What a soaker Sunday night and Monday’s storm was for CNY and the Northeast! It was the most significant rainfall for Syracuse since early August with just over one and three quarters of an inch! The bulk of rain fell in less than 12 hours between 2 am and 1 pm Monday, and because of this there was some flooding across portions of the region mainly south and east of Syracuse where the heaviest rain occurred.

Below are rainfall totals across central New York from the National Weather Service…

...Cayuga County...

Scipio Center 1.40 in 1010 AM 12/18 42.76N/76.53W

Auburn 1.27 in 1008 AM 12/18 42.93N/76.53W

Auburn 8.3 SSE 1.15 in 0600 AM 12/18 42.83N/76.49W

1 WNW Melrose Park 1.13 in 1009 AM 12/18 42.91N/76.55W

Auburn 1.08 in 0600 AM 12/18 42.93N/76.54W

Cayuga 1.7 NE 1.02 in 0700 AM 12/18 42.94N/76.70W

Auburn 5.1 WNW 1.01 in 0700 AM 12/18 42.96N/76.66W

Cayuga 4.0 NNE 0.99 in 0700 AM 12/18 42.98N/76.71W

Venice Center 0.90 in 1005 AM 12/18 42.74N/76.56W

...Chenango County...

Afton 2.63 in 1005 AM 12/18 42.30N/75.59W

Plymouth 2.33 in 1003 AM 12/18 42.61N/75.56W

Sherburne 2.23 in 1010 AM 12/18 42.64N/75.48W

Oxford 0.8 NNW 2.07 in 0800 AM 12/18 42.45N/75.60W

Greene 1.69 in 0734 AM 12/18 42.30N/75.79W

Norwich 1.65 in 0915 AM 12/18 42.57N/75.52W

...Cortland County...

Willet 1.8 E 2.24 in 0700 AM 12/18 42.47N/75.87W

Willet 2.24 in 0715 AM 12/18 42.47N/75.90W

Cincinnatus 2.18 in 1010 AM 12/18 42.52N/75.98W

Freetown 1.0 NE 1.96 in 0700 AM 12/18 42.53N/76.02W

1.0 NW Cincinnatus 1.91 in 0800 AM 12/18 42.54N/75.90W

Marathon 1.73 in 1009 AM 12/18 42.45N/76.03W

Cortland 1.53 in 1010 AM 12/18 42.59N/76.17W

...Madison County...

1 W North Brookfield 3.75 in 0900 AM 12/18 42.85N/75.39W

Munnsville 2.41 in 1000 AM 12/18 42.98N/75.59W

0.7 SE Erieville (SNOTEL) 2.30 in 0715 AM 12/18 42.84N/75.73W

Brookfield 2.29 in 1010 AM 12/18 42.80N/75.30W

Erieville 2.16 in 1005 AM 12/18 42.87N/75.72W

Morrisville 2.11 in 1010 AM 12/18 42.88N/75.64W

Munnsville 2.08 in 1015 AM 12/18 42.98N/75.59W

Chittenango 2.1 ESE 1.99 in 0820 AM 12/18 43.03N/75.83W

2 ESE Perryville 1.92 in 1039 AM 12/18 42.98N/75.78W

Cazenovia 2.9 SE 1.80 in 0700 AM 12/18 42.90N/75.81W

Oneida 0.4 NW 1.79 in 0700 AM 12/18 43.08N/75.67W

Oneida 1.60 in 1010 AM 12/18 43.08N/75.65W

2 N Sullivan 1.56 in 1010 AM 12/18 43.09N/75.87W

Earlville 1.16 in 1005 AM 12/18 42.78N/75.54W

...Oneida County...

Otter Lake 3.25 in 1004 AM 12/18 43.59N/75.11W

Boonville 2.88 in 0959 AM 12/18 43.48N/75.34W

Woodgate 2.74 in 1010 AM 12/18 43.53N/75.16W

WHITESBORO 2.63 in 1005 AM 12/18 43.12N/75.30W

Point Rock 0.6 SE 2.51 in 0700 AM 12/18 43.37N/75.54W

2 ESE Rome 2.50 in 0115 PM 12/18 43.22N/75.45W

2 E Verona 2.44 in 0131 PM 12/18 43.14N/75.55W

1 N Augusta 2.40 in 1030 AM 12/18 42.99N/75.52W

New Hartford 2.30 in 1211 PM 12/18 43.07N/75.29W

Westmoreland 2.27 in 1010 AM 12/18 43.11N/75.46W

Trenton Falls 2.22 in 0800 AM 12/18 43.28N/75.16W

New Hartford 1.0 WSW 2.13 in 0800 AM 12/18 43.07N/75.31W

Camden 2.07 in 1010 AM 12/18 43.34N/75.74W

Westmoreland 2.06 in 1007 AM 12/18 43.16N/75.46W

Remsen 2.05 in 1010 AM 12/18 43.33N/75.19W

Griffiss Airfield 2.04 in 0953 AM 12/18 43.22N/75.40W

Whitesboro 0.2 W 2.01 in 0700 AM 12/18 43.12N/75.30W

Sherrill 0.6 NNE 1.90 in 0700 AM 12/18 43.08N/75.59W

Deansboro 1.90 in 1005 AM 12/18 43.01N/75.44W

Rome 4.8 SSE 1.84 in 0700 AM 12/18 43.16N/75.46W

Westmoreland 4 N 1.84 in 0700 AM 12/18 43.16N/75.46W

Utica 1.81 in 1000 AM 12/18 43.07N/75.28W

New Hartford 0.8 S 1.78 in 0700 AM 12/18 43.06N/75.29W

Durhamville 3.5 NNW 1.74 in 0700 AM 12/18 43.17N/75.68W

Sylvan Beach 1.6 NW 1.63 in 0700 AM 12/18 43.22N/75.75W

1.3 E Delta Lake 1.35 in 0945 AM 12/18 43.27N/75.43W

Clinton 1.30 in 0800 AM 12/18 43.04N/75.38W

...Onondaga County...

Tully 2.06 in 1007 AM 12/18 42.80N/76.16W

Tully 1.82 in 1010 AM 12/18 42.79N/76.12W

Cicero 1.81 in 1009 AM 12/18 43.17N/76.08W

Clay 1.79 in 1004 AM 12/18 43.16N/76.16W

2 W Chittenango 1.75 in 1105 AM 12/18 43.05N/75.91W

Fayetteville 1.73 in 1010 AM 12/18 43.05N/75.99W

Manlius 1.72 in 1005 AM 12/18 43.01N/75.94W

Syracuse Airport 1.67 in 1007 AM 12/18 43.12N/76.10W

Clay 4.6 NW 1.66 in 0900 AM 12/18 43.20N/76.26W

Syracuse 1.66 in 1005 AM 12/18 43.05N/76.16W

Skaneateles 1.64 in 1001 AM 12/18 42.95N/76.43W

Fairmount 1.64 in 1010 AM 12/18 43.04N/76.25W

FAYETTEVILLE 1.63 in 1009 AM 12/18 43.03N/76.06W

Apulia Station 1.60 in 0959 AM 12/18 42.83N/76.08W

Minoa 1.60 in 1009 AM 12/18 43.08N/76.02W

Baldwinsville 3.5 NE 1.57 in 0730 AM 12/18 43.20N/76.29W

Marcellus 1.57 in 1005 AM 12/18 42.99N/76.34W

Liverpool 6.1 NNW 1.56 in 0730 AM 12/18 43.19N/76.25W

Syracuse 4.2 SSW 1.53 in 0800 AM 12/18 42.99N/76.18W

Camillus 1.53 in 1005 AM 12/18 43.03N/76.28W

Marcellus 1.53 in 1007 AM 12/18 43.00N/76.36W

Brewerton 1.5 ESE 1.51 in 0700 AM 12/18 43.23N/76.11W

Brewerton 1.51 in 0700 AM 12/18 43.24N/76.14W

Tully 1.50 in 1001 AM 12/18 42.81N/76.11W

Syracuse 2.7 S 1.46 in 0730 AM 12/18 43.00N/76.14W

Phoenix 1.45 in 0800 AM 12/18 43.23N/76.33W

Jamesville 1.44 in 1000 AM 12/18 42.97N/76.10W

Skaneateles 9.1 SE 1.42 in 0700 AM 12/18 42.84N/76.32W

Camillus 2.3 SSE 1.41 in 0700 AM 12/18 43.01N/76.28W

Syracuse 1.41 in 1005 AM 12/18 43.04N/76.14W

Jordan 1.40 in 1010 AM 12/18 43.07N/76.47W

1 S Bennetts Corners 1.38 in 1005 AM 12/18 43.01N/76.37W

Skaneateles 0.8 NNW 1.37 in 0710 AM 12/18 42.96N/76.43W

Camillus 1.26 in 1000 AM 12/18 43.04N/76.33W

Camillus 1.0 W 1.15 in 0700 AM 12/18 43.04N/76.33W

1 WNW Marcellus 1.08 in 1005 AM 12/18 42.99N/76.37W