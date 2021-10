How much rain fell in CNY this weekend?

Below is a list of precipitation reports for Saturday-Sunday 10/16-10/17. These reports were collected by the National Weather Service.

LOCATION: AMOUNT TIME/DATE

…BROOME COUNTY…

CHENANGO BRIDGE: 1.31″ 0800 AM 10/17

WEST CORNERS: 1.29″ 1052 PM 10/16

CHENANGO FORKS: 1.27″ 0700 AM 10/17

WHITNEY POINT: 1.26″ 0800 AM 10/17

VESTAL: 1.25″ 0700 AM 10/17

BINGHAMTON: 1.24″ 0700 AM 10/17

TIOGA TERRACE: 1.21″ 0800 AM 10/17

WINDSOR: 1.17″ 0700 AM 10/17

…CAYUGA COUNTY…

AUBURN: 2.07″ 0600 AM 10/17

WILLETS: 1.52″ 0700 AM 10/17

AUBURN: 1.21″ 0700 AM 10/17

SCIPIO CENTER: 1.20″ 0654 AM 10/17

CAYUGA: 1.03″ 0700 AM 10/17

AURORA: 0.78″ 0730 AM 10/17

…CHENANGO COUNTY…

BAINBRIDGE: 1.45″ 0636 AM 10/17

OXFORD: 1.43″ 0800 AM 10/17

NINEVEH: 1.17″ 0250 PM 10/16

NORWICH: 1.08″ 0700 AM 10/17

…CORTLAND COUNTY…

HUNTS CORNERS: 1.60″ 0815 AM 10/17

FREETOWN: 1.42″ 0700 AM 10/17

MARATHON: 1.41″ 0700 AM 10/17

CINCINNATUS: 1.29″ 1000 AM 10/17

WILLET: 1.12″ 0700 AM 10/17

…DELAWARE COUNTY…

DELHI: 1.41″ 0700 AM 10/17

MASONVILLE: 1.27″ 0322 PM 10/16

HOBART: 1.22″ 0700 AM 10/17

FLEISCHMANNS: 0.95″ 0700 AM 10/17

LONG EDDY: 0.95″ 0800 AM 10/17

…JEFFERSON COUNTY…

MANNSVILLE: 1.23″ 0700 AM 10/17

FORT DRUM AIRFIELD: 1.07″ 0856 AM 10/17

WATERTOWN: 1.07″ 0700 AM 10/17

EVANS MILLS: 0.89″ 0805 AM 10/17

CALCIUM: 0.79″ 0926 AM 10/17

TYLERSVILLE: 0.66″ 0916 AM 10/17

WATERTOWN AIRPORT: 0.65″ 0856 AM 10/17

ALEXANDRIA BAY: 0.15″ 0930 AM 10/17

…LEWIS COUNTY…

HARRISVILLE: 1.40″ 0530 AM 10/17

HIGHMARKET: 1.40″ 0700 AM 10/17

CONSTABLEVILLE: 1.33″ 0600 AM 10/17

CHASES LAKE: 1.19″ 0600 AM 10/17

COPENHAGEN: 1.18″ 0930 AM 10/17

GLENFIELD: 1.00″ 0600 AM 10/17

LOWVILLE: 0.72″ 0700 AM 10/17

…MADISON COUNTY…

CHITTENANGO: 2.25″ 0800 AM 10/17

MORRISVILLE: 1.39″ 0700 AM 10/17

ERIEVILLE (SNOTEL): 1.30″ 0815 AM 10/17

CAZENOVIA: 1.23″ 0700 AM 10/17

ONEIDA: 1.19″ 0700 AM 10/17

…ONEIDA COUNTY…

POINT ROCK: 2.46″ 0415 PM 10/16

DURHAMVILLE: 2.44″ 0700 AM 10/17

BOONVILLE: 2.13″ 1246 PM 10/16

POINT ROCK: 1.98″ 0800 AM 10/17

SYLVAN BEACH: 1.86″ 0700 AM 10/17

HOLLAND PATENT: 1.51″ 0700 AM 10/17

WESTMORELAND: 1.47″ 0700 AM 10/17

ROME: 1.47″ 0700 AM 10/17

SAUQUOIT: 1.32″ 0656 AM 10/17

WHITESBORO: 1.14″ 0851 PM 10/16

…ONONDAGA COUNTY…

MANLIUS: 2.38″ 0955 AM 10/17

JAMESVILLE: 2.07″ 0950 AM 10/17

TULLY: 1.96″ 0957 AM 10/17

SYRACUSE: 1.63″ 0730 AM 10/17

LIVERPOOL: 1.48″ 0700 AM 10/17

SKANEATELES: 1.31″ 0700 AM 10/17

MINOA: 1.20″ 0959 AM 10/17

CLAY: 1.19″ 0958 AM 10/17

SYRACUSE AIRPORT: 1.18″ 0954 AM 10/17

BALDWINSVILLE: 0.61″ 0700 AM 10/17

CAMILLUS: 0.36″ 0700 AM 10/17

…OSWEGO COUNTY…

FULTON: 2.49″ 0925 AM 10/17

OSWEGO AIRPORT: 1.77″ 0917 AM 10/17

PULASKI: 1.51″ 0600 AM 10/17

LACONA: 1.41″ 0700 AM 10/17

MINETTO: 1.33″ 0705 AM 10/17

ALTMAR: 1.30″ 0925 AM 10/17

HASTINGS: 1.26″ 0925 AM 10/17

MEXICO: 1.14″ 0700 AM 10/17

LACONA: 0.94″ 0930 AM 10/17

…OTSEGO COUNTY…

SIDNEY: 1.60″ 0600 AM 10/17

HARTWICK: 1.53″ 0602 AM 10/17

MARYLAND: 1.45″ 0800 AM 10/17

COOPERSTOWN: 1.38″ 1200 AM 10/17

…STEUBEN COUNTY…

CORNING: 1.15″ 0800 AM 10/17

SAVONA: 0.68″ 0700 AM 10/17

BATH: 0.65″ 0700 AM 10/17

…TIOGA COUNTY…

BERKSHIRE: 2.02″ 0800 AM 10/17

CANDOR: 1.67″ 0700 AM 10/17

ENDICOTT: 1.12″ 0700 AM 10/17

APALACHIN: 1.05″ 0700 AM 10/17

NEWARK VALLEY (SNOTEL): 0.60″ 0815 AM 10/17

…TOMPKINS COUNTY…

TRUMANSBURG: 1.31″ 0700 AM 10/17

ITHACA: 1.28″ 0800 AM 10/17

GROTON: 1.21″ 0700 AM 10/17

EAST ITHACA: 1.12″ 0700 AM 10/17

…WAYNE COUNTY…

CLYDE: 0.93″ 0600 AM 10/17

LYONS: 0.76″ 0900 AM 10/17

PULTNEYVILLE: 0.75″ 0916 AM 10/17

NORTH ROSE: 0.69″ 0925 AM 10/17

WOLCOTT: 0.68″ 0925 AM 10/17

LYONS: 0.56″ 0925 AM 10/17

WILLIAMSON: 0.53″ 0926 AM 10/17

LYONS: 0.52″ 0930 AM 10/17

WILLIAMSON: 0.52″ 0925 AM 10/17

PALMYRA: 0.46″ 0830 AM 10/17

MACEDON: 0.41″ 0652 AM 10/17

PALMYRA: 0.39″ 0918 AM 10/17

WALWORTH: 0.38″ 0700 AM 10/17

MACEDON: 0.24″ 0930 AM 10/17