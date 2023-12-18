What a soaker Sunday night and Monday’s storm was for CNY and the Northeast! It was the most significant rainfall for Syracuse since early August with just over one and three quarters of an inch! The bulk of rain fell in less than 12 hours between 2 am and 1 pm Monday, and because of this there was some flooding across portions of the region mainly south and east of Syracuse where the heaviest rain occurred.

Below are rainfall totals across central New York from the National Weather Service…

...Cayuga County...
Scipio Center                1.40 in   1010 AM 12/18   42.76N/76.53W
Auburn                       1.27 in   1008 AM 12/18   42.93N/76.53W
Auburn 8.3 SSE               1.15 in   0600 AM 12/18   42.83N/76.49W
1 WNW Melrose Park           1.13 in   1009 AM 12/18   42.91N/76.55W
Auburn                       1.08 in   0600 AM 12/18   42.93N/76.54W
Cayuga 1.7 NE                1.02 in   0700 AM 12/18   42.94N/76.70W
Auburn 5.1 WNW               1.01 in   0700 AM 12/18   42.96N/76.66W
Cayuga 4.0 NNE               0.99 in   0700 AM 12/18   42.98N/76.71W
Venice Center                0.90 in   1005 AM 12/18   42.74N/76.56W















...Chenango County...





Afton                        2.63 in   1005 AM 12/18   42.30N/75.59W





Plymouth                     2.33 in   1003 AM 12/18   42.61N/75.56W





Sherburne                    2.23 in   1010 AM 12/18   42.64N/75.48W





Oxford 0.8 NNW               2.07 in   0800 AM 12/18   42.45N/75.60W





Greene                       1.69 in   0734 AM 12/18   42.30N/75.79W





Norwich                      1.65 in   0915 AM 12/18   42.57N/75.52W










...Cortland County...





Willet 1.8 E                 2.24 in   0700 AM 12/18   42.47N/75.87W





Willet                       2.24 in   0715 AM 12/18   42.47N/75.90W





Cincinnatus                  2.18 in   1010 AM 12/18   42.52N/75.98W





Freetown 1.0 NE              1.96 in   0700 AM 12/18   42.53N/76.02W





1.0 NW Cincinnatus           1.91 in   0800 AM 12/18   42.54N/75.90W





Marathon                     1.73 in   1009 AM 12/18   42.45N/76.03W





Cortland                     1.53 in   1010 AM 12/18   42.59N/76.17W















...Madison County...





1 W North Brookfield         3.75 in   0900 AM 12/18   42.85N/75.39W





Munnsville                   2.41 in   1000 AM 12/18   42.98N/75.59W





0.7 SE Erieville (SNOTEL)    2.30 in   0715 AM 12/18   42.84N/75.73W





Brookfield                   2.29 in   1010 AM 12/18   42.80N/75.30W





Erieville                    2.16 in   1005 AM 12/18   42.87N/75.72W





Morrisville                  2.11 in   1010 AM 12/18   42.88N/75.64W





Munnsville                   2.08 in   1015 AM 12/18   42.98N/75.59W





Chittenango 2.1 ESE          1.99 in   0820 AM 12/18   43.03N/75.83W





2 ESE Perryville             1.92 in   1039 AM 12/18   42.98N/75.78W





Cazenovia 2.9 SE             1.80 in   0700 AM 12/18   42.90N/75.81W





Oneida 0.4 NW                1.79 in   0700 AM 12/18   43.08N/75.67W





Oneida                       1.60 in   1010 AM 12/18   43.08N/75.65W





2 N Sullivan                 1.56 in   1010 AM 12/18   43.09N/75.87W





Earlville                    1.16 in   1005 AM 12/18   42.78N/75.54W










...Oneida County...





Otter Lake                   3.25 in   1004 AM 12/18   43.59N/75.11W





Boonville                    2.88 in   0959 AM 12/18   43.48N/75.34W





Woodgate                     2.74 in   1010 AM 12/18   43.53N/75.16W





WHITESBORO                   2.63 in   1005 AM 12/18   43.12N/75.30W





Point Rock 0.6 SE            2.51 in   0700 AM 12/18   43.37N/75.54W





2 ESE Rome                   2.50 in   0115 PM 12/18   43.22N/75.45W





2 E Verona                   2.44 in   0131 PM 12/18   43.14N/75.55W





1 N Augusta                  2.40 in   1030 AM 12/18   42.99N/75.52W





New Hartford                 2.30 in   1211 PM 12/18   43.07N/75.29W





Westmoreland                 2.27 in   1010 AM 12/18   43.11N/75.46W





Trenton Falls                2.22 in   0800 AM 12/18   43.28N/75.16W





New Hartford 1.0 WSW         2.13 in   0800 AM 12/18   43.07N/75.31W





Camden                       2.07 in   1010 AM 12/18   43.34N/75.74W





Westmoreland                 2.06 in   1007 AM 12/18   43.16N/75.46W





Remsen                       2.05 in   1010 AM 12/18   43.33N/75.19W





Griffiss Airfield            2.04 in   0953 AM 12/18   43.22N/75.40W





Whitesboro 0.2 W             2.01 in   0700 AM 12/18   43.12N/75.30W





Sherrill 0.6 NNE             1.90 in   0700 AM 12/18   43.08N/75.59W





Deansboro                    1.90 in   1005 AM 12/18   43.01N/75.44W





Rome 4.8 SSE                 1.84 in   0700 AM 12/18   43.16N/75.46W





Westmoreland 4 N             1.84 in   0700 AM 12/18   43.16N/75.46W





Utica                        1.81 in   1000 AM 12/18   43.07N/75.28W





New Hartford 0.8 S           1.78 in   0700 AM 12/18   43.06N/75.29W





Durhamville 3.5 NNW          1.74 in   0700 AM 12/18   43.17N/75.68W





Sylvan Beach 1.6 NW          1.63 in   0700 AM 12/18   43.22N/75.75W





1.3 E Delta Lake             1.35 in   0945 AM 12/18   43.27N/75.43W





Clinton                      1.30 in   0800 AM 12/18   43.04N/75.38W










...Onondaga County...





Tully                        2.06 in   1007 AM 12/18   42.80N/76.16W





Tully                        1.82 in   1010 AM 12/18   42.79N/76.12W





Cicero                       1.81 in   1009 AM 12/18   43.17N/76.08W





Clay                         1.79 in   1004 AM 12/18   43.16N/76.16W





2 W Chittenango              1.75 in   1105 AM 12/18   43.05N/75.91W





Fayetteville                 1.73 in   1010 AM 12/18   43.05N/75.99W





Manlius                      1.72 in   1005 AM 12/18   43.01N/75.94W





Syracuse Airport             1.67 in   1007 AM 12/18   43.12N/76.10W





Clay 4.6 NW                  1.66 in   0900 AM 12/18   43.20N/76.26W





Syracuse                     1.66 in   1005 AM 12/18   43.05N/76.16W





Skaneateles                  1.64 in   1001 AM 12/18   42.95N/76.43W





Fairmount                    1.64 in   1010 AM 12/18   43.04N/76.25W





FAYETTEVILLE                 1.63 in   1009 AM 12/18   43.03N/76.06W





Apulia Station               1.60 in   0959 AM 12/18   42.83N/76.08W





Minoa                        1.60 in   1009 AM 12/18   43.08N/76.02W





Baldwinsville 3.5 NE         1.57 in   0730 AM 12/18   43.20N/76.29W





Marcellus                    1.57 in   1005 AM 12/18   42.99N/76.34W





Liverpool 6.1 NNW            1.56 in   0730 AM 12/18   43.19N/76.25W





Syracuse 4.2 SSW             1.53 in   0800 AM 12/18   42.99N/76.18W





Camillus                     1.53 in   1005 AM 12/18   43.03N/76.28W





Marcellus                    1.53 in   1007 AM 12/18   43.00N/76.36W





Brewerton 1.5 ESE            1.51 in   0700 AM 12/18   43.23N/76.11W





Brewerton                    1.51 in   0700 AM 12/18   43.24N/76.14W





Tully                        1.50 in   1001 AM 12/18   42.81N/76.11W





Syracuse 2.7 S               1.46 in   0730 AM 12/18   43.00N/76.14W





Phoenix                      1.45 in   0800 AM 12/18   43.23N/76.33W





Jamesville                   1.44 in   1000 AM 12/18   42.97N/76.10W





Skaneateles 9.1 SE           1.42 in   0700 AM 12/18   42.84N/76.32W





Camillus 2.3 SSE             1.41 in   0700 AM 12/18   43.01N/76.28W





Syracuse                     1.41 in   1005 AM 12/18   43.04N/76.14W





Jordan                       1.40 in   1010 AM 12/18   43.07N/76.47W





1 S Bennetts Corners         1.38 in   1005 AM 12/18   43.01N/76.37W





Skaneateles 0.8 NNW          1.37 in   0710 AM 12/18   42.96N/76.43W





Camillus                     1.26 in   1000 AM 12/18   43.04N/76.33W





Camillus 1.0 W               1.15 in   0700 AM 12/18   43.04N/76.33W





1 WNW Marcellus              1.08 in   1005 AM 12/18   42.99N/76.37W