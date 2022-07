As of the latest report from the U.S. Drought monitor last week, some parts of Central New York just south and west of Syracuse are on the brink of being in a drought, while the Southwestern Finger Lakes from about Ithaca to Penn Yan were upgraded to moderate drought status. So…Needless to say, the soaking rain from the storms Sunday afternoon and night were very much welcomed across the region.

Officially 1.39″ of rain fell between Sunday afternoon and early Monday morning at the Syracuse airport. Below are the other rainfall totals across CNY released by the National Weather Service from Sunday through the start of Monday…

...ONONDAGA COUNTY... CAMILLUS 1.77 IN 0345 PM 07/25 43.04N/76.33W TULLY 0.98 IN 0341 PM 07/25 42.81N/76.11W APULIA STATION 0.93 IN 0345 PM 07/25 42.83N/76.08W MARCELLUS 0.88 IN 0349 PM 07/25 43.00N/76.36W SKANEATELES 0.85 IN 0345 PM 07/25 42.95N/76.43W TULLY 1.54 IN 0348 PM 07/25 42.80N/76.16W FAIRMOUNT 1.44 IN 0344 PM 07/25 43.04N/76.25W EAST SYRACUSE 1.36 IN 0345 PM 07/25 43.08N/76.07W SYRACUSE 1.36 IN 0345 PM 07/25 43.05N/76.16W SYRACUSE AIRPORT 1.39 IN 0254 PM 07/25 43.12N/76.10W MINOA 1.25 IN 0342 PM 07/25 43.08N/76.02W 1 S BENNETTS CORNERS 1.21 IN 0350 PM 07/25 43.01N/76.37W JORDAN 1.17 IN 0350 PM 07/25 43.07N/76.47W CAMILLUS 1.0 W 1.07 IN 0700 AM 07/25 43.04N/76.33W CAMILLUS 1.06 IN 0345 PM 07/25 43.04N/76.33W TULLY 0.98 IN 0341 PM 07/25 42.81N/76.11W APULIA STATION 0.93 IN 0345 PM 07/25 42.83N/76.08W MARCELLUS 0.88 IN 0349 PM 07/25 43.00N/76.36W SKANEATELES 0.85 IN 0345 PM 07/25 42.95N/76.43W CICERO 0.84 IN 0349 PM 07/25 43.17N/76.08W SKANEATELES 0.8 NNW 0.80 IN 0700 AM 07/25 42.96N/76.43W 1 WNW MARCELLUS 0.80 IN 0350 PM 07/25 42.99N/76.37W FAYETTEVILLE 0.76 IN 0350 PM 07/25 43.05N/75.99W PHOENIX 0.72 IN 0345 PM 07/25 43.23N/76.33W JAMESVILLE 0.67 IN 0340 PM 07/25 42.97N/76.10W OTISCO 0.65 IN 0350 PM 07/25 42.87N/76.24W SYRACUSE 2.7 S 0.63 IN 0730 AM 07/25 43.00N/76.14W MARCELLUS 0.63 IN 0341 PM 07/25 42.99N/76.34W MANLIUS 0.63 IN 0345 PM 07/25 43.01N/75.94W CLAY 0.57 IN 0344 PM 07/25 43.16N/76.16W SKANEATELES 9.1 SE 0.55 IN 0700 AM 07/25 42.84N/76.32W LIVERPOOL 6.1 NNW 0.47 IN 0700 AM 07/25 43.19N/76.25W BREWERTON LOCK 23 0.45 IN 0610 AM 07/25 43.24N/76.20W BALDWINSVILLE 3.3 NE 0.45 IN 0711 AM 07/25 43.19N/76.29W CLAY 4.6 NW 0.41 IN 0800 AM 07/25 43.20N/76.26W CLAY 0.41 IN 0348 PM 07/25 43.17N/76.16W BALDWINSVILLE 3.5 NE 0.37 IN 0800 AM 07/25 43.20N/76.29W BREWERTON 1.5 ESE 0.34 IN 0800 AM 07/25 43.23N/76.11W ...CAYUGA COUNTY... 2.0 N CAYUGA 1.49 IN 0640 AM 07/25 42.95N/76.73W CAYUGA 1.7 NE 1.46 IN 0700 AM 07/25 42.94N/76.70W AUBURN 5.1 WNW 1.20 IN 0700 AM 07/25 42.96N/76.66W AUBURN 1.18 IN 0348 PM 07/25 42.93N/76.53W CAYUGA 4.0 NNE 0.95 IN 0700 AM 07/25 42.98N/76.71W SCIPIO CENTER 0.92 IN 0350 PM 07/25 42.76N/76.53W AUBURN 8.3 SSE 0.66 IN 0600 AM 07/25 42.83N/76.49W AURORA 2.4 N 0.56 IN 0720 AM 07/25 42.79N/76.70W ...CHENANGO COUNTY... PLYMOUTH 2.47 IN 0348 PM 07/25 42.61N/75.56W SHERBURNE 1.87 IN 0350 PM 07/25 42.64N/75.48W NORWICH 5.7 NE 1.72 IN 0800 AM 07/25 42.58N/75.43W 1 N SHERBURNE 1.60 IN 1008 AM 07/25 42.70N/75.50W NORWICH COOP 1.50 IN 0630 AM 07/25 42.51N/75.52W GREENE 0.95 IN 0345 PM 07/25 42.38N/75.77W NORWICH 0.95 IN 0355 PM 07/25 42.57N/75.52W OXFORD 0.8 NNW 0.60 IN 0800 AM 07/25 42.45N/75.60W 1.4 N SHERBURNE 0.47 IN 0308 PM 07/25 42.70N/75.50W BAINBRIDGE 2.9 WSW 0.34 IN 0700 AM 07/25 42.29N/75.54W GREENE 0.26 IN 0345 PM 07/25 42.30N/75.79W ...CORTLAND COUNTY... CINCINNATUS 2.00 IN 0350 PM 07/25 42.52N/75.98W FREETOWN 1.0 NE 1.91 IN 0700 AM 07/25 42.53N/76.02W 0.8 NW HUNTS CORNERS 1.20 IN 0315 PM 07/25 42.43N/76.13W 0.8 NW HUNTS CORNERS (SNOTEL 1.10 IN 0315 PM 07/25 42.43N/76.13W WILLET 1.8 E 0.98 IN 0700 AM 07/25 42.47N/75.87W MARATHON 0.94 IN 0101 PM 07/25 42.45N/76.03W CORTLAND 0.87 IN 0355 PM 07/25 42.59N/76.17W ...MADISON COUNTY... EARLVILLE 1.54 IN 0345 PM 07/25 42.78N/75.54W BROOKFIELD 1.15 IN 0350 PM 07/25 42.80N/75.30W ERIEVILLE 1.02 IN 0346 PM 07/25 42.87N/75.72W MORRISVILLE 0.94 IN 0350 PM 07/25 42.88N/75.64W CAZENOVIA 2.9 SE 0.85 IN 0700 AM 07/25 42.90N/75.81W 2 N SULLIVAN 0.85 IN 0355 PM 07/25 43.09N/75.87W ONEIDA 0.4 NW 0.76 IN 0700 AM 07/25 43.08N/75.67W MORRISVILLE 6 S 0.76 IN 0700 AM 07/25 42.84N/75.73W MUNNSVILLE 0.70 IN 0345 PM 07/25 42.98N/75.59W CHITTENANGO 2.1 ESE 0.67 IN 0730 AM 07/25 43.03N/75.83W ONEIDA 0.38 IN 0355 PM 07/25 43.08N/75.65W CAZENOVIA 0.29 IN 0345 PM 07/25 42.93N/75.86W ...ONEIDA COUNTY... OTTER LAKE 1.76 IN 0346 PM 07/25 43.59N/75.11W HOLLAND PATENT 1.1 WNW 1.50 IN 0700 AM 07/25 43.25N/75.28W GRIFFISS AIRFIELD 1.24 IN 0353 PM 07/25 43.22N/75.40W REMSEN 1.11 IN 0355 PM 07/25 43.33N/75.19W WOODGATE 1.08 IN 0350 PM 07/25 43.53N/75.16W DURHAMVILLE 3.5 NNW 1.07 IN 0700 AM 07/25 43.17N/75.68W WESTMORELAND 1.07 IN 0347 PM 07/25 43.16N/75.46W WESTMORELAND 4 N 1.03 IN 0700 AM 07/25 43.16N/75.46W ROME 4.8 SSE 1.03 IN 0700 AM 07/25 43.16N/75.46W VERONA BEACH 1.01 IN 0245 PM 07/25 43.19N/75.73W SYLVAN BEACH 1.6 NW 0.97 IN 0700 AM 07/25 43.22N/75.75W 1.3 E DELTA LAKE 0.90 IN 0345 PM 07/25 43.27N/75.43W SAUQUOIT 1.6 WSW 0.80 IN 0644 AM 07/25 43.00N/75.29W DEANSBORO 0.63 IN 0345 PM 07/25 43.01N/75.44W CAMDEN 0.58 IN 0350 PM 07/25 43.34N/75.74W WESTMORELAND 0.56 IN 0350 PM 07/25 43.11N/75.46W CLEVELAND 0.44 IN 0348 PM 07/25 43.29N/75.85W 1 SE UTICA 0.43 IN 0355 PM 07/25 43.08N/75.21W UTICA 0.26 IN 0645 AM 07/25 43.07N/75.28W ...SENECA COUNTY... WATERLOO 1.05 IN 0350 PM 07/25 42.88N/76.81W 1.3 S HAYTS CORNERS 0.73 IN 0245 PM 07/25 42.68N/76.78W 2.2 E TYRE 0.41 IN 0345 PM 07/25 43.00N/76.76W ROMULUS 0.38 IN 0354 PM 07/25 42.75N/76.83W ...TOMPKINS COUNTY... GROTON 0.5 NW 1.93 IN 0700 AM 07/25 42.59N/76.37W TRUMANSBURG 0.4 WNW 1.75 IN 0700 AM 07/25 42.54N/76.67W CORNELL HTRC ITHACA 13 E 1.70 IN 0305 PM 07/25 42.43N/76.26W FREEVILLE 3.7 W 1.53 IN 0700 AM 07/25 42.50N/76.42W GROTON 3.2 SSW 1.52 IN 0700 AM 07/25 42.55N/76.40W ITHACA 1.52 IN 0346 PM 07/25 42.45N/76.50W DRYDEN 1.51 IN 0342 PM 07/25 42.48N/76.29W DRYDEN 1.51 IN 0349 PM 07/25 42.52N/76.28W GROTON 1.51 IN 0350 PM 07/25 42.55N/76.38W 2 NE DRYDEN 1.51 IN 0350 PM 07/25 42.52N/76.28W ITHACA 1.35 IN 0347 PM 07/25 42.44N/76.54W ITHACA 2.6 NW 1.29 IN 0800 AM 07/25 42.50N/76.58W ITHACA AIRPORT 1.22 IN 0256 PM 07/25 42.47N/76.45W ITHACA 6.4 E 1.04 IN 0730 AM 07/25 42.43N/76.38W SLATERVILLE SPRINGS 1.01 IN 0345 PM 07/25 42.42N/76.35W EAST ITHACA 4.7 E 0.97 IN 0700 AM 07/25 42.42N/76.37W ITHACA 0.84 IN 0346 PM 07/25 42.47N/76.53W ITHACA 5.4 SSW 0.73 IN 0700 AM 07/25 42.37N/76.53W WEST DANBY 0.41 IN 0348 PM 07/25 42.34N/76.54W ...OSWEGO COUNTY... PULASKI 2.07 IN 0800 AM 07/25 PUBLIC LACONA 3.6 SSE 1.91 IN 0600 AM 07/25 COCORAHS REDFIELD 1.57 IN 1005 AM 07/25 NYSM PALERMO 2SSE 1.23 IN 0600 AM 07/25 COOP FULTON 1.23 IN 0700 AM 07/25 COOP CENTRAL SQUARE 1.19 IN 1005 AM 07/25 NYSM FULTON 0.2 W 1.17 IN 0500 AM 07/25 COCORAHS OSWEGO 1.12 IN 1005 AM 07/25 NYSM MEXICO 2SW 0.57 IN 0700 AM 07/25 COOP MINETTO 0.1 SE 0.52 IN 0800 AM 07/25 COCORAHS OSWEGO AIRPORT 0.47 IN 0818 AM 07/25 ASOS ...WAYNE COUNTY... CLYDE LOCK 26 0.88 IN 0700 AM 07/25 COOP WOLCOTT 0.86 IN 1005 AM 07/25 NYSM WOLCOTT 4.8 N 0.74 IN 0800 AM 07/25 COCORAHS MACEDON 0.62 IN 0700 AM 07/25 COOP NEWARK 0.62 IN 0700 AM 07/25 COOP CLYDE 0.3 WNW 0.55 IN 0600 AM 07/25 COCORAHS WALWORTH 1.7 SW 0.44 IN 0700 AM 07/25 COCORAHS PALMYRA 1.6 NW 0.44 IN 0830 AM 07/25 COCORAHS MACEDON 2.6 ESE 0.40 IN 0634 AM 07/25 COCORAHS ONTARIO 0.36 IN 1005 AM 07/25 NYSM ...JEFFERSON COUNTY... BELLEVILLE 0.68 IN 1005 AM 07/25 NYSM WEST CARTHAGE 0.3 ENE 0.50 IN 0700 AM 07/25 COCORAHS WATERTOWN 7.0 N 0.21 IN 0700 AM 07/25 COCORAHS WATERTOWN AIRPORT 0.11 IN 0856 AM 07/25 ASOS ...LEWIS COUNTY... LOWVILLE 1.52 IN 0700 AM 07/25 COOP OSCEOLA 1.44 IN 1005 AM 07/25 NYSM HARRISBURG 1.31 IN 1005 AM 07/25 NYSM CHASES LAKE 1.21 IN 0600 AM 07/25 COOP HIGHMARKET 2W 1.20 IN 0600 AM 07/25 COOP GLENFIELD 4.1 NNE 1.16 IN 0800 AM 07/25 COCORAHS CONSTABLEVILLE 1.2 NW 1.00 IN 0500 AM 07/25 COCORAHS CROGHAN 0.97 IN 1005 AM 07/25 NYSM GLENFIELD 0.9 SSW 0.94 IN 0600 AM 07/25 COCORAHS GLENFIELD 0.72 IN 1005 AM 07/25 NYSM CROGHAN 6.2 N 0.56 IN 0929 AM 07/25 COCORAHS