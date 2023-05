An unusually intense nor’easter for the end of April/start of May developed and moved just east of Central New York Sunday into Sunday combining forces with a slow approaching occluded front from the west. These two features produced a washout on Sunday, April 30 with the heaviest rain falling for many Sunday night with a general 1 to 2.5 inches of rain. This led to minor flooding for parts of the region Sunday night.

Below you’ll see rainfall reports from the National Weather Service from Sunday and Sunday night across our area.

...CAYUGA COUNTY... AUBURN 8.3 SSE 1.43 IN 0600 AM 05/01 COCORAHS 1.7 NE WILLETS 1.42 IN 0700 AM 05/01 COOP AUBURN 1.27 IN 0957 AM 05/01 CWOP AUBURN 5.1 WNW 1.17 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CAYUGA 4.0 NNE 1.11 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS VENICE CENTER 1.06 IN 1000 AM 05/01 AWS CAYUGA 1.7 NE 1.03 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS 2.0 N CAYUGA 0.99 IN 0645 AM 05/01 COOP AUBURN 0.93 IN 1005 AM 05/01 AWS ...CHENANGO COUNTY... GREENE 3.13 IN 0957 AM 05/01 CWOP AFTON 2.80 IN 0956 AM 05/01 CWOP OXFORD 0.8 NNW 2.73 IN 0800 AM 05/01 COCORAHS BAINBRIDGE 2.9 WSW 2.71 IN 0600 AM 05/01 COCORAHS GREENE 2.62 IN 1000 AM 05/01 CWOP NORWICH COOP 2.50 IN 0600 AM 05/01 COOP PLYMOUTH 2.03 IN 0948 AM 05/01 CWOP 1 N SHERBURNE 1.97 IN 0908 AM 05/01 RAWS ...CORTLAND COUNTY... WILLET 1.8 E 2.72 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS 0.8 NW HUNTS CORNERS 2.60 IN 0800 AM 05/01 COOP FREETOWN 1.0 NE 2.51 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS WILLET 2.48 IN 0818 AM 05/01 PUBLIC ...MADISON COUNTY... ERIEVILLE 1.87 IN 0955 AM 05/01 CWOP MUNNSVILLE 1.82 IN 1000 AM 05/01 CWOP ONEIDA 0.4 NW 1.81 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CAZENOVIA 2.9 SE 1.81 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CHITTENANGO 2.1 ESE 1.78 IN 0740 AM 05/01 COCORAHS EARLVILLE 1.73 IN 0955 AM 05/01 CWOP EARLVILLE 3.0 E 1.62 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS 2 N SULLIVAN 1.25 IN 1005 AM 05/01 AWS ONEIDA 1.02 IN 1005 AM 05/01 AWS ...ONEIDA COUNTY... POINT ROCK 0.6 SE 1.84 IN 0715 AM 05/01 COCORAHS SYLVAN BEACH 1.6 NW 1.79 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS DURHAMVILLE 3.5 NNW 1.69 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS HOLLAND PATENT 1.1 WNW 1.63 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS WESTMORELAND 4 N 1.42 IN 0700 AM 05/01 COOP ROME 4.8 SSE 1.42 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS NEW HARTFORD 0.8 S 1.37 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS NEW HARTFORD 1.0 WSW 1.35 IN 0800 AM 05/01 COCORAHS GRIFFISS AIRFIELD 1.23 IN 0953 AM 05/01 AWOS OTTER LAKE 1.22 IN 0955 AM 05/01 CWOP REMSEN 1.13 IN 1005 AM 05/01 AWS DEANSBORO 0.66 IN 0955 AM 05/01 CWOP 1 SE UTICA 0.57 IN 1005 AM 05/01 AWS ...ONONDAGA COUNTY... MANLIUS 2.14 IN 1000 AM 05/01 CWOP TULLY 1.93 IN 0959 AM 05/01 CWOP BREWERTON 1.5 ESE 1.87 IN 0800 AM 05/01 COCORAHS LIVERPOOL 6.1 NNW 1.76 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS SKANEATELES 1.66 IN 1000 AM 05/01 CWOP CICERO 1.64 IN 0957 AM 05/01 CWOP SKANEATELES 0.8 NNW 1.62 IN 0630 AM 05/01 COCORAHS PHOENIX 1.58 IN 0945 AM 05/01 CWOP BALDWINSVILLE 3.5 NE 1.55 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS SYRACUSE 3.0 ESE 1.54 IN 0800 AM 05/01 COCORAHS SYRACUSE 1.52 IN 0955 AM 05/01 CWOP CLAY 1.50 IN 0954 AM 05/01 CWOP WESTVALE 2.3 SSW 1.49 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CAMILLUS 2.3 SSE 1.46 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CLAY 4.6 NW 1.46 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CAMILLUS 1.46 IN 0955 AM 05/01 CWOP MARCELLUS 1.46 IN 0958 AM 05/01 CWOP SYRACUSE 2.7 S 1.45 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS OTISCO 1.44 IN 0959 AM 05/01 CWOP FAIRMOUNT 1.42 IN 1000 AM 05/01 CWOP TULLY 1.40 IN 0951 AM 05/01 CWOP 1 S BENNETTS CORNERS 1.40 IN 1000 AM 05/01 AWS SYRACUSE 4.2 SSW 1.39 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS BALDWINSVILLE 3.3 NE 1.38 IN 0754 AM 05/01 COCORAHS SYRACUSE AIRPORT 1.38 IN 0954 AM 05/01 ASOS MARCELLUS 1.37 IN 0952 AM 05/01 CWOP JAMESVILLE 1.36 IN 0950 AM 05/01 CWOP CAMILLUS 1.0 W 1.31 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS APULIA STATION 1.31 IN 0959 AM 05/01 CWOP SKANEATELES 9.1 SE 1.30 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS MINOA 1.30 IN 0953 AM 05/01 CWOP CAMILLUS 1.20 IN 0945 AM 05/01 CWOP SYRACUSE 1.19 IN 1000 AM 05/01 AWS CLAY 1.12 IN 0958 AM 05/01 CWOP 1 WNW MARCELLUS 1.03 IN 1000 AM 05/01 AWS 1 W SYRACUSE 1.03 IN 1005 AM 05/01 AWS BALDWINSVILLE 1.00 IN 0700 AM 05/01 COOP ...SENECA COUNTY... SENECA FALLS 1.92 IN 0957 AM 05/01 CWOP LODI 1.36 IN 0955 AM 05/01 CWOP ROMULUS 0.84 IN 1004 AM 05/01 AWS ...TOMPKINS COUNTY... CORNELL HTRC ITHACA 13 E 2.96 IN 0905 AM 05/01 HADS BERKSHIRE 2.93 IN 1000 AM 05/01 CWOP ITHACA 6.4 E 2.29 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS SLATERVILLE SPRINGS 2.29 IN 0945 AM 05/01 CWOP DRYDEN 2.20 IN 0953 AM 05/01 CWOP CORNELL HTRC ITHACA 13 E 2.13 IN 0400 AM 05/01 HADS FREEVILLE 1.5 NE 1.94 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS ITHACA 5.4 SSW 1.79 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS GROTON 3.2 SSW 1.78 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS GROTON 0.5 NW 1.77 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS ITHACA AIRPORT 1.69 IN 0956 AM 05/01 AWOS ITHACA 1.65 IN 0955 AM 05/01 CWOP ITHACA 2.6 NW 1.63 IN 0800 AM 05/01 COCORAHS ITHACA 1.60 IN 0957 AM 05/01 CWOP NEWFIELD HAMLET 4.3 S 1.59 IN 0900 AM 05/01 COCORAHS 2 NE DRYDEN 1.58 IN 1000 AM 05/01 AWS DRYDEN 1.55 IN 0955 AM 05/01 CWOP ITHACA 1.47 IN 0955 AM 05/01 CWOP TRUMANSBURG 0.4 WNW 1.30 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS

...JEFFERSON COUNTY... WATERTOWN AIRPORT 1.76 IN 0717 AM 05/01 ASOS WATERTOWN 0.9 SSW 1.73 IN 0645 AM 05/01 COCORAHS FORT DRUM AIRFIELD 1.26 IN 0735 AM 05/01 AWOS WEST CARTHAGE 0.3 ENE 1.12 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS ...LEWIS COUNTY... HIGHMARKET 2W 1.75 IN 0600 AM 05/01 COOP CONSTABLEVILLE 1.2 NW 1.51 IN 0600 AM 05/01 COCORAHS LOWVILLE 1.39 IN 0700 AM 05/01 COOP GLENFIELD 0.9 SSW 1.35 IN 0600 AM 05/01 COCORAHS ...OSWEGO COUNTY... LACONA 3.6 SSE 2.18 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS MEXICO 2SW 1.78 IN 0700 AM 05/01 COOP OSWEGO AIRPORT 1.27 IN 0654 AM 05/01 ASOS ...WAYNE COUNTY... WALWORTH 1.7 SW 0.98 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS WEBSTER 4.9 NE 0.95 IN 0700 AM 05/01 COCORAHS CLYDE LOCK 26 0.93 IN 0700 AM 05/01 COOP CLYDE 0.3 WNW 0.91 IN 0625 AM 05/01 COCORAHS MACEDON LOCK 30 0.86 IN 0700 AM 05/01 COOP MACEDON 2.6 ESE 0.72 IN 0705 AM 05/01 COCORAHS