SYRACUSE, NY (WSYR-TV) — Central New Yorkers woke up to subfreezing temperatures for the first time in over a month Thursday morning!

Officially at the Syracuse Airport, Thursday morning’s low temperature dropped to 31°, coming very close to tying a 40 year record low which is 30° set in 1983.

Observed temperatures at the Syracuse airport from 9pm 5/17/23 through 8am 5/18/23

The typical colder spots surrounding Syracuse dropped to the 20s!

Thursday morning’s low temperatures recorded at NYSMesonet sites

Snapped this photo as I came into work this morning. Lots of frost on the windshields this morning! Most of CNY is below freezing. We’ll warm up quick into the mid 60s this afternoon. pic.twitter.com/rjaMAFOGF3 — Kate Thornton (@KateThorntonNC9) May 18, 2023

There have been only two other days since 1903 that Syracuse has dropped below freezing this late in the spring season:

30° on May 18 in 1983

30° on May 24 in 1963

This was the coldest morning, and the first time Syracuse we dropped below freezing since April 10th.

Photo courtesy from Jonathon Martin of Hillside Market in Red Creek, NY. Frozen water on their strawberry plants to protect them!

Here are more reports from the National Weather Service Binghamton Office:



…CAYUGA COUNTY…

VENICE CENTER 25 F 0605 AM 05/18

AUBURN 27 F 0615 AM 05/18

LOCKE 27 F 0615 AM 05/18

AUBURN 28 F 0605 AM 05/18

MONTEZUMA 30 F 0605 AM 05/18

SCIPIO CENTER 31 F 0355 AM 05/18

UNION SPRINGS 31 F 0445 AM 05/18

AUBURN 31 F 0604 AM 05/18

KING FERRY 31 F 0615 AM 05/18

UNION SPRINGS 32 F 0515 AM 05/18

CATO 28 F 0625 AM 05/18

PORT BYRON 30 F 0604 AM 05/18

…CHENANGO COUNTY…

AFTON 22 F 0549 AM 05/18

1.4 N SHERBURNE 23 F 0508 AM 05/18

NORWICH 24 F 0535 AM 05/18

PLYMOUTH 24 F 0603 AM 05/18

SIDNEY 25 F 0604 AM 05/18

GREENE 25 F 0607 AM 05/18

0.5 W SHERBURNE 25 F 0620 AM 05/18

EARLVILLE 25 F 0625 AM 05/18

SMITHVILLE FLATS 25 F 0635 AM 05/18

OXFORD 25 F 0635 AM 05/18

PUYALLUP 25 F 0652 AM 05/18

GREENE 26 F 0625 AM 05/18

MT. UPTON 27 F 0600 AM 05/18

GREENE 28 F 0630 AM 05/18

…CORTLAND COUNTY…

USCRN SITE AT CORNELL UNIVER 23 F 0620 AM 05/18

CORTLAND 24 F 0550 AM 05/18

MARATHON 24 F 0610 AM 05/18

CINCINNATUS 24 F 0625 AM 05/18

CORTLAND AIRPORT 27 F 0555 AM 05/18

SYRACUSE 32 F 0555 AM 05/18

...JEFFERSON COUNTY...

CALCIUM 26 F 0556 AM 05/18

DEPAUVILLE 28 F 0606 AM 05/18

WATERTOWN AIRPORT 28 F 0756 AM 05/18

ADAMS 30 F 0225 AM 05/18

FORT DRUM AIRFIELD 30 F 0755 AM 05/18

ALEXANDRIA BAY 31 F 0610 AM 05/18

HENDERSON 32 F 0445 AM 05/18

SACKETS HARBOR 32 F 0619 AM 05/18

CLAYTON 33 F 0545 AM 05/18

TYLERSVILLE 34 F 0615 AM 05/18

...LEWIS COUNTY...

COPENHAGEN 27 F 0545 AM 05/18

BEAVER FALLS 28 F 0639 AM 05/18

LOWVILLE 29 F 0111 AM 05/18

9.1 N LYONS FALLS 30 F 0615 AM 05/18

EVANS MILLS 31 F 0625 AM 05/18

…MADISON COUNTY…

EARLVILLE 26 F 0615 AM 05/18

MUNNSVILLE 27 F 0545 AM 05/18

ONEIDA 27 F 0605 AM 05/18

HAMILTON 27 F 0634 AM 05/18

CAZENOVIA 28 F 0545 AM 05/18

1.2 W PECKSPORT 28 F 0615 AM 05/18

MADISON 29 F 0625 AM 05/18

1.8 NW ERIEVILLE 30 F 0515 AM 05/18

2 N SULLIVAN 30 F 0544 AM 05/18

CAZENOVIA 30 F 0545 AM 05/18

CANASTOTA 31 F 0525 AM 05/18

…ONEIDA COUNTY…

REMSEN 25 F 0550 AM 05/18

HOLLAND PATENT 25 F 0600 AM 05/18

OTTER LAKE 25 F 0603 AM 05/18

GRIFFISS AIRFIELD 27 F 0753 AM 05/18

SAUQUOIT 29 F 0535 AM 05/18

WESTMORELAND 29 F 0617 AM 05/18

SHERRILL 29 F 0625 AM 05/18

STOKES 29 F 0629 AM 05/18

ROME 30 F 0555 AM 05/18

1 SE UTICA 30 F 0610 AM 05/18

CLEVELAND 30 F 0628 AM 05/18

DEANSBORO 31 F 0535 AM 05/18

…ONONDAGA COUNTY…

TULLY 25 F 0611 AM 05/18

DRYDEN 25 F 0615 AM 05/18

LAFAYETTE 25 F 0615 AM 05/18

PHOENIX 26 F 0530 AM 05/18

TULLY 26 F 0635 AM 05/18

OTISCO 27 F 0502 AM 05/18

LAFAYETTE 27 F 0545 AM 05/18

APULIA STATION 27 F 0559 AM 05/18

CLAY 28 F 0548 AM 05/18

CLAY 28 F 0558 AM 05/18

CICERO 28 F 0559 AM 05/18

CLAY 28 F 0600 AM 05/18

1 S BENNETTS CORNERS 29 F 0120 AM 05/18

SKANEATELES 29 F 0415 AM 05/18

TULLY 29 F 0527 AM 05/18

SYRACUSE 29 F 0530 AM 05/18

BALDWINSVILLE 29 F 0555 AM 05/18

MINOA 29 F 0557 AM 05/18

MARCELLUS 29 F 0559 AM 05/18

LIVERPOOL 29 F 0559 AM 05/18

FABIUS 29 F 0630 AM 05/18

SKANEATELES 30 F 0515 AM 05/18

3.9 NE KEENEY 30 F 0545 AM 05/18

SKANEATELES 30 F 0545 AM 05/18

MANLIUS 30 F 0545 AM 05/18

1 W SYRACUSE 30 F 0554 AM 05/18

CAMILLUS 31 F 0530 AM 05/18

1 WNW MARCELLUS 31 F 0600 AM 05/18

JAMESVILLE 31 F 0610 AM 05/18

ELBRIDGE 31 F 0625 AM 05/18

SYRACUSE AIRPORT 31 F 0754 AM 05/18

SYRACUSE 32 F 0545 AM 05/18

...OSWEGO COUNTY...

HASTINGS 26 F 0615 AM 05/18

7 S ALTMAR 28 F 0620 AM 05/18

OSWEGO AIRPORT 28 F 0754 AM 05/18

5 SW ALTMAR 29 F 0539 AM 05/18

FULTON 30 F 0620 AM 05/18

MEXICO 32 F 0615 AM 05/18

…SENECA COUNTY…

LODI 29 F 0555 AM 05/18

1.3 S HAYTS CORNERS 29 F 0615 AM 05/18

ROMULUS 30 F 0554 AM 05/18

SENECA FALLS 31 F 0558 AM 05/18

DAVIS 05460 31 F 0615 AM 05/18

1 SSE SENECA FALLS 32 F 0618 AM 05/18

…TOMPKINS COUNTY…

SLATERVILLE SPRINGS 22 F 0600 AM 05/18

CORNELL HTRC ITHACA 13 E 23 F 0620 AM 05/18

DRYDEN 25 F 0554 AM 05/18

SPENCER 25 F 0625 AM 05/18

WEST DANBY 25 F 0639 AM 05/18

ITHACA 26 F 0545 AM 05/18

ITHACA AIRPORT 26 F 0756 AM 05/18

DRYDEN 28 F 0447 AM 05/18

2 NE DRYDEN 28 F 0500 AM 05/18

ITHACA 29 F 0617 AM 05/18

ITHACA 29 F 0635 AM 05/18

ITHACA 30 F 0355 AM 05/18