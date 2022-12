(WSYR-TV) SYRACUSE, NY- Temperatures dropped quick Tuesday morning and bottomed out in the single digits and teens all across CNY.

The official low temperature Tuesday morning at the Syracuse Airport was 11°.

Tuesday morning’s low temperatures recorded by the NYS Mesonet.

The last time the temperature was that cold was back on March 4 when the low temperature for the day was 11°.

No records were broken though. The record low temperature for December 13th is -5° set in 1982.

Here’s a list from the National Weather Service Tuesday morning’s low temperatures from across CNY:

...CAYUGA COUNTY... VENICE CENTER 5 F SCIPIO CENTER 7 F ...CHENANGO COUNTY... PUYALLUP 1 F AFTON 1 F NORWICH 1 F GREENE 2 F 1 N SHERBURNE 2 F PLYMOUTH 3 F 1.4 N SHERBURNE 3 F 0.5 W SHERBURNE 3 F OXFORD 4 F SHERBURNE 4 F SIDNEY 5 F GREENE 9 F ...CORTLAND COUNTY... MARATHON 4 F CINCINNATUS 5 F CORTLAND AIRPORT 5 F CORTLAND 5 F ...MADISON COUNTY... MORRISVILLE 0 F HAMILTON 3 F HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT 3 F ONEIDA 4 F 1.8 NW ERIEVILLE 5 F CANASTOTA 1.14 MILES NE OF C 5 F MUNNSVILLE 6 F 1.2 W PECKSPORT 6 F EARLVILLE 7 F BROOKFIELD 8 F CAZENOVIA 8 F ...ONEIDA COUNTY... WESTMORELAND -3 F GRIFFISS AIRFIELD 0 F WESTMORELAND 1 F HOLLAND PATENT 1 F ONEIDA 1.19 MILES NW OF WEST 1 F CAMDEN 2 F WOODGATE 3 F REMSEN 4 F SAUQUOIT 6 F CLEVELAND 7 F UTICA 8 F DEANSBORO 9 F 1 SE UTICA 9 F ...ONONDAGA COUNTY... TULLY 3 F OTISCO 4 F APULIA STATION 5 F CICERO 5 F MINOA 6 F PHOENIX 6 F TULLY 7 F CLAY 7 F TULLY 7 F 1 S BENNETTS CORNERS 8 F CLAY 8 F FAYETTEVILLE 8 F CLAY 8 F JORDAN 8 F 3.9 NE KEENEY 8 F LAFAYETTE 9 F SKANEATELES 9 F ...OTSEGO COUNTY... 1.6 SE BRIDGEWATER -4 F COOPERSTOWN 3 F LAURENS 3 F COOPERSTOWN 5 F 1 NNE ONEONTA 6 F ONEONTA 7 F 1 ESE LAURENS 7 F RICHFIELD SPRINGS 8 F SPRINGFIELD 8 F ...TOMPKINS COUNTY... DRYDEN 3 F CORNELL HTRC ITHACA 13 E 3 F SLATERVILLE SPRINGS 5 F GROTON 7 F ITHACA AIRPORT 8 F 2 NE DRYDEN 9 F