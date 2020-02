CENTRAL NEW YORK (WSYR-TV) — Below you can find the seeds for this weekend’s Section 3 Wrestling Championship.

The championship will take place at the SRC Arena. Admission will be $7 per person. Anyone under the age of 12 has free admission.

Wrestling starts at 10 a.m. with the preliminary matches.

99 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 3-AA 99 Jared McMonagle Baldwinsville 11 27-10 2 1-AA 99 Anthony Ciciarelli CNS 7 37-7 3 3-A 99 Freddy Pagan Fulton 9 27-10 4 1-A 99 Brady Lynch Indian River 8 22-14 5 2-A 99 Shay Sinitiere Carthage 8 18-15 6 5-AA 99 Matt Dougherty JD/CBA 9 18-11 7 4-A 99 Wyatt Rupracht Central Square 8 21-11 8 2-AA 99 Lucas Smith Liverpool 9 14-17 Alt-1 4-AA 99 Kegan Hayes Baldwinsville 9 14-6 Alt-2 6-AA 99 Jack Wade West Genesee 7 17-16 5-A 99 No Entry 6-A 99 No Entry

106 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 106 Dominick Hofmann Fulton 11 38-1 2 2-A 106 Jack Clough Watertown 9 27-4 3 1-AA 106 Aiden Cali Baldwinsville 10 26-4 4 2-AA 106 Jackson Thomas JD/CBA 11 21-9 5 5-A 106 Damon Hogan Central Square 9 17-9 6 3-A 106 Kane Lynch Indian River 8 16-14 7 4-A 106 Alex Klockowski New Hartford 10 14-20 8 3-AA 106 Hailey Delia Liverpool 12 12-11 Alt-1 5-AA 106 Jamee Ekman Oswego 9 12-12 Alt-2 4-AA 106 Kevin Mossow CNS 9 16-18 6-A 106 6-AA 106 No Entry

113 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 2-A 113 Casey Caruso New Hartford 11 30-1 2 1-AA 113 Ashton Thompson RFA 10 35-4 3 1-A 113 Parker Ashley Indian River 11 26-5 4 3-A 113 Frank Downing Carthage 10 30-13 5 2-AA 113 Dan Sweeney CNS 12 38-8 6 5-AA 113 Harrison Portorsnok CNS 12 34-11 7 4-A 113 John Hogan Central Square 11 21-10 8 3-AA 113 Rocco Degirimo Liverpool 10 13-8 Alt-1 5-A 113 Gabe Rupracht Central Square 10 24-12 Alt-2 4-AA 113 Christian Hogan Auburn 8 13-14 SB-1 6-A 113 Dylan Waldron Fulton 10 22-19 SB-2 6-AA 113 Mason Clarke Baldwinsville 10 18-17

120 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 120 Andru Walts Fulton 12 37-4 2 2-A 120 Alex Booth Indian River 10 31-5 3 1-AA 120 Jeremy Ianno Liverpool 12 20-3 4 3-A 120 Justin Begley Carthage 12 34-10 5 4-A 120 Lucus VanTassel Indian River 12 22-11 6 2-AA 120 Bradley Boyhan Auburn 9 14-13 7 3-AA 120 Max Naples Baldwinsville 10 19-15 8 5-A 120 Brandon Luedemann Central Square 12 10-3 Alt-1 4-AA 120 Dylan Pitonza West Genesee 10 12-14 Alt-2 5-AA 120 Jacob Carlson JD/CBA 9 6-6 SB-1 6-A 120 Osciano Swartz New Hartford 11 14-13 6-AA 120 No Entry

126 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 126 Logan Patterson Indian River 12 31-3 2 1-AA 126 Ethan Wells JD/CBA 12 20-7 3 2-A 126 Ethan Garrison Indian River 12 19-11 4 3-A 126 Walter Crofoot Jr. Fulton 9 35-9 5 4-A 126 Manuel Gonzales Watertown 9 23-12 6 2-AA 126 Jacob Ianno Liverpool 12 15-2 7 3-AA 126 Garrett Williams JD/CBA 10 17-11 Alt-1 4-AA 126 Ryan Fedigan Auburn 12 9-10 Alt-2 5-AA 126 Dom Racht CNS 10 5-3 Alt-3 5-A 126 Ayden Johnson ESM 9 10-16 SB-1 6-A 126 Nick Loehr Carthage 10 26-18 6-AA 126 No Entry

132 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-AA 132 Nate Wade West Genesee 11 37-1 2 1-A 132 Jeff Robinson Whitesboro 12 31-3 3 2-A 132 Cole French Fulton 12 39-5 4 2-AA 132 JJ Paulson Liverpool 11 18-11 5 3-AA 132 Gaetano Julian CNS 11 23-15 6 3-A 132 John Davis New Hartford 10 26-17 7 4-AA 132 Anyas Goeman JD/CBA 11 9-17 8 5-AA 132 Malik Egerton Syracuse 10 10-8 Alt-1 4-A 132 Jake Murabito Whitesboro 10 8-12 Alt-2 5-A 132 Dylan Thomas Carthage 11 12-22 SB-1 6-AA 132 Jackson Taetsch West Genesee 11 10-10 SB-2 6-A 132 Noah Harbinger ESM 11 1-12

138 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 138 Sam May Fulton 11 35-8 2 1-AA 138 Luca Pirozzolo Auburn 11 24-6 3 2-AA 138 Jonah Geller Liverpool 9 21-4 4 2-A 138 Alex Leo ESM 12 25-7 5 5-A 138 Ken Melton Indian River 12 22-19 6 3-AA 138 Wally Wright RFA 11 23-6 7 5-AA 138 Vinny Ciciarelli CNS 9 29-12 8 3-A 138 Dante Coppola Central Square 9 21-11 Alt-1 4-A 138 Wayne Earl Oswego 10 13-18 Alt-2 4-AA 138 Corey Bauer JD/CBA 11 7-10 SB-1 6-AA 138 Jamyr Grimes Auburn 12 15-14 SB-2 6-A 138 Max Horowitz New Hartford 11 20-21

145 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 145 Kole Mulhauser Central Square 10 36-1 2 2-A 145 Connor Rowlands Whitesboro 12 32-5 3 3-A 145 Noah Horning Fulton 11 26-12 4 1-AA 145 Adam Brown CNS 11 36-12 5 2-AA 145 Dom Ianno Liverpool 11 30-8 6 3-AA 145 Cole Saxon West Genesee 12 21-11 7 5-A 145 Mike O’Brian ESM 10 16-13 8 4-A 145 Dylan Johnson ESM 10 12-12 Alt-1 4-AA 145 Isiah Cordova Liverpool 12 11-11 Alt-2 5-AA 145 Luke Richter FM 10 12-23 SB-1 6-A 145 Canence Severs Indian River 11 6-10 SB-2 6-AA 145 Jacob Gonzalez West Genesee 10 4-14

152 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 152 Cuinn Burlingham Fulton 11 27-3 2 2-A 152 Peyton Rupracht Central Square 12 31-4 3 3-A 152 Adam Ortega Watertown 10 28-9 4 4-A 152 Gabe Lynch Indian River 10 30-9 5 1-AA 152 Shohjahon Alibekov JD/CBA 11 25-11 6 2-AA 152 Chris Ianno Liverpool 11 18-8 7 5-A 152 Donovan Johnston Whitesboro 11 14-14 Alt-1 6-A 152 Nick Modlewski ESM 11 16-21 Alt-2 3-AA 152 Dylan Firenze CNS 10 1-6 Alt-3 4-AA 152 Ryan Hemund Baldwinsville 9 8-20 6-A 152 6-AA 152 No Entry

160 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 160 Camrin Galvin Fulton 12 41-2 2 2-AA 160 Alex Dauksza FM 12 32-6 3 1-AA 160 Colin McAvan West Genesee 10 30-9 4 2-A 160 Aslan Abdulla ESM 12 25-7 5 3-A 160 Gabe Lajoie Watertown 11 9-4 6 4-A 160 Michael Strong Fulton 11 15-9 7 3-AA 160 Jermey Valerio Liverpool 11 15-12 8 4-AA 160 Trey Darmody-Latham Syracuse 9 13-8 Alt-1 5-A 160 Logan Mathews Oswego 9 11-8 Alt-2 5-AA 160 Connor Krahl Baldwinsville 9 10-22 SB-1 6-A 160 Jaydin Mueller Whitesboro 10 6-9 SB-2 6-AA 160 Zach Overton CNS 9 1-3

170 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight School Grade Record 1 1-A 170 Ian Bogardus Fulton 12 38-4 2 2-A 170 Aiden Poe Indian River 10 30-6 3 1-AA 170 Sawyer Dereszynski FM 11 34-7 4 3-AA 170 Lucas Hogan Auburn 12 28-7 5 5-A 170 Ali Abdulla ESM 11 25-8 6 2-AA 170 Enver Bulatov JD/CBA 10 26-11 7 3-A 170 RJ Delahunt Whitesboro 11 24-6 8 4-A 170 Alec Strife Carthage 11 15-17 Alt-1 4-AA 170 Albert Sippio Syracuse 12 12-12 Alt-2 5-AA 170 Gianpaul Cooper Liverpool 10 10-8 SB-1 6-A 170 Owen Warner Oswego 12 10-13 SB-2 6-AA 170 Jabari Diggs Syracuse 11 8-5

182 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 182 Thomas Albright Carthage 12 24-5 2 1-AA 182 Tyriq Block JD/CBA 12 30-4 3 2-A 182 Cain Roberts Watertown 10 28-9 4 2-AA 182 John Walston RFA 11 30-8 5 3-A 182 Jake Whitmore Indian River 10 27-10 6 4-A 182 Cameron Lugo Fulton 11 28-15 7 5-A 182 Christian Kerfien Oswego 12 27-12 8 3-AA 182 Mike Krahl Baldwinsville 12 24-11 Alt-1 4-AA 182 Fred Pickard Baldwinsville 8 17-13 Alt-2 5-AA 182 Naz Kelly Liverpool 10 11-7 SB-1 6-AA 182 Preston Elia West Genesee 10 5-12 SB-2 6-A 182 James Peck Central Square 10 5-20

195 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School grade Record 1 1-A 195 Fombo Azah Carthage 12 32-4 2 2-A 195 Jeff Cubino Whitesboro 11 23-6 3 1-AA 195 Hamier Williams-Borges Liverpool 11 32-4 4 3-A 195 Andrew Crone ESM 12 21-11 5 2-AA 195 Muaweyah El-Hindi JD/CBA 11 21-13 6 4-A 195 Shane Goutermout Fulton 10 16-14 7 5-AA 195 Peter Dwinell West Genesee 11 16-16 Alt-1 3-AA 195 Kamdin Bembry CNS 8 9-4 Alt-2 4-AA 195 Tohirjon Usmonov JD/CBA 11 3-5 Alt-3 5-A 195 Jack Lavin Watertown 10 6-8 6-A 195 No Entry 6-AA 195 No Entry

220 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-AA 220 Keyshin Cooper Auburn 12 22-0 2 1-A 220 Matthew Woodworth Fulton 11 38-5 3 2-AA 220 Adam Rush CNS 11 27-10 4 3-AA 220 Sean Hunt Syracuse 9 14-6 5 2-A 220 Alfonso Alonso Oswego 11 17-12 6 3-A 220 Davin Dewaine Indian River 9 20-13 7 4-AA 220 Cole Arnold West Genesee 11 16-14 8 4-A 220 Michael Okooti Carthage 10 11-10 Alt-1 5-AA 220 Jacob Mitts Baldwinsville 11 7-15 Alt-2 5-A 220 Max Wunderlich ESM 9 3-9 SB-1 6-AA 220 Jake Ronan Liverpool 11 12-9 SB-2 6-A 220 Braeded Bersani ESM 11 2-17

285 Section III Wrestling D1 Seeding Form 2020 SEED CLASS PLACE Weight Wrestler School Grade Record 1 1-A 285 Charlie Tibbits New Hartford 10 37-1 2 2-A 285 Collin Null Carthage 12 32-4 3 1-AA 285 Liam Malgieri FM 9 19-5 4 2-AA 285 JJ Guindy Liverpool 10 10-6 5 3-AA 285 Korban Haney Baldwinsville 10 13-4 6 3-A 285 Ryan Scofield Whitesboro 11 13-8 7 4-A 285 Hayden Matice Indian River 10 23-10 Alt-1 4-AA 285 Nikoli Sims JD/CBA 11 10-14 Alt-2 5-A 285 Jon Bell Fulton 11 14-17 Alt-3 5-AA 285 Brady Ramos CNS 11 9-14 6-A 285 Conor Todd ESM 10 14-11 6-AA 285 Jared Bradish CNS 9 9-8

Div II-99 lbs Seed Name School Grade W – L 1 TREY KIMBALL CAMDEN 9 35 – 2 2 CHACE NEVILLS COPENHAGEN 8 28 – 4 3 TREVOR WAUGH BEAVER RIVER 10 28 – 8 4 CHARLES FOSTER VVS 8 30 – 3 5 CHASE LAWTON SJSC 9 26 – 5 6 COLIN SCHERER MAR/OCS 8 29 – 4 7 JACOB HACKETT MORRISVILLE 8 27 – 9 8 COOPER REED CVA 7 36 – 13 C-2ND RYAN MCMANAMAN GENERAL BROWN 9 16 – 16 C-3RD ANTHONY PHAN HOLLAND PATENT 9 19 – 15 C-4TH ISAAC CHESBRO PHOENIX 9 7 – 11 D-4TH-ALT 1 HENRY SMITH PORT BYRON 8 26 – 14 B-5TH-ALT 2 RYAN GATES MEXICO 10 17 – 17 B-6TH KOLTEN KELLY CAMDEN 8 22 – 14

Div II-106 lbs Seed Name School Grade W – L 1 CARL SANTARIELLO MAR/OCS 10 30 – 3 2 JUSTIN WRIGHT ADIRONDACK 11 24 – 9 3 JACOB STRAIN ADIRONDACK 8 23 – 7 4 AARON MOIR VVS 11 32 – 6 5 CAEL BUCKLEY GENERAL BROWN 9 19 – 8 6 SHAWN MURRAY MORRISVILLE 8 18 – 9 7 JACK LAMSON HAN/CM 8 23 – 11 8 SHAUN ZAMPETTI CAZ/FP 12 26 – 11 D-2ND-ALT 2 NATHEN RANDALL DOLGEVILLE 9 19 – 19 B-3RD-ALT 1 JEFF STAUBER HOMER 9 19 – 12 D-3RD TREVOR LAWTON LOWVILLE 9 6 – 14 B-4TH HUNTER DUBOIS ONEIDA 9 14 – 9 B-5TH ADEN MEAD CVA 8 30 – 20 C-6TH TRAIE WICKMAN VVS 9 3 – 5

Div II-113 lbs Seed Name School Grade W – L 1 TJ O’CONNOR COOPERSTOWN 8 36 – 7 2 BRYAR CRONISER ADIRONDACK 12 30 – 5 3 JARED HOARD GENERAL BROWN 11 25 – 8 4 ANDRE LYNDAKER BEAVER RIVER 9 25 – 4 5 NAJUAN WILLIAMS SJSC 11 25 – 8 6 ADEN MUNZ VVS 11 29 – 10 7 ETHAN CIOTA MAR/OCS 11 24 – 10 8 BRYAN TANNER JORDAN ELBRIDGE 9 22 – 12 B-3RD-ALT 1 HUNTER CACCIATORE CVA 11 30 – 20 D-3RD-ALT 2 RILEY DALRYMPLE COPENHAGEN 12 22 – 12 B-4TH JACK CHASE CAMDEN 9 10 – 18 D-4TH LUCAS LORUSSO COOPERSTOWN 12 26 – 13 D-5TH NICK HOUPPERT LOWVILLE 12 15 – 21 D-6TH MICHAEL BUCENEC LITTLE FALLS 9 17 – 13

Div II-120 lbs Seed Name School Grade W – L 1 AVERY LEONARD COOPERSTOWN 11 41 – 4 2 MASON BUSH CVA 11 48 – 2 3 ANDREW WALSEMAN BEAVER RIVER 11 28 – 6 4 JACOB RICE HOMER 11 22 – 5 5 PARKER ALLERS PHOENIX 10 23 – 8 6 CULLEY BELLINO CANASTOTA 9 34 – 6 7 KYLE MUCACHIO CANASTOTA 10 36 – 7 8 AYDIN DEFOREST MT. MARKHAM 10 30 – 7 B-3RD SEAN SEYMORE CAMDEN 9 15 – 21 B-4TH GEORGE SMITH MEXICO 11 17 – 17 C-4TH-ALT 1 NATHAN SNOW GENERAL BROWN 10 28 – 15 D-4TH-ALT 2 LANDEN MOSHIER LOWVILLE 9 21 – 17 C-5TH KAYLEE SWALGIN HOLLAND PATENT 9 20 – 22 D-5TH SETH GARRISON BEAVER RIVER 9 19 – 16

Div II-126 lbs Seed Name School Grade W – L 1 MICAH ROES LOWVILLE 12 37 – 4 2 KYLE BURBACK VVS 11 35 – 3 3 HUNTER WHITE HAN/CM 12 33 – 2 4 KACE COOK CVA 10 22 – 5 5 TYLER MURRAY HAN/CM 11 29 – 11 6 CARLTON ALDER APW/PUL 12 28 – 8 7 JEFF COOPER PHOENIX 12 17 – 21 8 MATT KNUTSEN CAZ/FP 12 11 – 19 D-2ND MASON ROWLERY LITTLE FALLS 8 16 – 12 D-3RD TREAY JAQUAY DOLGEVILLE 11 22 – 20 B-4TH-ALT2 AARON BRIONES-COOPER SJSC 10 16 – 11 C-4TH MATT KNIGHT GENERAL BROWN 11 5 – 10 D-4TH JONAH MULLIN BEAVER RIVER 10 23 – 13 C-6TH-ALT 1 AUSTIN RACQUET HOLLAND PATENT 11 25 – 13

Div II-132 lbs Seed Name School Grade W – L 1 MAREK BUSH CVA 11 47 – 5 2 DEAN SHAMBO MEXICO 12 35 – 5 3 ANTHONY BAILEY MT. MARKHAM 12 35 – 8 4 RYAN MOSES MAR/OCS 11 26 – 11 5 DYLAN PETRIE COPENHAGEN 9 21 – 16 6 BRADLEY LAMPHERE DOLGEVILLE 12 28 – 12 7 JACK SMITH PORT BYRON 10 27 – 8 8 TROY BRAYMAN MORRISVILLE 11 15 – 18 C-1ST-ALT 2 LUCCA FERREIRA CAZ/FP 11 15 – 20 C-2ND CHESTER GRAZIER GENERAL BROWN 8 13 – 11 B-4TH-ALT 1 JOEY REED MEXICO 10 27 – 13 B-5TH JORDAN BEACH HAN/CM 10 20 – 14 C-5TH ALEX CURRIE APW/PUL 12 14 – 12 C-6TH LOGAN MEAD CANASTOTA 9 11 – 21

Div II-138 lbs Seed Name School Grade W – L 1 DYLAN PRICE MAR/OCS 11 31 – 7 2 DAWSON MOWER CVA 12 36 – 13 3 BRYAN STOCK MEXICO 12 28 – 11 4 RAY HENNESSEY ADIRONDACK 9 28 – 8 5 DAVID O’NEILL GENERAL BROWN 10 28 – 7 6 CODY GREENE SOUTH LEWIS 12 27 – 6 7 MICHAEL HAMBURG LOWVILLE 11 17 – 13 8 TIM OKHMAN MAR/OCS 11 17 – 4 C-3RD-ALT 2 JORDAN KOENIG HOLLAND PATENT 9 22 – 12 D-3RD-ALT 1 LOGAN KANTOR COOPERSTOWN 12 24 – 11 C-4TH ZACH STEVENS CANASTOTA 10 9 – 22 D-4TH DANE TANNER POLAND 12 12 – 19 D-5TH OSCAR LOZADA DOLGEVILLE 12 17 – 20 D-6TH AIDEN CLEMENT BEAVER RIVER 11 10 – 5

Div II-145 lbs Seed Name School Grade W – L 1 CHANDLER MOODY GENERAL BROWN 11 25 – 5 2 ANDE KLOSNER CVA 11 41 – 6 3 DEVIN RUNNER LOWVILLE 12 33 – 8 4 CAMERON RUSSELL MORRISVILLE 12 32 – 8 5 CONNER SHAW APW/PUL 9 32 – 10 6 ISAAC SVITAVSKY PORT BYRON 10 29 – 10 7 CONNOR EVERSON BEAVER RIVER 9 24 – 14 8 COLIN RANDALL SOUTH LEWIS 11 21 – 9 B-2ND-ALT 2 NOAH WURST CORTLAND 12 21 – 15 B-3RD ANDREW BAILEY CHITTENANGO 9 19 – 13 C-3RD ETHAN BRUNO PHOENIX 9 18 – 15 B-4TH JOSEPH MARIANI CHITTENANGO 11 17 – 13 C-4TH JEREMY KENNEDY VVS 9 4 – 9 D-6TH-ALT 1 AIDEN HIGHERS SOUTH LEWIS 9 19 – 8

Div II-152 lbs Seed Name School Grade W – L 1 KEAGEN CASE CVA 12 47 – 3 2 BRANTON CARPENTER SOUTH LEWIS 12 36 – 2 3 CARL HOPPEL LOWVILLE 11 24 – 11 4 STEVEN MINOR CAMDEN 10 27 – 14 5 JASON SCHLOTZAUER MORRISVILLE 10 23 – 10 6 JOSH BONHAM-KOVALIK GENERAL BROWN 11 11 – 5 7 PHILIP KEELER DOLGEVILLE 11 22 – 13 8 PETER MAKURCHUK VVS 11 22 – 14 B-2ND-ALT 2 CHAD THOMPSON HAN/CM 12 14 – 11 C-3RD SHEAMUS DEVINE GENERAL BROWN 9 17 – 16 B-4TH-ALT 1 HARLEY WAKEMAN MEXICO 11 17 – 20 C-4TH JAKE BACKUS CANASTOTA 9 10 – 16 B-5TH MARCUS HINES CORTLAND 11 19 – 18 B-6TH JAKOB DENKENBERGER HOMER 11 15 – 14

Div II-160 lbs Seed Name School Grade W – L 1 JACOB NULL DOLGEVILLE 11 40 – 0 2 MARSHALL COE SJSC 11 27 – 4 3 MORGAN LAKIN MORRISVILLE 12 28 – 5 4 JADEN BRUNO PHOENIX 12 30 – 7 5 RAY WRIGHT ONEIDA 12 22 – 9 6 TYLER PELTON CAMDEN 12 32 – 12 7 LUCA CANZANO CORTLAND 10 14 – 16 8 ZANDER JOHNSON HOMER 10 21 – 16 C-2ND-ALT1 JAKE TOBIN CAZ/FP 11 10 – 9 C-3RD-ALT 2 LOGAN VANDERHOOF VVS 10 25 – 14 D-3RD GIOVANNI VENOTOZZI LITTLE FALLS 11 12 – 7 C-4TH ZACH HILL JORDAN ELBRIDGE 12 11 – 10 D-4TH HENRY LOEFFLER COOPERSTOWN 9 13 – 25 D-5TH CHASE REGAN LITTLE FALLS 9 14 – 12

Div II-170 lbs Seed Name School Grade W – L 1 KEVIN VALENTINE CAZ/FP 12 32 – 5 2 MICHAEL DIHRBERG CVA 12 37 – 10 3 ETHAN RANDALL DOLGEVILLE 9 34 – 6 4 ETHAN LILLIE MEXICO 12 18 – 15 5 JUSTIN THAYER SJSC 10 23 – 9 6 CASEY BIXBY CANASTOTA 10 26 – 13 7 COLIN WHITE ADIRONDACK 9 19 – 14 8 OWEN HIGHERS SOUTH LEWIS 10 19 – 13 D-3RD-ALT 1 CHASE CARDINAL BEAVER RIVER 11 20 – 14 B-4TH JARROD BUSH CORTLAND 11 18 – 15 C-4TH-ALT 2 EDEN KOPERDA HOLLAND PATENT 10 21 – 18 D-4TH IAN RANDO LITTLE FALLS 11 14 – 12 B-5TH BLAIR WAKULA HOMER 10 12 – 14 D-5TH JAMES PAYNE MT. MARKHAM 12 13 – 22

Div II-182 lbs Seed Name School Grade W – L 1 ANTHONY RASMUSSEN SJSC 12 30 – 0 2 ETHAN ELDRED SHERBURNE 12 27 – 3 3 COLE DEKING CANASTOTA 11 28 – 8 4 ERIK TERNS MT. MARKHAM 11 27 – 10 5 ETHAN SCANLON HAN/CM 11 21 – 5 6 AYDEN STACK PHOENIX 12 22 – 8 7 ERIC WARNER MORRISVILLE 11 21 – 10 8 ISAAC LYNDAKER LOWVILLE 12 23 – 13 B-3RD AUSTIN MILLER MEXICO 12 18 – 10 C-3RD-ALT 2 CAMERON NEWHOOK JORDAN ELBRIDGE 11 24 – 13 B-4TH ZACH GROLLING MAR/OCS 10 20 – 15 C-4TH PARTICK LIVINGSTON CAZ/FP 11 5 – 12 B-5TH ALLAN MARKLEY HOMER 11 23 – 14 D-5TH-ALT 1 KYLE GETMAN DOLGEVILLE 12 24 – 12

Div II-195 lbs Seed Name School Grade W – L 1 TYLER MOUSAW SJSC 12 29 – 0 2 BRYCE DARE HOLLAND PATENT 11 39 – 1 3 RYAN EVERSON BEAVER RIVER 11 28 – 9 4 BRADY VOSBURGH SOUTH LEWIS 12 21 – 8 5 COLE WILLIAMS MT. MARKHAM 12 26 – 10 6 ANDREW BOUCK CVA 11 26 – 19 7 SEAN O’BRIEN CAMDEN 12 22 – 14 8 NICK FASSETT HOLLAND PATENT 12 25 – 14 C-3RD AIDEN MCCONNEL GENERAL BROWN 11 5 – 16 B-4TH-ALT 1 TAVYN MALCHAK HOMER 10 17 – 13 D-4TH RILEY FOGG MORRISVILLE 12 16 – 20 B-5TH-ALT 2 DYLAN HOOD MAR/OCS 11 10 – 6 D-5TH LOGAN DOUCAS COOPERSTOWN 12 17 – 18 D-6TH KEEGAN CRENSHAW LOWVILLE 9 3 – 21

Div II-220 lbs Seed Name School Grade W – L 1 ALEX THOMPSOM SHERBURNE 12 27 – 0 2 SAM SORENSON HOMER 9 32 – 3 3 NICK ROGERS GENERAL BROWN 10 30 – 3 4 MACKENZIE CASE MT. MARKHAM 12 35 – 7 5 JACOB O’REILLY MEXICO 11 26 – 7 6 JARED LAWRENCE JORDAN ELBRIDGE 11 28 – 8 7 MITCHELL TANNER PORT BYRON 12 25 – 13 8 JOHN FREGA CAZ/FP 12 22 – 9 B-3RD-ALT 2 WILVON MCKEE MAR/OCS 11 21 – 14 B-4TH ANTHONY CROFOOT HAN/CM 11 24 – 16 C-4TH-ALT 1 ZACH GREEN PHOENIX 11 21 – 12 D-4TH CONNOR EDICK BEAVER RIVER 11 27 – 12 B-5TH MITCHELL ARNDT CVA 11 26 – 15 D-5TH JON COSTANZA DOLGEVILLE 11 20 – 13