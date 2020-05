Frosty start across CNY, but was it record cold?

After what will likely be the last snowfall for many Tuesday evening, the sky cleared and winds became lighter overnight. This resulted in needing the ice scrapper early Wednesday with a heavy frost as temperatures dropped into the 20s and low 30s across CNY.

Did it get cold enough to tie or set a new record at Syracuse airport where the records are officially kept? It looks like Syracuse fell one degree short of tying the record of 30°set back in 2005. Either way, it was a very cold start for a May morning.

Below are some other chilly temperatures from our GREAT weather watchers around Central New York early Wednesday morning.

Lowville: 25° (a half inch of snow on ground)

Lincklaen: 18° (a coating of snow on ground)

North Redfield: 27° (a coating of snow on ground)

Fabius: 25° (half an inch of snow on ground)

Savannah: 28°

Verona Beach: 28°

LOWS BELOW ARE FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BINGHAMTON…

...LOW TEMPERATURE REPORTS... LOCATION TEMP TIME/DATE LAT/LON BERKSHIRE 21 F 0550 AM 05/13 42.32N/76.20W TULLY 21 F 0555 AM 05/13 42.79N/76.12W WOODGATE 21 F 0615 AM 05/13 43.53N/75.16W MORRISVILLE 21 F 0620 AM 05/13 42.88N/75.64W 1 N SHERBURNE 21 F 0608 AM 05/13 42.70N/75.50W 0.7 E FREEVILLE 22 F 0800 AM 05/13 42.52N/76.33W SLATERVILLE SPRINGS 22 F 0615 AM 05/13 42.42N/76.35W HARPERSFIELD 22 F 0625 AM 05/13 42.47N/74.70W SCHENEVUS 22 F 0615 AM 05/13 42.50N/74.80W 1.3 NW WALTON 22 F 0500 AM 05/13 42.18N/75.15W CINCINNATUS 22 F 0635 AM 05/13 42.52N/75.98W SHERBURNE 22 F 0630 AM 05/13 42.64N/75.48W THORNHURST 23 F 0548 AM 05/13 41.23N/75.62W DRYDEN 23 F 0634 AM 05/13 42.48N/76.29W 1.4 W HARFORD 23 F 0600 AM 05/13 42.43N/76.26W ADDISON 23 F 0700 AM 05/13 42.10N/77.23W TYRONE 23 F 0625 AM 05/13 42.41N/77.05W EMMONS 23 F 0700 AM 05/13 42.47N/75.01W COOPERSTOWN 23 F 0631 AM 05/13 42.69N/74.93W WESTMORELAND 23 F 0610 AM 05/13 43.11N/75.46W CAMDEN 23 F 0605 AM 05/13 43.34N/75.74W CAZENOVIA 23 F 0545 AM 05/13 42.93N/75.86W ANDES 23 F 0655 AM 05/13 42.18N/74.80W WALTON 23 F 0625 AM 05/13 42.24N/75.18W PLYMOUTH 23 F 0603 AM 05/13 42.61N/75.56W NORWICH 23 F 0533 AM 05/13 42.57N/75.52W ENDICOTT 23 F 0551 AM 05/13 42.12N/76.08W I-81 N B @ EXIT 223 NEW MILF 24 F 0555 AM 05/13 41.87N/75.72W ARCHBALD 24 F 0648 AM 05/13 41.49N/75.56W THORNHURST 24 F 0629 AM 05/13 41.22N/75.60W CANTON 24 F 0800 AM 05/13 41.65N/76.85W ALLIS HOLLOW 24 F 0610 AM 05/13 41.84N/76.32W WEST DANBY 24 F 0625 AM 05/13 42.34N/76.54W ITHACA AIRPORT 24 F 0456 AM 05/13 42.47N/76.45W SPENCER 24 F 0631 AM 05/13 42.22N/76.42W LIVINGSTON MANOR 24 F 0630 AM 05/13 41.87N/74.88W MONTICELLO 24 F 0546 AM 05/13 41.66N/74.74W ADDISON 24 F 0620 AM 05/13 42.04N/77.24W CANISTEO 24 F 0610 AM 05/13 42.27N/77.60W GRIFFISS AIRFIELD 24 F 0800 AM 05/13 43.22N/75.40W ONEIDA 1.19 MILES NW OF WEST 24 F 0600 AM 05/13 43.12N/75.41W ROME 24 F 0500 AM 05/13 43.23N/75.44W 1.8 NW ERIEVILLE 24 F 0530 AM 05/13 42.87N/75.76W BROOKFIELD 24 F 0440 AM 05/13 42.80N/75.30W MARATHON 24 F 0600 AM 05/13 42.45N/76.03W 2 WNW WAVERLY 24 F 0635 AM 05/13 42.03N/76.58W VESTAL 24 F 0645 AM 05/13 42.03N/76.01W CAMP WILLIAM PENN 25 F 0550 AM 05/13 41.15N/75.15W 1.1 E FOREST HOME 25 F 0700 AM 05/13 42.45N/76.45W GROTON 25 F 0630 AM 05/13 42.55N/76.38W NORTH BRANCH 25 F 0520 AM 05/13 41.83N/75.00W GANG MILLS 25 F 0608 AM 05/13 42.10N/77.10W ARKPORT 25 F 0427 AM 05/13 42.38N/77.68W WATERLOO 25 F 0610 AM 05/13 42.88N/76.81W MECKLENBURG 4 SW 25 F 0700 AM 05/13 42.44N/76.76W LAURENS 25 F 0620 AM 05/13 42.53N/75.14W COOPERSTOWN 25 F 0618 AM 05/13 42.65N/74.95W 1 ESE LAURENS 25 F 0608 AM 05/13 42.52N/75.06W 1.6 SE BRIDGEWATER 25 F 0100 AM 05/13 42.86N/75.23W APULIA STATION 25 F 0624 AM 05/13 42.83N/76.08W SKANEATELES 25 F 0600 AM 05/13 42.95N/76.43W TULLY 25 F 0550 AM 05/13 42.81N/76.11W HAMILTON 25 F 0607 AM 05/13 42.83N/75.54W 1.2 W PECKSPORT 25 F 0600 AM 05/13 42.87N/75.57W EAST SIDNEY 25 F 0800 AM 05/13 42.33N/75.23W DEPOSIT 25 F 0650 AM 05/13 42.07N/75.39W MARGARETVILLE 25 F 0601 AM 05/13 42.15N/74.65W CORTLAND AIRPORT 25 F 0615 AM 05/13 42.60N/76.22W GREENE 25 F 0640 AM 05/13 42.38N/75.77W NORWICH 25 F 0601 AM 05/13 42.52N/75.52W ELMIRA AIRPORT 25 F 0553 AM 05/13 42.15N/76.90W VESTAL 25 F 0631 AM 05/13 42.04N/76.03W ENDICOTT 25 F 0620 AM 05/13 42.16N/76.07W CONKLIN 25 F 0604 AM 05/13 42.06N/75.86W LISLE 25 F 0602 AM 05/13 42.35N/76.00W FACTORYVILLE 26 F 0615 AM 05/13 41.57N/75.79W HOP BOTTOM 26 F 0602 AM 05/13 41.68N/75.74W 1.2 S UNIONDALE 26 F 0600 AM 05/13 41.70N/75.48W 7.6 N TAMIMENT (IFLOWS) 26 F 0545 AM 05/13 41.26N/75.00W BEAR CREEK TOWNSHIP 26 F 0628 AM 05/13 41.19N/75.78W BEAR CREEK TOWNSHIP 26 F 0504 AM 05/13 41.22N/75.67W RICHMONDALE 26 F 0605 AM 05/13 41.64N/75.48W SR6 GOBBLER KNOB 26 F 0545 AM 05/13 41.81N/76.90W OWEGO 26 F 0555 AM 05/13 42.03N/76.26W 3.0 S ROCK HILL 26 F 0700 AM 05/13 41.59N/74.61W ELDRED 26 F 0630 AM 05/13 41.54N/74.88W WOODBOURNE 26 F 0605 AM 05/13 41.75N/74.59W 2.8 E ERWINS 26 F 0508 AM 05/13 42.10N/77.10W SPRINGFIELD 26 F 0610 AM 05/13 42.84N/74.89W OTISCO 26 F 0612 AM 05/13 42.87N/76.24W TRENTON FALLS 26 F 0802 AM 05/13 43.28N/75.16W WESTMORELAND 26 F 0632 AM 05/13 43.16N/75.46W ROME 26 F 0631 AM 05/13 43.27N/75.44W CANASTOTA 1.14 MILES NE OF C 26 F 0550 AM 05/13 43.09N/75.75W GREENE 26 F 0701 AM 05/13 42.30N/75.79W 1.4 N SHERBURNE 26 F 0108 AM 05/13 42.70N/75.50W 1.0 NE WEST ELMIRA 26 F 0700 AM 05/13 42.10N/76.84W AUBURN 26 F 0700 AM 05/13 42.93N/76.54W 1.7 NE WILLETS 26 F 0700 AM 05/13 42.73N/76.66W WINDSOR 26 F 0601 AM 05/13 42.01N/75.51W TUNKHANNOCK 27 F 0630 AM 05/13 41.51N/75.84W TUNKHANNOCK 27 F 0630 AM 05/13 41.52N/75.97W I-84 E B @ EXIT 17 NEWFOUNDL 27 F 0610 AM 05/13 41.35N/75.37W I-81 N B @ EXIT 211 LENOX SR 27 F 0635 AM 05/13 41.71N/75.67W MOUNTAIN TOP 27 F 0630 AM 05/13 41.10N/76.00W DALLAS 27 F 0630 AM 05/13 41.34N/75.97W HAZLETON 27 F 0616 AM 05/13 40.98N/75.89W JERMYN 27 F 0641 AM 05/13 41.52N/75.55W MAYFIELD 27 F 0631 AM 05/13 41.54N/75.53W ROARING CREEK 27 F 0649 AM 05/13 41.65N/76.33W 1 NW CHERRYTOWN 27 F 0615 AM 05/13 41.70N/76.30W RIDGEBURY 27 F 0602 AM 05/13 41.99N/76.68W DRYDEN 27 F 0607 AM 05/13 42.52N/76.28W APALACHIN 27 F 0510 AM 05/13 42.05N/76.14W WEDGEWOOD 27 F 0615 AM 05/13 42.35N/76.88W SYRACUSE 27 F 0630 AM 05/13 42.99N/76.14W MINOA 27 F 0613 AM 05/13 43.08N/76.02W FAYETTEVILLE 27 F 0600 AM 05/13 43.02N/76.00W CLEVELAND 27 F 0643 AM 05/13 43.29N/75.85W WHITESBORO 27 F 0620 AM 05/13 43.11N/75.32W 0.7 NE VERNON CENTER 27 F 0545 AM 05/13 43.06N/75.51W UTICA 27 F 0500 AM 05/13 43.07N/75.28W 1.7 S DELHI 27 F 0800 AM 05/13 42.26N/74.91W ROXBURY 27 F 0605 AM 05/13 42.33N/74.47W FRANKLIN 27 F 0604 AM 05/13 42.34N/75.20W SIDNEY 27 F 0728 AM 05/13 42.30N/75.42W NORWICH 27 F 0600 AM 05/13 42.53N/75.52W MORAVIA 27 F 0615 AM 05/13 42.72N/76.43W BINGHAMTON 27 F 0645 AM 05/13 42.21N/75.76W 0.7 N WHITNEY POINT 27 F 0645 AM 05/13 42.34N/75.97W JOHNSON CITY 27 F 0616 AM 05/13 42.15N/75.96W VESTAL 27 F 0610 AM 05/13 42.08N/76.08W ENDICOTT 27 F 0602 AM 05/13 42.15N/76.04W VESTAL 27 F 0601 AM 05/13 42.09N/76.05W BELDEN 27 F 0600 AM 05/13 42.22N/75.67W VESTAL 27 F 0546 AM 05/13 42.07N/76.10W NOXEN 28 F 0645 AM 05/13 41.43N/76.06W GOULDSBORO 28 F 0700 AM 05/13 41.24N/75.46W SEELYVILLE 28 F 0530 AM 05/13 41.56N/75.27W HANOVER TOWNSHIP 28 F 0654 AM 05/13 41.22N/75.91W GLEN LYON 28 F 0630 AM 05/13 41.18N/76.06W I-81 N B @ EXIT 145 HAZLETON 28 F 0620 AM 05/13 40.97N/76.03W HAZLETON AIRPORT 28 F 0616 AM 05/13 40.98N/76.00W I-380 N B @ EXIT 20 DALEVILL 28 F 0545 AM 05/13 41.31N/75.55W 1.0 E SAYRE 28 F 0700 AM 05/13 41.98N/76.50W 1 NE MONROETON 28 F 0605 AM 05/13 41.74N/76.45W PENN YAN 28 F 0620 AM 05/13 42.66N/76.99W ITHACA 28 F 0602 AM 05/13 42.47N/76.53W TOWN OF OWEGO 28 F 0732 AM 05/13 42.18N/76.22W ENDICOTT 28 F 0640 AM 05/13 42.02N/76.12W YULAN 28 F 0645 AM 05/13 41.51N/74.93W GRAHAMSVILLE 28 F 0610 AM 05/13 41.85N/74.54W SULLIVAN COUNTY AIRPORT 28 F 0556 AM 05/13 41.70N/74.78W COHOCTON 28 F 1250 AM 05/13 42.51N/77.44W 1 SSE SENECA FALLS 28 F 0606 AM 05/13 42.88N/76.78W GABRIELS JUNCTION 28 F 0609 AM 05/13 42.43N/76.92W BOLTER CREEK 28 F 0312 AM 05/13 42.53N/76.78W PHOENIX 28 F 0615 AM 05/13 43.23N/76.33W CICERO 28 F 0603 AM 05/13 43.17N/76.08W SKANEATELES 28 F 0555 AM 05/13 42.92N/76.43W FAYETTEVILLE 28 F 0540 AM 05/13 43.05N/75.99W CLAY 28 F 0524 AM 05/13 43.16N/76.16W MANLIUS 28 F 0420 AM 05/13 43.01N/75.94W ELMIRA 28 F 0645 AM 05/13 42.11N/76.84W ERIN 28 F 0616 AM 05/13 42.15N/76.65W ENDICOTT TRI-CIT 28 F 0728 AM 05/13 42.08N/76.10W BINGHAMTON 28 F 0630 AM 05/13 42.09N/75.90W BINGHAMTON 28 F 0615 AM 05/13 42.06N/75.95W VESTAL 28 F 0516 AM 05/13 42.00N/76.03W BINGHAMTON AIRPORT 28 F 0453 AM 05/13 42.22N/75.98W HAWLEY 29 F 0631 AM 05/13 41.43N/75.13W FT MYERS 29 F 0630 AM 05/13 41.36N/75.31W 1 E MINERS MILLS 29 F 0610 AM 05/13 41.27N/75.81W ARCHBALD 29 F 0645 AM 05/13 41.50N/75.58W 1.4 S TOWANDA 29 F 0700 AM 05/13 41.75N/76.44W WYSOX 29 F 0650 AM 05/13 41.80N/76.42W KEUKA PARK 29 F 0616 AM 05/13 42.61N/77.10W ITHACA 29 F 0651 AM 05/13 42.45N/76.50W ITHACA 29 F 0615 AM 05/13 42.45N/76.51W HARTSVILLE 29 F 1150 PM 05/12 42.21N/77.69W SENECA FALLS 29 F 0625 AM 05/13 42.92N/76.79W ROMULUS 29 F 0614 AM 05/13 42.75N/76.83W WATKINS GLEN 29 F 0600 AM 05/13 42.34N/76.92W 1.2 N COOPERSTOWN 29 F 1200 AM 05/13 42.72N/74.93W 3.9 NE KEENEY 29 F 0800 AM 05/13 42.83N/75.90W CLAY 29 F 0608 AM 05/13 43.17N/76.16W CAMILLUS 29 F 0552 AM 05/13 43.06N/76.27W JORDAN 29 F 0450 AM 05/13 43.07N/76.47W 3.7 SW BOONVILLE 29 F 0700 AM 05/13 43.44N/75.37W WHITESBORO 29 F 0521 AM 05/13 43.13N/75.31W DEANSBORO 29 F 0431 AM 05/13 43.01N/75.44W SCIPIO CENTER 29 F 0500 AM 05/13 42.76N/76.53W BINGHAMTON 29 F 0645 AM 05/13 42.13N/75.92W VESTAL 29 F 0616 AM 05/13 42.09N/76.05W VESTAL 29 F 0616 AM 05/13 42.08N/75.99W HAWLEYTON 29 F 0546 AM 05/13 42.00N/75.94W TUNKHANNOCK 30 F 0545 AM 05/13 41.59N/76.00W GLEN SUMMIT 30 F 0635 AM 05/13 41.15N/75.88W WILKES-BARRE 30 F 0555 AM 05/13 41.24N/75.87W 1.0 S MAYFIELD 30 F 0615 AM 05/13 41.52N/75.53W MOOSIC 30 F 0531 AM 05/13 41.37N/75.68W PENN YAN 30 F 0800 AM 05/13 42.65N/77.05W GENEVA 30 F 0615 AM 05/13 42.86N/76.98W 1.3 S HAYTS CORNERS 30 F 0530 AM 05/13 42.68N/76.78W BURDETT 30 F 0625 AM 05/13 42.41N/76.77W CAMILLUS 30 F 0631 AM 05/13 43.04N/76.33W DEWITT 30 F 0626 AM 05/13 43.04N/76.06W 1 ENE MANLIUS 30 F 0559 AM 05/13 43.01N/75.96W 1.3 E DELTA LAKE 30 F 0615 AM 05/13 43.27N/75.43W AUBURN 30 F 0605 AM 05/13 42.93N/76.58W JOHNSON CITY 30 F 0729 AM 05/13 42.10N/75.96W PROMPTON 31 F 0700 AM 05/13 41.59N/75.33W 2 NNW DINGMANS FERRY 31 F 0624 AM 05/13 41.25N/74.89W NESCOPECK PASS 31 F 0635 AM 05/13 41.08N/75.95W I-80 E B EXIT 260 @ I-81 JUN 31 F 0620 AM 05/13 41.04N/76.02W MINERS MILLS 31 F 0619 AM 05/13 41.25N/75.83W WEST PITTSTON 31 F 0610 AM 05/13 41.33N/75.80W DRUMS 31 F 0605 AM 05/13 41.06N/75.98W WILKES-BARRE/SCRANTON AIRPOR 31 F 0454 AM 05/13 41.33N/75.72W HANOVER TOWNSHIP 31 F 0305 AM 05/13 41.18N/75.87W 0.9 S PENN YAN 31 F 0615 AM 05/13 42.65N/77.05W 2.2 E TYRE 31 F 0615 AM 05/13 43.00N/76.76W SYRACUSE 31 F 0639 AM 05/13 43.05N/76.16W BREWERTON 31 F 0600 AM 05/13 43.24N/76.14W LIVERPOOL 1.0 MILES NE OF LI 31 F 0550 AM 05/13 43.12N/76.21W SYRACUSE AIRPORT 31 F 0354 AM 05/13 43.12N/76.10W 0.9 SW DINGMANS FERRY 32 F 0644 AM 05/13 41.20N/74.89W NORTH SYRACUSE 32 F 0620 AM 05/13 43.13N/76.15W JAMESVILLE 32 F 0615 AM 05/13 42.97N/76.10W ONONDAGA 32 F 0559 AM 05/13 43.01N/76.18W 3.0 NW GRAHAMSVILLE 33 F 0215 AM 05/13 41.89N/74.59W CAMILLUS 33 F 0628 AM 05/13 43.03N/76.28W SYRACUSE (WEATHERSTEM) 34 F 0640 AM 05/13 43.04N/76.14W FAIRMOUNT 34 F 0619 AM 05/13 43.04N/76.25W VERONA BEACH 37 F 0545 AM 05/13 43.19N/75.73W