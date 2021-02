Latest snowfall reports from Tuesday night into Wednesday morning

Part of a giant complex geometric pattern formed from thousands of footsteps in the snow in Espoo, Finland, Monday Feb. 8, 2021. The art work design measuring about 160 meters in diameter was made by volunteers in snowshoes under the guidance of local resident and amateur artist Janne Pyykko, but the ephemeral work will only last until the next snowfall or heavy winds. (Pekka Lintusaari via AP)

The most significant lake snow occurred across central Oswego County Tuesday night into Wednesday morning which was a little farther north than originally thought. Check out some of the reports from weather watchers and the National Weather Service below…

...LEWIS COUNTY...

OSCEOLA 4.2 IN 0800 AM 02/10 COOP

CONSTABLEVILLE 1.2 NW 4.0 IN 0400 AM 02/10 COCORAHS

HIGHMARKET 2W 3.5 IN 0600 AM 02/10 COOP

CHASES LAKE 2.0 IN 0600 AM 02/10 COOP

LOWVILLE 1.8 IN 0700 AM 02/10 COOP

...OSWEGO COUNTY...

MINETTO 0.1 SE 10.4 IN 0800 AM 02/10 COCORAHS

2 WSW OSWEGO 9.7 IN 1020 AM 02/10 TRAINED SPOTTER

MEXICO 2SW 8.5 IN 0700 AM 02/10 COOP

2 NNW ORWELL 7.5 IN 0745 AM 02/10 TRAINED SPOTTER

4 E OSWEGO 7.0 IN 0700 AM 02/10 PUBLIC

PULASKI 6.3 IN 0900 AM 02/10 PUBLIC

LACONA 3.6 SSE 6.3 IN 0600 AM 02/10 COCORAHS

FULTON 5.2 IN 0700 AM 02/10 COOP

PULASKI 5.0 IN 0650 AM 02/10 PUBLIC

REDFIELD 8N 4.1 IN 0700 AM 02/10 COOP ...CAYUGA COUNTY... 4 NNE CAYUGA 1.0 700 AM 2/10 COCORAHS 2 N CAYUGA 1.0 650 AM 2/10 CO-OP OBSERVER 2 NE WILLETS 1.0 700 AM 2/10 CO-OP OBSERVER ...CHENANGO COUNTY... POLKVILLE 2.0 600 AM 2/10 CO-OP OBSERVER 5 W NORWICH 1.6 700 AM 2/10 COCORAHS ...CORTLAND COUNTY... 1 NE FREETOWN 1.3 700 AM 2/10 COCORAHS ...MADISON COUNTY... NW ONEIDA 2.5 700 AM 2/10 COCORAHS 2 ESE CHITTENANGO 1.3 800 AM 2/10 COCORAHS ONEIDA 1.0 957 AM 2/10 TRAINED SPOTTER ...ONEIDA COUNTY... 1 SE POINT ROCK 4.0 800 AM 2/10 COCORAHS 4 N WESTMORELAND 4.0 700 AM 2/10 CO-OP OBSERVER 5 SSE ROME 4.0 700 AM 2/10 COCORAHS 1 WNW HOLLAND PATENT 4.0 700 AM 2/10 COCORAHS 4 NNW DURHAMVILLE 3.1 700 AM 2/10 COCORAHS 2 NW SYLVAN BEACH 2.9 700 AM 2/10 COCORAHS ...ONONDAGA COUNTY... BREWERTON LOCK 23 3.0 700 AM 2/10 CO-OP OBSERVER 2 ESE BREWERTON 2.6 800 AM 2/10 COCORAHS 5 NW CLAY 2.3 730 AM 2/10 COCORAHS 6 NNW LIVERPOOL 2.0 600 AM 2/10 COCORAHS 4 NE BALDWINSVILLE 1.9 730 AM 2/10 COCORAHS BALDWINSVILLE 1.0 700 AM 2/10 CO-OP OBSERVER 9 SE SKANEATELES 1.0 700 AM 2/10 COCORAHS 3 S SYRACUSE 0.2 730 AM 2/10 COCORAHS ...TOMPKINS COUNTY... 1 NW GROTON 1.3 700 AM 2/10 COCORAHS 3 SSW GROTON 1.2 700 AM 2/10 COCORAHS 6 E ITHACA 0.5 730 AM 2/10 COCORAHS 4 W FREEVILLE 0.5 700 AM 2/10 COCORAHS 1 SE ITHACA 0.1 700 AM 2/10 COCORAHS