SYRACUSE, NY (WSYR-TV)– Central New York had one of its coldest mornings in several years Saturday morning.

At the Syracuse Airport the morning low temperature dropped to -13°, which hasn’t been done since January 14, 2018.

We almost broke a 115 year record low temperature of -15° set in 1908.

Here is a list of Saturday morning low temperatures and lowest wind chill temperatures from the National Weather Service in Binghamton:

LOW TEMPERATURE REPORTS LOCATION TEMP TIME/DATE LAT/LON ...CAYUGA COUNTY... VENICE CENTER -12 F 0525 AM 02/04 42.74N/76.56W AUBURN -11 F 0235 AM 02/04 42.93N/76.58W SCIPIO CENTER -11 F 0355 AM 02/04 42.76N/76.53W AUBURN -8 F 0308 AM 02/04 42.93N/76.53W UNION SPRINGS -5 F 0505 AM 02/04 42.83N/76.68W ...CHENANGO COUNTY... 1.4 N SHERBURNE -20 F 0608 AM 02/04 42.70N/75.50W 0.5 W SHERBURNE -19 F 0730 AM 02/04 42.68N/75.51W PLYMOUTH -18 F 0448 AM 02/04 42.61N/75.56W SHERBURNE -17 F 0615 AM 02/04 42.64N/75.48W AFTON -15 F 0649 AM 02/04 42.30N/75.59W NORWICH -15 F 0521 AM 02/04 42.57N/75.52W PUYALLUP -13 F 0421 AM 02/04 42.44N/75.54W GREENE -12 F 0556 AM 02/04 42.30N/75.79W OXFORD -10 F 0730 AM 02/04 42.39N/75.62W GREENE -9 F 0740 AM 02/04 42.38N/75.77W SIDNEY -9 F 0734 AM 02/04 42.30N/75.42W 1 N SHERBURNE -9 F 1108 PM 02/03 42.70N/75.50W ...CORTLAND COUNTY... CINCINNATUS -14 F 0730 AM 02/04 42.52N/75.98W CORTLAND -14 F 0510 AM 02/04 42.59N/76.17W CORTLAND AIRPORT -13 F 0555 AM 02/04 42.60N/76.22W MARATHON -13 F 0620 AM 02/04 42.45N/76.03W ...MADISON COUNTY... BROOKFIELD -26 F 0530 AM 02/04 42.80N/75.30W MUNNSVILLE -23 F 0645 AM 02/04 42.98N/75.59W 1.2 W PECKSPORT -23 F 0715 AM 02/04 42.87N/75.57W MORRISVILLE -21 F 0740 AM 02/04 42.88N/75.64W HAMILTON -20 F 0734 AM 02/04 42.83N/75.54W HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT -20 F 0655 AM 02/04 42.84N/75.56W ONEIDA -20 F 0730 AM 02/04 43.08N/75.65W ERIEVILLE -19 F 0725 AM 02/04 42.87N/75.72W EARLVILLE -19 F 0705 AM 02/04 42.78N/75.54W 1.8 NW ERIEVILLE -18 F 0545 AM 02/04 42.87N/75.76W CANASTOTA 1.14 MILES NE OF C -18 F 0720 AM 02/04 43.09N/75.75W CAZENOVIA -15 F 0730 AM 02/04 42.93N/75.86W ...ONEIDA COUNTY... OTTER LAKE -31 F 0720 AM 02/04 43.59N/75.11W WOODGATE -31 F 0745 AM 02/04 43.53N/75.16W REMSEN -28 F 0705 AM 02/04 43.33N/75.19W HOLLAND PATENT -22 F 0410 AM 02/04 43.21N/75.22W WESTMORELAND -22 F 0700 AM 02/04 43.11N/75.46W CAMDEN -21 F 0740 AM 02/04 43.34N/75.74W SAUQUOIT -20 F 0715 AM 02/04 43.03N/75.25W ONEIDA 1.19 MILES NW OF WEST -19 F 0705 AM 02/04 43.12N/75.41W WESTMORELAND -18 F 0717 AM 02/04 43.16N/75.46W CLEVELAND -18 F 0648 AM 02/04 43.29N/75.85W GRIFFISS AIRFIELD -18 F 0743 AM 02/04 43.22N/75.40W 1 SE UTICA -18 F 0715 AM 02/04 43.08N/75.21W UTICA -16 F 0730 AM 02/04 43.07N/75.28W 1.3 E DELTA LAKE -15 F 0615 AM 02/04 43.27N/75.43W VERONA BEACH -6 F 0645 AM 02/04 43.19N/75.73W ...ONONDAGA COUNTY... FAYETTEVILLE -17 F 0720 AM 02/04 43.05N/75.99W MANLIUS -16 F 0555 AM 02/04 43.01N/75.94W CLAY -15 F 0618 AM 02/04 43.17N/76.16W CICERO -14 F 0738 AM 02/04 43.17N/76.08W MINOA -13 F 0754 AM 02/04 43.08N/76.02W PHOENIX -13 F 0730 AM 02/04 43.23N/76.33W JAMESVILLE -13 F 0215 AM 02/04 42.97N/76.10W CLAY -13 F 0755 AM 02/04 43.17N/76.22W SYRACUSE AIRPORT -13 F 0716 AM 02/04 43.12N/76.10W BAYBERRY -13 F 0754 AM 02/04 43.15N/76.22W 3.9 NE KEENEY -13 F 0415 AM 02/04 42.83N/75.90W SYRACUSE -12 F 0655 AM 02/04 43.04N/76.14W APULIA STATION -12 F 0417 AM 02/04 42.83N/76.08W LAFAYETTE -12 F 0345 AM 02/04 42.92N/76.12W OTISCO -12 F 1211 AM 02/04 42.87N/76.24W SYRACUSE -12 F 0315 AM 02/04 42.99N/76.14W CLAY -12 F 0752 AM 02/04 43.16N/76.16W 1 W SYRACUSE -12 F 0715 AM 02/04 43.04N/76.17W BREWERTON -12 F 0615 AM 02/04 43.24N/76.14W LIVERPOOL 1.0 MILES NE OF LI -12 F 0800 AM 02/04 43.12N/76.21W SYRACUSE (WEATHERSTEM) -11 F 0700 AM 02/04 43.04N/76.14W 1 WNW MARCELLUS -11 F 0105 AM 02/04 42.99N/76.37W TULLY -11 F 0211 AM 02/04 42.81N/76.11W CAMILLUS -11 F 0345 AM 02/04 43.04N/76.33W TULLY -11 F 0535 AM 02/04 42.80N/76.16W TULLY -11 F 0440 AM 02/04 42.79N/76.12W 1 S BENNETTS CORNERS -10 F 0415 AM 02/04 43.01N/76.37W SYRACUSE -10 F 0710 AM 02/04 43.05N/76.16W CAMILLUS -10 F 0340 AM 02/04 43.03N/76.28W LIVERPOOL -10 F 0800 AM 02/04 43.10N/76.21W FAIRMOUNT -10 F 0343 AM 02/04 43.04N/76.25W MARCELLUS -10 F 0335 AM 02/04 43.00N/76.36W SKANEATELES -9 F 0330 AM 02/04 42.95N/76.43W SKANEATELES -9 F 1235 AM 02/04 42.92N/76.43W ELBRIDGE -7 F 0100 AM 02/04 43.02N/76.44W MARCELLUS -7 F 0118 AM 02/04 42.99N/76.34W JORDAN -7 F 0335 AM 02/04 43.07N/76.47W ...SENECA COUNTY... ROMULUS -9 F 0409 AM 02/04 42.75N/76.83W WATERLOO -7 F 0445 AM 02/04 42.88N/76.81W SENECA FALLS -5 F 0541 AM 02/04 42.92N/76.79W 2.2 E TYRE -5 F 0430 AM 02/04 43.00N/76.76W 1.3 S HAYTS CORNERS -5 F 0145 AM 02/04 42.68N/76.78W LODI -4 F 0425 AM 02/04 42.57N/76.87W GENEVA -1 F 0530 AM 02/04 42.86N/76.98W ...TOMPKINS COUNTY... SLATERVILLE SPRINGS -15 F 0745 AM 02/04 42.42N/76.35W ITHACA -14 F 0620 AM 02/04 42.37N/76.45W 2 NE DRYDEN -13 F 0550 AM 02/04 42.52N/76.28W GROTON -13 F 0725 AM 02/04 42.55N/76.38W DRYDEN -12 F 0545 AM 02/04 42.52N/76.28W DRYDEN -11 F 0742 AM 02/04 42.48N/76.29W WEST DANBY -11 F 0758 AM 02/04 42.34N/76.54W CORNELL HTRC ITHACA 13 E -11 F 0700 AM 02/04 42.43N/76.26W ITHACA -10 F 0755 AM 02/04 42.47N/76.53W ITHACA AIRPORT -10 F 0656 AM 02/04 42.47N/76.45W ITHACA -9 F 0747 AM 02/04 42.44N/76.54W ITHACA -5 F 0755 AM 02/04 42.45N/76.50W

Saturday 2/4/2023 morning low temperatures from the NYS Mesonet Network

...MINIMUM WIND CHILL REPORTS... LOCATION WC TEMP. TIME/DATE LAT/LON ...CAYUGA COUNTY... AUBURN -32 F 1145 PM 02/03 42.93N/76.58W SCIPIO CENTER -32 F 1140 PM 02/03 42.76N/76.53W AUBURN -24 F 1118 PM 02/03 42.93N/76.53W VENICE CENTER -23 F 1240 AM 02/04 42.74N/76.56W UNION SPRINGS -20 F 1130 PM 02/03 42.83N/76.68W ...CHENANGO COUNTY... SHERBURNE -37 F 1145 PM 02/03 42.64N/75.48W NORWICH -30 F 1215 AM 02/04 42.57N/75.52W PLYMOUTH -28 F 1203 AM 02/04 42.61N/75.56W SIDNEY -28 F 1129 PM 02/03 42.30N/75.42W OXFORD -25 F 1200 AM 02/04 42.39N/75.62W GREENE -24 F 1030 PM 02/03 42.30N/75.79W GREENE -23 F 0105 AM 02/04 42.38N/75.77W 1 N SHERBURNE -23 F 1108 PM 02/03 42.70N/75.50W AFTON -19 F 1258 AM 02/04 42.30N/75.59W ...CORTLAND COUNTY... CORTLAND -33 F 0134 AM 02/04 42.59N/76.17W CINCINNATUS -29 F 1100 PM 02/03 42.52N/75.98W MARATHON -27 F 1200 AM 02/04 42.45N/76.03W CORTLAND AIRPORT -26 F 0515 AM 02/04 42.60N/76.22W ...MADISON COUNTY... BROOKFIELD -34 F 1155 PM 02/03 42.80N/75.30W MORRISVILLE -34 F 1050 PM 02/03 42.88N/75.64W ONEIDA -32 F 1055 PM 02/03 43.08N/75.65W HAMILTON -30 F 0835 PM 02/03 42.83N/75.54W HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT -30 F 0835 PM 02/03 42.84N/75.56W EARLVILLE -28 F 1115 PM 02/03 42.78N/75.54W CANASTOTA 1.14 MILES NE OF C -19 F 0210 AM 02/04 43.09N/75.75W ERIEVILLE -18 F 0416 PM 02/03 42.87N/75.72W MUNNSVILLE -18 F 1100 PM 02/03 42.98N/75.59W ...ONEIDA COUNTY... REMSEN -41 F 0905 PM 02/03 43.33N/75.19W OTTER LAKE -38 F 0749 PM 02/03 43.59N/75.11W GRIFFISS AIRFIELD -37 F 1253 AM 02/04 43.22N/75.40W 1 SE UTICA -35 F 1220 AM 02/04 43.08N/75.21W WOODGATE -35 F 0300 AM 02/04 43.53N/75.16W HOLLAND PATENT -31 F 1005 PM 02/03 43.21N/75.22W WESTMORELAND -31 F 1225 AM 02/04 43.11N/75.46W CAMDEN -29 F 0130 AM 02/04 43.34N/75.74W WESTMORELAND -28 F 0947 PM 02/03 43.16N/75.46W UTICA -23 F 1145 PM 02/03 43.07N/75.28W ONEIDA 1.19 MILES NW OF WEST -22 F 0140 AM 02/04 43.12N/75.41W ...ONONDAGA COUNTY... BAYBERRY -37 F 0754 AM 02/04 43.15N/76.22W APULIA STATION -33 F 1137 PM 02/03 42.83N/76.08W LAFAYETTE -33 F 1055 PM 02/03 42.92N/76.12W SYRACUSE -32 F 1240 AM 02/04 43.04N/76.14W TULLY -32 F 1045 PM 02/03 42.79N/76.12W FAYETTEVILLE -30 F 0545 AM 02/04 43.05N/75.99W TULLY -30 F 1139 PM 02/03 42.80N/76.16W SYRACUSE AIRPORT -30 F 0654 AM 02/04 43.12N/76.10W 1 W SYRACUSE -30 F 1000 PM 02/03 43.04N/76.17W SYRACUSE (WEATHERSTEM) -29 F 1250 AM 02/04 43.04N/76.14W 1 WNW MARCELLUS -29 F 1115 PM 02/03 42.99N/76.37W OTISCO -29 F 1011 PM 02/03 42.87N/76.24W TULLY -28 F 1201 AM 02/04 42.81N/76.11W SKANEATELES -28 F 1055 PM 02/03 42.92N/76.43W CLAY -27 F 0550 AM 02/04 43.17N/76.22W MANLIUS -26 F 1115 PM 02/03 43.01N/75.94W CAMILLUS -24 F 1030 PM 02/03 43.04N/76.33W JORDAN -24 F 1145 PM 02/03 43.07N/76.47W SYRACUSE -23 F 1105 PM 02/03 43.05N/76.16W CLAY -23 F 0458 AM 02/04 43.17N/76.16W CLAY -23 F 0942 PM 02/03 43.16N/76.16W FAIRMOUNT -22 F 1103 PM 02/03 43.04N/76.25W LIVERPOOL 1.0 MILES NE OF LI -22 F 1055 PM 02/03 43.12N/76.21W 1 S BENNETTS CORNERS -20 F 1035 PM 02/03 43.01N/76.37W MINOA -20 F 1144 PM 02/03 43.08N/76.02W ELBRIDGE -20 F 0105 AM 02/04 43.02N/76.44W JAMESVILLE -20 F 1145 PM 02/03 42.97N/76.10W MARCELLUS -20 F 1219 AM 02/04 43.00N/76.36W SKANEATELES -19 F 1015 PM 02/03 42.95N/76.43W SYRACUSE -19 F 1100 PM 02/03 42.99N/76.14W MARCELLUS -15 F 1018 PM 02/03 42.99N/76.34W CICERO -13 F 0946 PM 02/03 43.17N/76.08W PHOENIX -13 F 0945 PM 02/03 43.23N/76.33W CAMILLUS -11 F 0515 PM 02/03 43.03N/76.28W ...SENECA COUNTY... ROMULUS -26 F 1204 AM 02/04 42.75N/76.83W WATERLOO -24 F 1120 PM 02/03 42.88N/76.81W LODI -19 F 1235 AM 02/04 42.57N/76.87W SENECA FALLS -12 F 1258 AM 02/04 42.92N/76.79W ...TOMPKINS COUNTY... GROTON -30 F 1230 AM 02/04 42.55N/76.38W 2 NE DRYDEN -29 F 1150 PM 02/03 42.52N/76.28W ITHACA -29 F 1125 PM 02/03 42.37N/76.45W DRYDEN -28 F 1148 PM 02/03 42.52N/76.28W ITHACA AIRPORT -27 F 1256 AM 02/04 42.47N/76.45W SLATERVILLE SPRINGS -26 F 1115 PM 02/03 42.42N/76.35W ITHACA -21 F 1137 PM 02/03 42.44N/76.54W DRYDEN -16 F 0151 AM 02/04 42.48N/76.29W ITHACA -16 F 0135 AM 02/04 42.47N/76.53W ITHACA -6 F 0905 PM 02/03 42.45N/76.50W WEST DANBY -6 F 1057 PM 02/03 42.34N/76.54W