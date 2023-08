SYRACUSE (WSYR-TV) — Central New York was soaked by heavy rain that caused numerous flooding issues Monday evening.

Some of the hardest hit areas were in the northwest corner of Onondaga County which includes Town of Clay and Town of Van Buren where an radar estimated total of 6-8″ of rain likely fell.

Here are 24-hour rainfall totals from the National Weather Service offices in Binghamton and Buffalo:

… 24hr PRECIPITATION REPORTS…

Location Amount Time

…Cayuga County…

Scipio Center 1.70 in 1010 AM

Auburn 1.63 in 1009 AM

Port Byron 1.59 in 0930 AM

Cayuga 4.0 NNE 1.56 in 0700 AM

Cato 1.49 in 0925 AM

Scipio Center 3.0 S 1.43 in 0722 AM

Cayuga 1.7 NE 1.25 in 0700 AM

Venice Center 1.14 in 1005 AM

2.0 N Cayuga 1.06 in 0640 AM

Auburn 1.05 in 1009 AM

Auburn 5.1 WNW 1.05 in 0700 AM

Auburn 8.3 SSE 0.62 in 0600 AM

Aurora 2.4 N 0.43 in 0650 AM

…Chenango County…

Greene 0.68 in 1010 AM

Afton 0.41 in 1008 AM

…Cortland County…

Freetown 1.0 NE 0.39 in 0700 AM

Cincinnatus 0.36 in 1010 AM

…Jefferson County…

Wellesley Island 1.60 in 0930 AM

West Carthage 0.3 ENE 1.22 in 0700 AM

Alexandria Bay 1.18 in 0930 AM

Cape Vincent 1.14 in 0930 AM

Watertown Airport 0.94 in 0856 AM

Belleville 0.92 in 0930 AM

Tylersville 0.45 in 0915 AM

Watertown 0.9 SSW 0.29 in 0645 AM

Calcium 0.27 in 0930 AM

Philadelphia 0.21 in 0930 AM

…Lewis County…

Chases Lake 3.90 in 0600 AM Constableville 1.2 NW 3.62 in 0500 AM Osceola 3.48 in 0930 AM Highmarket 2W 3.34 in 0600 AM Glenfield 4.1 NNE 3.29 in 0800 AM Glenfield 0.9 SSW 3.06 in 0600 AM Croghan 2.56 in 0930 AM Glenfield 2.53 in 0930 AM Lowville 1.34 in 0911 AM Lowville 1.25 in 0700 AM Harrisville 4.7 SSW 1.15 in 0530 AM Copenhagen 1.12 in 0930 AM Croghan 6.2 N 0.75 in 0700 AM Harrisburg 0.73 in 0930 AM …Madison County…

2 N Sullivan 1.10 in 1010 AM

Munnsville 0.85 in 1000 AM

0.7 SE Erieville (SNOTEL) 0.80 in 0515 AM

Chittenango 2.1 ESE 0.72 in 0801 AM

Morrisville 6 S 0.60 in 0515 AM

Erieville 0.52 in 1005 AM

Morrisville 0.44 in 1010 AM

Cazenovia 2.9 SE 0.30 in 0700 AM

…Oneida County…

Camden 2.53 in 1010 AM

Point Rock 0.6 SE 2.49 in 0700 AM

Otter Lake 2.47 in 1008 AM

Woodgate 1.61 in 1010 AM

Durhamville 3.5 NNW 1.09 in 0700 AM

Sylvan Beach 1.6 NW 1.00 in 0700 AM

Verona Beach 0.71 in 0945 AM

Rome 4.8 SSE 0.67 in 0700 AM

Westmoreland 4 N 0.67 in 0700 AM

Westmoreland 0.61 in 1010 AM

Griffiss Airfield 0.60 in 0953 AM

Holland Patent 1.1 WNW 0.57 in 0700 AM

Westmoreland 0.55 in 1002 AM

Deansboro 0.51 in 1005 AM

Remsen 0.43 in 1008 AM

Whitesboro 0.2 W 0.40 in 0700 AM

1.3 E Delta Lake 0.34 in 0945 AM

…Onondaga County…

Liverpool 6.1 NNW 7.01 in 0730 AM

Brewerton 1.5 ESE 5.31 in 0800 AM

Brewerton Lock 23 4.80 in 0700 AM

Camillus 3.94 in 1010 AM

Clay 4.6 NW 3.93 in 0800 AM

Baldwinsville 3.3 NE 3.71 in 0721 AM

Clay 3.61 in 1004 AM

Jordan 3.26 in 1010 AM

Clay 3.05 in 1008 AM

Baldwinsville 3.5 NE 3.04 in 0800AM

Cicero 2.72 in 1005 AM

Syracuse Airport 2.17 in 1004 AM

Phoenix 1.93 in 1000 AM

Fairmount 1.31 in 1000 AM

Syracuse 2.7 S 1.25 in 0730 AM

1 S Bennetts Corners 1.16 in 1005 AM

Skaneateles 0.8 NNW 1.12 in 0700 AM

Skaneateles 1.09 in 1000 AM

Camillus 2.3 SSE 1.08 in 0700 AM

Fayetteville 1.07 in 1010 AM

Skaneateles 9.1 SE 1.06 in 0700 AM

FAYETTEVILLE 1.01 in 1006 AM

Syracuse 0.94 in 1005 AM

Syracuse 0.91 in 1005 AM

Marcellus 0.88 in 1007 AM

Westvale 2.3 SSW 0.86 in 0930 AM

Manlius 0.84 in 1005 AM

Camillus 1.0 W 0.81 in 0700 AM

Camillus 0.80 in 1000 AM

Tully 0.79 in 1007 AM

1 WNW Marcellus 0.77 in 1005 AM

Jamesville 0.72 in 1005 AM

Marcellus 0.70 in 1002 AM

Otisco 0.63 in 0956 AM

Minoa 0.52 in 1003 AM

Tully 0.42 in 1010 AM

Apulia Station 0.39 in 1009 AM

Tully 0.37 in 1001 AM

…Oswego County…

4 N Central Square 3.54 in 1134 PM

Lacona 3.6 SSE 2.59 in 0600 AM

Central Square 2.54 in 0930 AM

Mexico 4.3 NNW 0.97 in 0700 AM

Bennetts Bridge 0.95 in 0700 AM

Mexico 2SW 0.91 in 0700 AM

Redfield 0.91 in 0930 AM

Oswego Airport 0.45 in 0854 AM

Oswego 0.07 in 0930 AM

…Seneca County…

LODI 1.57 in 1005 AM

Seneca Falls 1.13 in 1007 AM

Waterloo 0.51 in 1010 AM

Romulus 0.33 in 1009 AM

…Tompkins County…

Slaterville Springs 1.25 in 1000 AM

CORNELL HTRC ITHACA 13 E 1.07 in 0100 AM

Ithaca 2.6 NW 0.73 in 0800 AM

Freeville 1.5 NE 0.58 in 0700 AM

Ithaca Airport 0.56 in 0958 AM

Dryden 0.55 in 1007 AM

Groton 0.5 NW 0.51 in 0700 AM

2 NE Dryden 0.49 in 1005 AM

Dryden 0.48 in 1000 AM

Newfield Hamlet 4.3 S 0.48 in 0900 AM

Ithaca 0.47 in 1005 AM

0.7 E Freeville 0.44 in 0800 AM

Freeville 3.7 W 0.39 in 0700 AM

Ithaca 0.38 in 1005 AM

Berkshire 0.36 in 1009 AM

Groton 3.2 SSW 0.32 in 0700 AM

Ithaca 0.5 N 0.31 in 0800 AM