How much rain fell this week?; What if it was snow?

A very strong nor’easter developed Monday night through Tuesday just off the Northeast coast of the United States and delivered record amounts of rainfall for some, including the Syracuse area on Tuesday. 2.33 inches of rainfall was recorded on Tuesday, October 26 in Syracuse breaking the old record of 1.51″ set back on 1943!

How much snow would that be?

A lot of you have asked. To put that amount of rainfall into perspective, if it was 25 degrees colder that amount of rainfall assuming a 10 to 1 ratio, snow to rain, there would have been nearly two feet of snow!!

There was flooding in CNY with that much water falling from the sky

The roughly 1.5 to 2.5 inches of rainfall that fell in those 24 to 36 hours produced some significant flooding Tuesday and Tuesday night for many in Central New York. Some of the flood warnings are still in effect for parts of the area even now. Check out the latest flood warnings, and to see some of the pictures click here.

Below are some of the rainfall amounts from storm courtesy of the National Weather Service in Buffalo and Binghamton.

Swollen Limestone Creek in Fayetteville after 2.50” of rain yesterday.(1/2) pic.twitter.com/jvmxx37MK5 — Jim Teske (@JimTeskeNC9) October 27, 2021

...PRECIPITATION REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER ...CAYUGA COUNTY... SCIPIO CENTER 2.43 IN 1035 PM 10/26 NYSM AUBURN 2.34 IN 0435 PM 10/26 CO-OP OBSERVER 1 ENE VENICE CENTER 2.30 IN 0630 PM 10/26 COCORAHS VENICE CENTER 1.97 IN 0650 PM 10/26 TRAINED SPOTTER AUBURN 1.82 IN 1028 PM 10/26 CWOP AUBURN 1.57 IN 1035 PM 10/26 AWS ...CHENANGO COUNTY... GREENE 2.00 IN 1025 PM 10/26 CWOP NINEVEH 1.90 IN 1255 PM 10/26 TRAINED SPOTTER GREENE 1.69 IN 1021 PM 10/26 CWOP SHERBURNE 1.59 IN 1035 PM 10/26 NYSM NORWICH 1.42 IN 1015 PM 10/26 CWOP PLYMOUTH 1.13 IN 1018 PM 10/26 CWOP NORWICH 1.04 IN 1035 PM 10/26 AWOS 1.4 N SHERBURNE 0.13 IN 1008 PM 10/26 HADS ...CORTLAND COUNTY... 0.8 NW HUNTS CORNERS 2.70 IN 1015 PM 10/26 COOP CINCINNATUS 2.36 IN 1035 PM 10/26 NYSM CORTLAND 1.79 IN 1035 PM 10/26 AWS MARATHON 1.78 IN 1035 PM 10/26 AWS ...MADISON COUNTY... CHITTENANGO 2.92 IN 0600 PM 10/26 TRAINED SPOTTER 2 N SULLIVAN 2.21 IN 1035 PM 10/26 AWS MORRISVILLE 2.05 IN 1035 PM 10/26 NYSM MORRISVILLE 6 S 2.00 IN 1000 PM 10/26 COOP MUNNSVILLE 1.99 IN 1015 PM 10/26 CWOP EARLVILLE 1.68 IN 1025 PM 10/26 CWOP ONEIDA 1.41 IN 1035 PM 10/26 AWS BROOKFIELD 1.33 IN 1035 PM 10/26 NYSM CAZENOVIA 1.25 IN 0945 PM 10/26 HADS ...ONEIDA COUNTY... BOONVILLE 0.2 NW 1.95 IN 0600 PM 10/26 COCORAHS CAMDEN 1.91 IN 1035 PM 10/26 NYSM ROME 1.90 IN 1015 PM 10/26 CWOP WESTMORELAND 1.74 IN 1017 PM 10/26 CWOP WESTMORELAND 1.68 IN 1035 PM 10/26 NYSM GRIFFISS AIRFIELD 1.53 IN 0953 PM 10/26 AWOS OTTER LAKE 1.35 IN 1024 PM 10/26 CWOP WOODGATE 1.31 IN 1035 PM 10/26 NYSM 1 SE UTICA 0.87 IN 1035 PM 10/26 AWS REMSEN 0.83 IN 1035 PM 10/26 AWS VERONA BEACH 0.51 IN 0945 PM 10/26 HADS ...ONONDAGA COUNTY... TULLY 2.89 IN 1027 PM 10/26 CWOP MARCELLUS 2.73 IN 1030 PM 10/26 CWOP APULIA 2.64 IN 0600 PM 10/26 PUBLIC 1 SSE EUCLID 2.64 IN 0700 PM 10/26 TRAINED SPOTTER CICERO 2.60 IN 1030 PM 10/26 CWOP SKANEATELES 2.58 IN 1015 PM 10/26 CWOP JORDAN 2.53 IN 1035 PM 10/26 NYSM TULLY 2.44 IN 1035 PM 10/26 NYSM MANLIUS 2.40 IN 1010 PM 10/26 CWOP FAYETTEVILLE 2.38 IN 1035 PM 10/26 NYSM CLAY 2.37 IN 1028 PM 10/26 CWOP 1 S BENNETTS CORNERS 2.33 IN 1030 PM 10/26 AWS MINOA 2.25 IN 1026 PM 10/26 CWOP PHOENIX 2.24 IN 1015 PM 10/26 CWOP FAIRMOUNT 2.18 IN 1029 PM 10/26 CWOP JAMESVILLE 2.17 IN 1030 PM 10/26 CWOP MARCELLUS 2.13 IN 1023 PM 10/26 CWOP CAMILLUS 2.06 IN 1030 PM 10/26 CWOP SYRACUSE AIRPORT 2.33 IN 1200 AM 10/27 ASOS CAMILLUS 2.01 IN 1016 PM 10/26 CWOP TULLY 1.89 IN 1020 PM 10/26 CWOP 1 WNW MARCELLUS 1.78 IN 1030 PM 10/26 AWS APULIA STATION 1.76 IN 1021 PM 10/26 CWOP CLAY 1.33 IN 1028 PM 10/26 CWOP ...OTSEGO COUNTY... LAURENS 1.68 IN 1035 PM 10/26 NYSM SPRINGFIELD 1.55 IN 1035 PM 10/26 NYSM MOUNT VISION 1.4 SW 1.42 IN 0400 PM 10/26 COCORAHS 1 NNE ONEONTA 1.28 IN 1030 PM 10/26 AWS COOPERSTOWN 1.04 IN 1153 AM 10/26 CWOP COOPERSTOWN 1.02 IN 1016 PM 10/26 CWOP 0.9 NE HARTWICK 0.90 IN 0930 PM 10/26 HADS 1.6 SE BRIDGEWATER 0.85 IN 0930 PM 10/26 HADS 1.6 E SOUTH EDMESTON 0.69 IN 1015 PM 10/26 HADS ...SENECA COUNTY... 2 E LODI 3.00 IN 0603 PM 10/26 TRAINED SPOTTER WATERLOO 2.57 IN 1035 PM 10/26 NYSM ROMULUS 2.16 IN 1034 PM 10/26 AWS SENECA FALLS 1.60 IN 1028 PM 10/26 CWOP 1.3 S HAYTS CORNERS 1.56 IN 0945 PM 10/26 HADS 2.2 E TYRE 0.97 IN 0945 PM 10/26 HADS ...TOMPKINS COUNTY... CORNELL HTRC ITHACA 13 E 3.79 IN 1005 PM 10/26 HADS LANSING 2.90 IN 0819 AM 10/27 NWS EMPLOYEE DRYDEN 2.88 IN 1025 PM 10/26 CWOP 1 SE MECKLENBURG 2.71 IN 0715 PM 10/26 COCORAHS GROTON 2.62 IN 1035 PM 10/26 NYSM 2 NE DRYDEN 2.58 IN 1030 PM 10/26 AWS DRYDEN 2.57 IN 1025 PM 10/26 CWOP ITHACA 2.19 IN 1025 PM 10/26 CWOP WEST DANBY 2.17 IN 1025 PM 10/26 CWOP 1 NE FREEVILLE 2.16 IN 0615 PM 10/26 CO-OP OBSERVER ITHACA 1.87 IN 1025 PM 10/26 CWOP ITHACA 1.02 IN 0107 PM 10/26 CWOP FOREST HOME 1.00 IN 1050 AM 10/26 TRAINED SPOTTER ...YATES COUNTY... DUNDEE 2.07 IN 1015 PM 10/26 CWOP PENN YAN 1.83 IN 1035 PM 10/26 NYSM PENN YAN 1.70 IN 0953 PM 10/26 ASOS KEUKA PARK 1.05 IN 1015 PM 10/26 CWOP ...JEFFERSON COUNTY... WATERTOWN 7.0 N 1.80 IN 0700 AM 10/27 COCORAHS EVANS MILLS 0.5 W 1.65 IN 0735 AM 10/27 COCORAHS FORT DRUM AIRFIELD 1.17 IN 0856 AM 10/27 AWOS ALEXANDRIA BAY 1.10 IN 0935 AM 10/27 AWS WATERTOWN AIRPORT 1.05 IN 0856 AM 10/27 ASOS CALCIUM 1.05 IN 0935 AM 10/27 AWS 1.1 NW WATERTOWN 1.00 IN 0830 AM 10/27 HADS ...LEWIS COUNTY... COPENHAGEN 1.73 IN 0935 AM 10/27 AWS CONSTABLEVILLE 1.2 NW 1.66 IN 0400 AM 10/27 COCORAHS GLENFIELD 0.9 SSW 1.66 IN 0600 AM 10/27 COCORAHS HIGHMARKET 2W 1.60 IN 0600 AM 10/27 COOP LOWVILLE 1.55 IN 0700 AM 10/27 COOP CHASES LAKE 1.01 IN 0600 AM 10/27 COOP ...ONTARIO COUNTY... GENEVA 2.36 IN 0700 AM 10/27 COOP CANANDAIGUA 3S 2.15 IN 0800 AM 10/27 COOP HONEOYE 2.10 IN 0715 AM 10/27 COOP STANLEY 3.2 SW 1.95 IN 0700 AM 10/27 COCORAHS VICTOR 1.65 IN 0920 AM 10/27 CWOP BRISTOL HARBOUR 1.58 IN 0700 AM 10/27 COOP 0.8 S CANANDAIGUA 1.48 IN 0845 AM 10/27 HADS 3 E CANANDAIGUA 1.40 IN 0935 AM 10/27 AWS NAPLES 1.6 WNW 1.27 IN 0656 AM 10/27 COCORAHS 1 N RUSHVILLE 1.24 IN 0935 AM 10/27 AWS NAPLES 0.89 IN 0935 AM 10/27 AWS ...OSWEGO COUNTY... 4 SSW PARISH 3.33 IN 0700 AM 10/27 PUBLIC LACONA 3.6 SSE 2.09 IN 0600 AM 10/27 COCORAHS MEXICO 2SW 2.08 IN 0700 AM 10/27 COOP PULASKI 0.5 NE 2.03 IN 0700 AM 10/27 COCORAHS 7 S ALTMAR 1.77 IN 0930 AM 10/27 AWS BENNETTS BRIDGE 1.64 IN 0700 AM 10/27 COOP OSWEGO AIRPORT 1.53 IN 0854 AM 10/27 ASOS REDFIELD 8N 1.49 IN 0700 AM 10/27 COOP LACONA 1.20 IN 0934 AM 10/27 AWS ...WAYNE COUNTY... NEWARK LOCK 28B 2.97 IN 0700 AM 10/27 COOP LYONS 0.7 NNE 2.76 IN 0900 AM 10/27 COCORAHS WALWORTH 1.7 SW 2.26 IN 0700 AM 10/27 COCORAHS PALMYRA 1.6 NW 2.19 IN 0810 AM 10/27 COCORAHS MACEDON 2.6 ESE 2.15 IN 0626 AM 10/27 COCORAHS LYONS 1.67 IN 0934 AM 10/27 AWS 2 NE WOLCOTT 1.46 IN 0930 AM 10/27 AWS 3 N MACEDON 1.37 IN 0934 AM 10/27 AWS