SYRACUSE (WSYR-TV) — Central New York was soaked by heavy rain that caused numerous flooding issues Monday evening.
Some of the hardest hit areas were in the northwest corner of Onondaga County which includes Town of Clay and Town of Van Buren where an radar estimated total of 6-8″ of rain likely fell.
Here are 24-hour rainfall totals from the National Weather Service offices in Binghamton and Buffalo:
… 24hr PRECIPITATION REPORTS…
Location Amount Time
…Cayuga County…
Scipio Center 1.70 in 1010 AM
Auburn 1.63 in 1009 AM
Port Byron 1.59 in 0930 AM
Cayuga 4.0 NNE 1.56 in 0700 AM
Cato 1.49 in 0925 AM
Scipio Center 3.0 S 1.43 in 0722 AM
Cayuga 1.7 NE 1.25 in 0700 AM
Venice Center 1.14 in 1005 AM
2.0 N Cayuga 1.06 in 0640 AM
Auburn 1.05 in 1009 AM
Auburn 5.1 WNW 1.05 in 0700 AM
Auburn 8.3 SSE 0.62 in 0600 AM
Aurora 2.4 N 0.43 in 0650 AM
…Chenango County…
Greene 0.68 in 1010 AM
Afton 0.41 in 1008 AM
…Cortland County…
Freetown 1.0 NE 0.39 in 0700 AM
Cincinnatus 0.36 in 1010 AM
…Jefferson County…
Wellesley Island 1.60 in 0930 AM
West Carthage 0.3 ENE 1.22 in 0700 AM
Alexandria Bay 1.18 in 0930 AM
Cape Vincent 1.14 in 0930 AM
Watertown Airport 0.94 in 0856 AM
Belleville 0.92 in 0930 AM
Tylersville 0.45 in 0915 AM
Watertown 0.9 SSW 0.29 in 0645 AM
Calcium 0.27 in 0930 AM
Philadelphia 0.21 in 0930 AM
…Lewis County…
Chases Lake 3.90 in 0600 AM
Constableville 1.2 NW 3.62 in 0500 AM
Osceola 3.48 in 0930 AM
Highmarket 2W 3.34 in 0600 AM
Glenfield 4.1 NNE 3.29 in 0800 AM
Glenfield 0.9 SSW 3.06 in 0600 AM
Croghan 2.56 in 0930 AM
Glenfield 2.53 in 0930 AM
Lowville 1.34 in 0911 AM
Lowville 1.25 in 0700 AM
Harrisville 4.7 SSW 1.15 in 0530 AM
Copenhagen 1.12 in 0930 AM
Croghan 6.2 N 0.75 in 0700 AM
Harrisburg 0.73 in 0930 AM
…Madison County…
2 N Sullivan 1.10 in 1010 AM
Munnsville 0.85 in 1000 AM
0.7 SE Erieville (SNOTEL) 0.80 in 0515 AM
Chittenango 2.1 ESE 0.72 in 0801 AM
Morrisville 6 S 0.60 in 0515 AM
Erieville 0.52 in 1005 AM
Morrisville 0.44 in 1010 AM
Cazenovia 2.9 SE 0.30 in 0700 AM
…Oneida County…
Camden 2.53 in 1010 AM
Point Rock 0.6 SE 2.49 in 0700 AM
Otter Lake 2.47 in 1008 AM
Woodgate 1.61 in 1010 AM
Durhamville 3.5 NNW 1.09 in 0700 AM
Sylvan Beach 1.6 NW 1.00 in 0700 AM
Verona Beach 0.71 in 0945 AM
Rome 4.8 SSE 0.67 in 0700 AM
Westmoreland 4 N 0.67 in 0700 AM
Westmoreland 0.61 in 1010 AM
Griffiss Airfield 0.60 in 0953 AM
Holland Patent 1.1 WNW 0.57 in 0700 AM
Westmoreland 0.55 in 1002 AM
Deansboro 0.51 in 1005 AM
Remsen 0.43 in 1008 AM
Whitesboro 0.2 W 0.40 in 0700 AM
1.3 E Delta Lake 0.34 in 0945 AM
…Onondaga County…
Liverpool 6.1 NNW 7.01 in 0730 AM
Brewerton 1.5 ESE 5.31 in 0800 AM
Brewerton Lock 23 4.80 in 0700 AM
Camillus 3.94 in 1010 AM
Clay 4.6 NW 3.93 in 0800 AM
Baldwinsville 3.3 NE 3.71 in 0721 AM
Clay 3.61 in 1004 AM
Jordan 3.26 in 1010 AM
Clay 3.05 in 1008 AM
Baldwinsville 3.5 NE 3.04 in 0800AM
Cicero 2.72 in 1005 AM
Syracuse Airport 2.17 in 1004 AM
Phoenix 1.93 in 1000 AM
Fairmount 1.31 in 1000 AM
Syracuse 2.7 S 1.25 in 0730 AM
1 S Bennetts Corners 1.16 in 1005 AM
Skaneateles 0.8 NNW 1.12 in 0700 AM
Skaneateles 1.09 in 1000 AM
Camillus 2.3 SSE 1.08 in 0700 AM
Fayetteville 1.07 in 1010 AM
Skaneateles 9.1 SE 1.06 in 0700 AM
FAYETTEVILLE 1.01 in 1006 AM
Syracuse 0.94 in 1005 AM
Syracuse 0.91 in 1005 AM
Marcellus 0.88 in 1007 AM
Westvale 2.3 SSW 0.86 in 0930 AM
Manlius 0.84 in 1005 AM
Camillus 1.0 W 0.81 in 0700 AM
Camillus 0.80 in 1000 AM
Tully 0.79 in 1007 AM
1 WNW Marcellus 0.77 in 1005 AM
Jamesville 0.72 in 1005 AM
Marcellus 0.70 in 1002 AM
Otisco 0.63 in 0956 AM
Minoa 0.52 in 1003 AM
Tully 0.42 in 1010 AM
Apulia Station 0.39 in 1009 AM
Tully 0.37 in 1001 AM
…Oswego County…
4 N Central Square 3.54 in 1134 PM
Lacona 3.6 SSE 2.59 in 0600 AM
Central Square 2.54 in 0930 AM
Mexico 4.3 NNW 0.97 in 0700 AM
Bennetts Bridge 0.95 in 0700 AM
Mexico 2SW 0.91 in 0700 AM
Redfield 0.91 in 0930 AM
Oswego Airport 0.45 in 0854 AM
Oswego 0.07 in 0930 AM
…Seneca County…
LODI 1.57 in 1005 AM
Seneca Falls 1.13 in 1007 AM
Waterloo 0.51 in 1010 AM
Romulus 0.33 in 1009 AM
…Tompkins County…
Slaterville Springs 1.25 in 1000 AM
CORNELL HTRC ITHACA 13 E 1.07 in 0100 AM
Ithaca 2.6 NW 0.73 in 0800 AM
Freeville 1.5 NE 0.58 in 0700 AM
Ithaca Airport 0.56 in 0958 AM
Dryden 0.55 in 1007 AM
Groton 0.5 NW 0.51 in 0700 AM
2 NE Dryden 0.49 in 1005 AM
Dryden 0.48 in 1000 AM
Newfield Hamlet 4.3 S 0.48 in 0900 AM
Ithaca 0.47 in 1005 AM
0.7 E Freeville 0.44 in 0800 AM
Freeville 3.7 W 0.39 in 0700 AM
Ithaca 0.38 in 1005 AM
Berkshire 0.36 in 1009 AM
Groton 3.2 SSW 0.32 in 0700 AM
Ithaca 0.5 N 0.31 in 0800 AM