District 008 ST STEPHEN LUTHERAN CHURCH 873 DEWITT ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 004 District 001 ST STEPHEN LUTHERAN CHURCH 873 DEWITT ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 004 District 002 ST STEPHEN LUTHERAN CHURCH 873 DEWITT ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 004 District 003 SALEM-HYDE ELEMENTARY SCHOOL 450 DURSTON AVE, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 004 District 004 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 004 District 005 SALEM-HYDE ELEMENTARY SCHOOL 450 DURSTON AVE, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 004 District 006 SALEM-HYDE ELEMENTARY SCHOOL 450 DURSTON AVE, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 004 District 007 HUNTINGTON SCHOOL 400 SUNNYCREST RD, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 004 District 008 BLESSED SACRAMENT SCHOOL 3129 JAMES ST, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 004 District 009 HUNTINGTON SCHOOL 400 SUNNYCREST RD, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 004 District 010 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 001 EASTWOOD SENIOR CENTER 401 S MIDLER AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 002 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 003 HUNTINGTON SCHOOL 400 SUNNYCREST RD, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 004 HUNTINGTON SCHOOL 400 SUNNYCREST RD, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 005 HUNTINGTON SCHOOL 400 SUNNYCREST RD, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 006 BLESSED SACRAMENT SCHOOL 3129 JAMES ST, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 007 EASTWOOD SENIOR CENTER 401 S MIDLER AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 008 BLESSED SACRAMENT SCHOOL 3129 JAMES ST, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 009 EASTWOOD SENIOR CENTER 401 S MIDLER AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 010 BLESSED SACRAMENT SCHOOL 3129 JAMES ST, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 005 District 011 ROSS TOWERS 710 LODI ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 006 District 001 ROSS TOWERS 710 LODI ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 006 District 002 WHITE BRANCH LIBRARY 763 BUTTERNUT ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 006 District 003 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 006 District 004 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 006 District 005 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 006 District 006 ROSS TOWERS 710 LODI ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 006 District 007 REFORMED CHURCH OF SYRACUSE 1228 TEALL AVE, SYRACUSE, NY 13206 Syracuse Ward 006 District 008 ROSS TOWERS 710 LODI ST, SYRACUSE, NY 13203 Syracuse Ward 006 District 009 HAZARD BRANCH LIBRARY 1620 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 007 District 001 HAZARD BRANCH LIBRARY 1620 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 007 District 002 ST LUCY’S PARISH CENTER 425 GIFFORD ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 008 District 001 ST PATRICK’S LOFT APARTMENTS 300 N LOWELL AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 008 District 002 ST LUCY’S PARISH CENTER 425 GIFFORD ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 008 District 003 ST PATRICK’S LOFT APARTMENTS 300 N LOWELL AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 008 District 004 SYRACUSE EOC (EDUCATIONAL OPPORTUNITY CENTER 100 NEW ST, SYRACUSE, NY 13202 Syracuse Ward 009 District 001 SYRACUSE TURNERS 619 N SALINA ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 009 District 002 WCNY TV/FM (MARCELLUS ST ENTR) 415 W FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 009 District 003 SYRACUSE TURNERS 619 N SALINA ST, SYRACUSE, NY 13208 Syracuse Ward 009 District 004 PIONEER HOMES COFFEE HOUSE 1001 S MCBRIDE ST, SYRACUSE, NY 13202 Syracuse Ward 009 District 005 SYRACUSE EOC (EDUCATIONAL OPPORTUNITY CENTER 100 NEW ST, SYRACUSE, NY 13202 Syracuse Ward 009 District 006 ST LUCY’S PARISH CENTER 425 GIFFORD ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 001 WCNY TV/FM (MARCELLUS ST ENTR) 415 W FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 002 ST LUCY’S PARISH CENTER 425 GIFFORD ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 003 WCNY TV/FM (MARCELLUS ST ENTR) 415 W FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 004 WCNY TV/FM (MARCELLUS ST ENTR) 415 W FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 005 WCNY TV/FM (MARCELLUS ST ENTR) 415 W FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 006 WCNY TV/FM (MARCELLUS ST ENTR) 415 W FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 010 District 007 MUNDY LIBRARY 1204 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 001 PROVIDENCE HOUSE APARTMENTS 1700 W ONONDAGA AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 002 PROVIDENCE HOUSE APARTMENTS 1700 W ONONDAGA AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 003 BELLEVUE HEIGHTS METHODIST CHURCH 2112 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 011 District 004 MUNDY LIBRARY 1204 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 005 BELLEVUE HEIGHTS METHODIST CHURCH 2112 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 011 District 006 BELLEVUE HEIGHTS METHODIST CHURCH 2112 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 011 District 007 PROVIDENCE HOUSE APARTMENTS 1700 W ONONDAGA AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 008 MUNDY LIBRARY 1204 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 009 MUNDY LIBRARY 1204 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 011 District 010 BELLEVUE HEIGHTS METHODIST CHURCH 2112 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 011 District 011 SYRACUSE COMMUNITY CONNECTIONS 401-425 SOUTH AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 012 District 001 SYRACUSE COMMUNITY CONNECTIONS 401-425 SOUTH AVE, SYRACUSE, NY 13204 Syracuse Ward 012 District 002 BELLEVUE HEIGHTS METHODIST CHURCH 2112 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 012 District 003 ELMWOOD SCHOOL BUILDING 1728 SOUTH AVE, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 012 District 004 BELLEVUE HEIGHTS METHODIST CHURCH 2112 S GEDDES ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 012 District 005 ELMWOOD SCHOOL BUILDING 1728 SOUTH AVE, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 001 ELMWOOD SCHOOL BUILDING 1728 SOUTH AVE, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 002 CORCORAN HIGH SCHOOL 919 GLENWOOD AVE, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 003 CORCORAN HIGH SCHOOL 919 GLENWOOD AVE, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 004 AMERICAN LEGION VALLEY POST 1468 110 ACADEMY ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 005 BRIGHTON ACADEMY (REAR ENTR-AUDITORIUM) 309 W BRIGHTON AVE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 013 District 006 AMERICAN LEGION VALLEY POST 1468 110 ACADEMY ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 007 AMERICAN LEGION VALLEY POST 1468 110 ACADEMY ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 008 AMERICAN LEGION VALLEY POST 1468 110 ACADEMY ST, SYRACUSE, NY 13207 Syracuse Ward 013 District 009 BRIGHTON ACADEMY (REAR ENTR-AUDITORIUM) 309 W BRIGHTON AVE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 001 GREATER EVANGELICAL CHURCH OF GOD IN CHRIST 4325 S SALINA ST, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 002 GREATER EVANGELICAL CHURCH OF GOD IN CHRIST 4325 S SALINA ST, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 003 GOLDSTEIN STUDENT CENTER 401 SKYTOP RD, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 014 District 004 GREATER EVANGELICAL CHURCH OF GOD IN CHRIST 4325 S SALINA ST, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 005 VALLEY VISTA APARTMENTS 122 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 006 VALLEY VISTA APARTMENTS 122 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 007 GREATER EVANGELICAL CHURCH OF GOD IN CHRIST 4325 S SALINA ST, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 008 BRIGHTON TOWERS 821 E BRIGHTON AVE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 009 VALLEY VISTA APARTMENTS 122 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 010 VALLEY VISTA APARTMENTS 122 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 011 BRIGHTON TOWERS 821 E BRIGHTON AVE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 014 District 012 SYRACUSE EOC (EDUCATIONAL OPPORTUNITY CENTER 100 NEW ST, SYRACUSE, NY 13202 Syracuse Ward 015 District 001 SU HUNTINGTON HALL UNIVERSITY AVE & MARSHALL ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 015 District 002 SU HUNTINGTON HALL UNIVERSITY AVE & MARSHALL ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 015 District 003 TOOMEY ABBOTT TOWERS 1207 ALMOND ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 015 District 004 TOOMEY ABBOTT TOWERS 1207 ALMOND ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 015 District 005 SU HUNTINGTON HALL UNIVERSITY AVE & MARSHALL ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 016 District 001 SPIRITUAL RENEWAL CENTER 1342 LANCASTER AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 016 District 002 SPIRITUAL RENEWAL CENTER 1342 LANCASTER AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 016 District 003 SU HUNTINGTON HALL UNIVERSITY AVE & MARSHALL ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 016 District 004 SU HUNTINGTON HALL UNIVERSITY AVE & MARSHALL ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 016 District 005 ERWIN FIRST UNITED METHODIST CHURCH 920 EUCLID AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 001 ERWIN FIRST UNITED METHODIST CHURCH 920 EUCLID AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 002 ERWIN FIRST UNITED METHODIST CHURCH 920 EUCLID AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 003 LEVY SCHOOL BLDG 157 FELLOWS AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 004 P.E.A.C.E. 215 BASSETT ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 005 P.E.A.C.E. 215 BASSETT ST, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 006 HILLSIDE THE RISE COLLEGE & CAREER CENTER 518 SALT SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 007 HILLSIDE THE RISE COLLEGE & CAREER CENTER 518 SALT SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 008 HILLSIDE THE RISE COLLEGE & CAREER CENTER 518 SALT SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 009 ELMCREST CHILDREN’S CENTER 960 SALT SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 010 SYRACUSE BOYS & GIRLS CLUB 2100 E FAYETTE ST, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 011 ERWIN FIRST UNITED METHODIST CHURCH 920 EUCLID AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 017 District 012 NOTTINGHAM HIGH SCHOOL 3100 E GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 013 ELMCREST CHILDREN’S CENTER 960 SALT SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 014 NOTTINGHAM HIGH SCHOOL 3100 E GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 015 LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 Syracuse Ward 017 District 016 ELMCREST CHILDREN’S CENTER 960 SALT SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13224 Syracuse Ward 017 District 017 ALMUS OLVER TOWERS 300 BURT ST, SYRACUSE, NY 13202 Syracuse Ward 018 District 001 ALMUS OLVER TOWERS 300 BURT ST, SYRACUSE, NY 13202 Syracuse Ward 018 District 002 SEALS COMMUNITY CENTER 300 W BORDEN AVE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 019 District 001 SEALS COMMUNITY CENTER 300 W BORDEN AVE, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 019 District 002 GOLDSTEIN STUDENT CENTER 401 SKYTOP RD, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 019 District 003 SPIRITUAL RENEWAL CENTER 1342 LANCASTER AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 019 District 004 REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH 2517 S SALINA ST, SYRACUSE, NY 13205 Syracuse Ward 019 District 005 SPIRITUAL RENEWAL CENTER 1342 LANCASTER AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 019 District 006 SPIRITUAL RENEWAL CENTER 1342 LANCASTER AVE, SYRACUSE, NY 13210 Syracuse Ward 019 District 007 TULLY MUNICIPAL BUILDING 5833 MEETING HOUSE RD, TULLY, NY 13159 Tully District 001 TULLY MUNICIPAL BUILDING 5833 MEETING HOUSE RD, TULLY, NY 13159 Tully District 002 TULLY MUNICIPAL BUILDING 5833 MEETING HOUSE RD, TULLY, NY 13159 Tully District 003 MEMPHIS FIRE HOUSE 1867 CROSS ST, MEMPHIS, NY 13112 Van Buren District 001 CANTON WOODS SENIOR CENTER 76 CANTON ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 002 CANTON WOODS SENIOR CENTER 76 CANTON ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 003 VAN BUREN TOWN HALL 7575 VAN BUREN RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 004 CHRIST COMMUNITY CHURCH 3474 STILES RD, SYRACUSE, NY 13209 Van Buren District 005 ST AUGUSTINE’S CHURCH 7333 O’BRIEN RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 006 CHRIST COMMUNITY CHURCH 3474 STILES RD, SYRACUSE, NY 13209 Van Buren District 007 VAN BUREN TOWN HALL 7575 VAN BUREN RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 008 CANTON WOODS SENIOR CENTER 76 CANTON ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 009 ST AUGUSTINE’S CHURCH 7333 O’BRIEN RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 010 ST AUGUSTINE’S CHURCH 7333 O’BRIEN RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 Van Buren District 011

Other voting information for counties in Central New York

August 23, 2022 Primary Election:

Saturday, August 13, 2022: 9:00AM – 5:00PM

Sunday, August 14, 2022: 9:00AM – 5:00PM

Monday, August 15, 2022: 10:00AM – 6:00PM

Tuesday, August 16, 2022: 12:00PM – 8:00PM

Wednesday, August 17, 2022: 12:00PM – 8:00PM

Thursday, August 18, 2022: 10:00AM – 6:00 PM

Friday, August 19, 2022: 10:00AM – 6:00 PM

Saturday, August 20, 2022: 9:00AM – 5:00 PM

Sunday, August 21, 2022: 9:00AM – 5:00 PM

November 8, 2022 General Election

Saturday, October 29, 2022: 9:00AM – 5:00PM

Sunday, October 30, 2022: 9:00AM – 5:00PM

Monday, October 31, 2022: 10:00AM – 6:00PM

Tuesday, November 1, 2022: 12:00PM – 8:00PM

Wednesday, November 2, 2022: 12:00PM – 8:00PM

Thursday, November 3, 2022: 10:00AM – 6:00 PM

Friday, November 4, 2022: 10:00AM – 6:00 PM

Saturday, November 5, 2022: 9:00AM – 5:00 PM

Sunday, November 6, 2022: 9:00AM – 5:00 PM

For more information about the process, please visit www.onvote.net, call the Onondaga County Board of Elections at (315)435-8683 or email at Elections@ongov.net.