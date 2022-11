SYRACUSE, N.Y. (WSYR-TV) — The historic lake effect snows continue east of lakes Erie and Ontario late Friday.

The snow totals reported here are from Thursday and Friday snowfall.

By midday Friday, the snow totals are unbelievable.

Some areas near Buffalo are seeing storm totals approaching 4 feet!

Here is a look at snow totals as of 2 p.m. Friday from the National Weather Service in Buffalo.

Location Amount Time/Date Provider ...New York... ...Allegany County... Rushford 4.0 in 0600 AM 11/18 COOP Wellsville 2.4 ENE 2.0 in 0700 AM 11/18 COCORAHS Angelica 2.0 in 0700 AM 11/18 COOP Alfred 1.8 in 0700 AM 11/18 COOP ...Cattaraugus County... Little Valley 12.0 in 0700 AM 11/18 COOP Cattaraugus 3W 10.5 in 0700 AM 11/18 COOP Perrysburg 10.2 in 1100 AM 11/18 COOP Ischua 0.4 SSE 7.3 in 0700 AM 11/18 COCORAHS Franklinville 0.5 NNE 6.8 in 0721 AM 11/18 COCORAHS Allegany State Park 5.5 in 0700 AM 11/18 COOP Olean 3.5 in 0730 AM 11/18 COOP ...Chautauqua County... Kennedy 2.6 SE 12.1 in 0800 AM 11/18 COCORAHS Gerry 0.8 N 12.0 in 0730 AM 11/18 COCORAHS Fredonia 0.8 WNW 11.5 in 0500 AM 11/18 COCORAHS Fredonia 1.8 WNW 10.5 in 0600 AM 11/18 COCORAHS Dunkirk 10.5 in 0800 AM 11/18 Public Dunkirk 1S 10.1 in 0700 AM 11/18 COOP Falconer 0.3 WSW 9.0 in 0700 AM 11/18 COCORAHS Jamestown 4ENE 8.9 in 0700 AM 11/18 COOP Dewittville 1.0 SSE 8.5 in 0600 AM 11/18 COCORAHS Kennedy 0.3 NE 8.5 in 0600 AM 11/18 COCORAHS Mayville 0.2 ESE 8.5 in 0700 AM 11/18 COCORAHS 3 S Fredonia 7.3 in 1015 AM 11/18 Trained Spotter ...Erie County... 2 SW Blasdell 48.0 in 0110 PM 11/18 Trained Spotter Orchard Park 42.5 in 1230 PM 11/18 Trained Spotter 1 NW Hamburg 37.0 in 1041 AM 11/18 Trained Spotter Orchard Park 36.0 in 1020 AM 11/18 Public 2 WNW Orchard Park 36.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio 2 N West Seneca 36.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio Hamburg 33.9 in 0844 AM 11/18 Public Hamburg 1.9 NNW 33.9 in 0900 AM 11/18 COCORAHS 3 NE Boston 30.3 in 0100 PM 11/18 Cocorahs 1 N Hamburg 30.0 in 0915 AM 11/18 Public Elma 2.7 WSW 30.0 in 1045 AM 11/18 COCORAHS 2 SSE West Seneca 30.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio 1 W Orchard Park 29.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio 2 SSE Lancaster 27.0 in 1156 AM 11/18 Trained Spotter Wales 26.3 in 0700 AM 11/18 COOP 5 NNW Eden 25.0 in 0730 AM 11/18 Public 3 E Orchard Park 25.0 in 0800 AM 11/18 Public 2 SSW West Seneca 25.0 in 0830 AM 11/18 Public 2 WNW Orchard Park 25.0 in 1143 AM 11/18 Public 1 WSW East Aurora 24.5 in 1130 AM 11/18 Public 1 N Orchard Park 24.0 in 0725 AM 11/18 Trained Spotter West Seneca 24.0 in 0800 AM 11/18 Public 3 NNW Orchard Park 24.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio North Boston 24.0 in 1120 AM 11/18 Public Alden 24.0 in 1130 AM 11/18 Public Boston 2.5 NE 23.8 in 0700 AM 11/18 COCORAHS 5 W Hamburg 23.0 in 0800 AM 11/18 Public Alden 23.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio Angola 22.0 in 0800 AM 11/18 COCORAHS 3 SW Elma 22.0 in 0815 AM 11/18 Cocorahs 1 SSW West Seneca 22.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio 2 S South Wales 22.0 in 1130 AM 11/18 Trained Spotter Colden 1W 21.3 in 0730 AM 11/18 COOP Colden 1.4 NNW 21.3 in 0730 AM 11/18 COCORAHS Lancaster 21.0 in 1100 AM 11/18 Public 2 S Marilla 20.5 in 1000 AM 11/18 Trained Spotter Boston 1.5 NE 20.0 in 0750 AM 11/18 COCORAHS Depew 20.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio Hamburg 0.4 WSW 19.5 in 0700 AM 11/18 COCORAHS 2 SE Buffalo 19.5 in 0730 AM 11/18 Public 1 SSE Cheektowaga 19.0 in 0710 AM 11/18 Public North Boston 19.0 in 0800 AM 11/18 Public 4 NE Angola 19.0 in 0840 AM 11/18 Public 2 SE Lancaster 19.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio Orchard Park 18.5 in 0615 AM 11/18 Trained Spotter Eden 1.4 SSE 18.3 in 0800 AM 11/18 COCORAHS Lancaster 18.0 in 1045 AM 11/18 Public Eden 17.8 in 0700 AM 11/18 Public West Falls 17.5 in 0630 AM 11/18 Public East Aurora 0.1 ENE 17.2 in 0700 AM 11/18 COCORAHS 2 WNW South Wales 17.1 in 0824 AM 11/18 NWS Employee Glenwood 1.5 SE 17.0 in 0735 AM 11/18 COCORAHS 1 SW Orchard Park 15.5 in 0700 AM 11/18 Public West Seneca 2.5 SE 15.1 in 0700 AM 11/18 COCORAHS 3 SE West Seneca 15.0 in 0700 AM 11/18 NWS Employee 2 NE Lancaster 15.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio Glenwood 1.0 SE 14.9 in 0700 AM 11/18 COCORAHS 4 NE Angola 14.2 in 0200 AM 11/18 Public 5 NW Springville 13.0 in 0930 AM 11/18 Trained Spotter Buffalo Airport 12.9 in 0100 PM 11/18 Official NWS Obs Lancaster 12.4 in 0845 AM 11/18 Public 1 N Cheektowaga 12.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio 3 S Akron 9.5 in 0100 AM 11/18 Public 1 ENE Buffalo 9.0 in 1100 AM 11/18 Amateur Radio 2 N Buffalo 8.0 in 0600 AM 11/18 NWS Employee 3 S East Aurora 7.3 in 1000 AM 11/18 Cocorahs 1 NNW Buffalo 7.1 in 1230 AM 11/18 Kenmore 0.3 ESE 5.4 in 0735 AM 11/18 COCORAHS Amherst 5.0 in 1115 AM 11/18 Public East Amherst 1.3 WSW 4.7 in 0900 AM 11/18 COCORAHS Tonawanda 1.6 E 4.0 in 0900 AM 11/18 COCORAHS ...Genesee County... Stafford 1.8 NE 6.9 in 0800 AM 11/18 COCORAHS Le Roy 1E 6.0 in 0800 AM 11/18 COOP Batavia 6.0 in 0100 PM 11/18 Trained Spotter 2 E Stafford 5.0 in 0700 AM 11/18 Trained Spotter ...Jefferson County... Carthage 16.5 in 0148 PM 11/18 Trained Spotter Watertown 16.2 in 0100 PM 11/18 Cocorahs 3 W Calcium 16.0 in 1130 AM 11/18 Public 2 W Calcium 15.3 in 1115 AM 11/18 Public 3 NW Deferiet 14.0 in 1145 AM 11/18 Trained Spotter Evans Mills 0.5 W 8.2 in 0830 AM 11/18 COCORAHS 3 SW Natural Bridge 7.2 in 0805 AM 11/18 Trained Spotter 2 E Watertown 5.0 in 0800 AM 11/18 CO-OP Observer Watertown 4.9 in 0700 AM 11/18 Public 2 SW Henderson Harbor 4.5 in 0700 AM 11/18 Trained Spotter 1 SSW Deferiet 4.0 in 0700 AM 11/18 Trained Spotter ...Lewis County... 5 SSW Harrisville 19.5 in 1150 AM 11/18 Cocorahs Copenhagen 4.5 in 0645 AM 11/18 Trained Spotter Highmarket 2W 4.4 in 0600 AM 11/18 COOP Lowville 3.0 in 0700 AM 11/18 COOP Chases Lake 1.3 in 0600 AM 11/18 COOP ...Livingston County... Dansville 1.0 in 0800 AM 11/18 COOP Mount Morris 2W 1.0 in 0800 AM 11/18 COOP ...Monroe County... Hamlin 0.6 NNE 2.3 in 0700 AM 11/18 COCORAHS ...Niagara County... 3 N North Tonawanda 4.0 in 0830 AM 11/18 Public Lockport 0.9 E 2.3 in 0530 AM 11/18 COCORAHS Sanborn 4NE 2.3 in 0700 AM 11/18 COOP Lockport 2.8 WNW 1.4 in 0820 AM 11/18 COCORAHS Newfane 1W 1.3 in 0700 AM 11/18 COOP ...Orleans County... Medina 3.1 in 0800 AM 11/18 COOP Lakeside 1.2 in 0700 AM 11/18 COOP ...Oswego County... Mexico 2SW 16.8 in 0700 AM 11/18 COOP Minetto 0.1 SE 10.7 in 0800 AM 11/18 COCORAHS Oswego 7.3 in 0700 AM 11/18 Trained Spotter Lacona 3.6 SSE 6.3 in 0700 AM 11/18 COCORAHS Fulton 0.2 W 5.0 in 0800 AM 11/18 COCORAHS ...Wyoming County... Attica 7SW 17.4 in 0600 AM 11/18 COOP 3 WNW North Java 16.0 in 0840 AM 11/18 Public Warsaw 6SW 12.2 in 0700 AM 11/18 COOP Wyoming 3W 11.0 in 0700 AM 11/18 COOP Silver Springs 3N 6.0 in 0700 AM 11/18 COOP