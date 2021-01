Latest lake effect snow reports across CNY

SYRACUSE, NY (WSYR-TV)- Many saw lake effect snow Friday and Saturday. The snow totals vary! Here’s a look at the latest reports from our weathers watchers and the National Weather Service in Binghamton and Buffalo.

…MADISON COUNTY…

SE CAZENOVIA 6.5” 0700 AM 01/23

NW ONEIDA 5.0” 0700 AM 01/23

CHITTENANGO 3.5” 0828 AM 01/23

…ONEIDA COUNTY…

WESTDALE 5.0” 0530 AM 01/23

NW DURHAMVILLE 4.6” 0700 AM 01/23

VERONA BEACH 4.6” 0716 AM 01/23

E PARIS 3.4” 0654 AM 01/23

WESTMORELAND 4 N 2.0” 0700 AM 01/23



…ONONDAGA COUNTY…

ELBRIDGE 11.0” 0800 AM 01/23

W CAMILLUS 9.5” 0700 AM 01/23

MARCELLUS 8.5” 0844 AM 01/23

NE BALDWINSVILLE 7.3” 0800 AM 01/23

BREWERTON LOCK 23 6.5” 0700 AM 01/23

S SYRACUSE 6.1” 0730 AM 01/23

FABIUS 5.0” 0630 AM 01/23

SE SKANEATELES 3.0” 0700 AM 01/23

…TOMPKINS COUNTY…

SSW GROTON 1.6” 0730 AM 01/23

E ITHACA 1.3” 0730 AM 01/23

WNW TRUMANSBURG 1.1” 0810 AM 01/23

SE ITHACA 0.2” 0700 AM 01/23

…CHEMUNG COUNTY…

NE WEST ELMIRA 0.6” 0700 AM 01/23

…CHENANGO COUNTY…

0.5 W SHERBURNE 2.0” 0730 AM 01/23

W NORWICH 1.4” 0700 AM 01/23

…CORTLAND COUNTY…

FREETOWN 1.6” 0700 AM 01/23

…CAYUGA COUNTY…

SW CATO 9.0” 1205 AM 01/23

VICTORY 6.5” 0520 AM 01/23

MONTEZUMA 5.3” 0843 AM 01/23

CAYUGA 4.0 NNE 4.5” 0700 AM 01/23

AUBURN 3.9” 0700 AM 01/23

SCIPIO CENTER 3.0 S 1.0” 0600 AM 01/23

…JEFFERSON COUNTY…

EVANS MILLS 0.5 W 0.7” 0730 AM 01/23

…LEWIS COUNTY…

W HIGHMARKET 7.8” 0600 AM 01/23

OSCEOLA 3.4” 0800 AM 01/23

NW CONSTABLEVILLE 3.0” 0600 AM 01/23

LOWVILLE 1.5” 0700 AM 01/23

…OSWEGO COUNTY…

SE LACONA 11.0” 0837 AM 01/23

HANNIBAL 9.0” 0635 AM 01/23

SW MEXICO 5.8” 0700 AM 01/23

WSW OSWEGO 2.2” 0943 PM 01/22

…WAYNE COUNTY…

MARION 10.0” 0810 AM 01/23

N ONTARIO 9.5” 0828 AM 01/23

SAVANNAH 8.0” 0613 AM 01/23

ONTARIO 7.0” 0824 AM 01/23

NEWARK 6.5” 0825 AM 01/23

ESE MACEDON 4.5” 0654 AM 01/23

If you have a snow total, send your location, measurement and time of measurement to the Storm Team at StormTeam@LocalSYR.com