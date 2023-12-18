What a soaker Sunday night and Monday’s storm was for CNY and the Northeast! It was the most significant rainfall for Syracuse since early August with just over one and three quarters of an inch! The bulk of rain fell in less than 12 hours between 2 am and 1 pm Monday, and because of this there was some flooding across portions of the region mainly south and east of Syracuse where the heaviest rain occurred.
Below are rainfall totals across central New York from the National Weather Service…
...Cayuga County...
Scipio Center 1.40 in 1010 AM 12/18 42.76N/76.53W
Auburn 1.27 in 1008 AM 12/18 42.93N/76.53W
Auburn 8.3 SSE 1.15 in 0600 AM 12/18 42.83N/76.49W
1 WNW Melrose Park 1.13 in 1009 AM 12/18 42.91N/76.55W
Auburn 1.08 in 0600 AM 12/18 42.93N/76.54W
Cayuga 1.7 NE 1.02 in 0700 AM 12/18 42.94N/76.70W
Auburn 5.1 WNW 1.01 in 0700 AM 12/18 42.96N/76.66W
Cayuga 4.0 NNE 0.99 in 0700 AM 12/18 42.98N/76.71W
Venice Center 0.90 in 1005 AM 12/18 42.74N/76.56W
...Chenango County...
Afton 2.63 in 1005 AM 12/18 42.30N/75.59W
Plymouth 2.33 in 1003 AM 12/18 42.61N/75.56W
Sherburne 2.23 in 1010 AM 12/18 42.64N/75.48W
Oxford 0.8 NNW 2.07 in 0800 AM 12/18 42.45N/75.60W
Greene 1.69 in 0734 AM 12/18 42.30N/75.79W
Norwich 1.65 in 0915 AM 12/18 42.57N/75.52W
...Cortland County...
Willet 1.8 E 2.24 in 0700 AM 12/18 42.47N/75.87W
Willet 2.24 in 0715 AM 12/18 42.47N/75.90W
Cincinnatus 2.18 in 1010 AM 12/18 42.52N/75.98W
Freetown 1.0 NE 1.96 in 0700 AM 12/18 42.53N/76.02W
1.0 NW Cincinnatus 1.91 in 0800 AM 12/18 42.54N/75.90W
Marathon 1.73 in 1009 AM 12/18 42.45N/76.03W
Cortland 1.53 in 1010 AM 12/18 42.59N/76.17W
...Madison County...
1 W North Brookfield 3.75 in 0900 AM 12/18 42.85N/75.39W
Munnsville 2.41 in 1000 AM 12/18 42.98N/75.59W
0.7 SE Erieville (SNOTEL) 2.30 in 0715 AM 12/18 42.84N/75.73W
Brookfield 2.29 in 1010 AM 12/18 42.80N/75.30W
Erieville 2.16 in 1005 AM 12/18 42.87N/75.72W
Morrisville 2.11 in 1010 AM 12/18 42.88N/75.64W
Munnsville 2.08 in 1015 AM 12/18 42.98N/75.59W
Chittenango 2.1 ESE 1.99 in 0820 AM 12/18 43.03N/75.83W
2 ESE Perryville 1.92 in 1039 AM 12/18 42.98N/75.78W
Cazenovia 2.9 SE 1.80 in 0700 AM 12/18 42.90N/75.81W
Oneida 0.4 NW 1.79 in 0700 AM 12/18 43.08N/75.67W
Oneida 1.60 in 1010 AM 12/18 43.08N/75.65W
2 N Sullivan 1.56 in 1010 AM 12/18 43.09N/75.87W
Earlville 1.16 in 1005 AM 12/18 42.78N/75.54W
...Oneida County...
Otter Lake 3.25 in 1004 AM 12/18 43.59N/75.11W
Boonville 2.88 in 0959 AM 12/18 43.48N/75.34W
Woodgate 2.74 in 1010 AM 12/18 43.53N/75.16W
WHITESBORO 2.63 in 1005 AM 12/18 43.12N/75.30W
Point Rock 0.6 SE 2.51 in 0700 AM 12/18 43.37N/75.54W
2 ESE Rome 2.50 in 0115 PM 12/18 43.22N/75.45W
2 E Verona 2.44 in 0131 PM 12/18 43.14N/75.55W
1 N Augusta 2.40 in 1030 AM 12/18 42.99N/75.52W
New Hartford 2.30 in 1211 PM 12/18 43.07N/75.29W
Westmoreland 2.27 in 1010 AM 12/18 43.11N/75.46W
Trenton Falls 2.22 in 0800 AM 12/18 43.28N/75.16W
New Hartford 1.0 WSW 2.13 in 0800 AM 12/18 43.07N/75.31W
Camden 2.07 in 1010 AM 12/18 43.34N/75.74W
Westmoreland 2.06 in 1007 AM 12/18 43.16N/75.46W
Remsen 2.05 in 1010 AM 12/18 43.33N/75.19W
Griffiss Airfield 2.04 in 0953 AM 12/18 43.22N/75.40W
Whitesboro 0.2 W 2.01 in 0700 AM 12/18 43.12N/75.30W
Sherrill 0.6 NNE 1.90 in 0700 AM 12/18 43.08N/75.59W
Deansboro 1.90 in 1005 AM 12/18 43.01N/75.44W
Rome 4.8 SSE 1.84 in 0700 AM 12/18 43.16N/75.46W
Westmoreland 4 N 1.84 in 0700 AM 12/18 43.16N/75.46W
Utica 1.81 in 1000 AM 12/18 43.07N/75.28W
New Hartford 0.8 S 1.78 in 0700 AM 12/18 43.06N/75.29W
Durhamville 3.5 NNW 1.74 in 0700 AM 12/18 43.17N/75.68W
Sylvan Beach 1.6 NW 1.63 in 0700 AM 12/18 43.22N/75.75W
1.3 E Delta Lake 1.35 in 0945 AM 12/18 43.27N/75.43W
Clinton 1.30 in 0800 AM 12/18 43.04N/75.38W
...Onondaga County...
Tully 2.06 in 1007 AM 12/18 42.80N/76.16W
Tully 1.82 in 1010 AM 12/18 42.79N/76.12W
Cicero 1.81 in 1009 AM 12/18 43.17N/76.08W
Clay 1.79 in 1004 AM 12/18 43.16N/76.16W
2 W Chittenango 1.75 in 1105 AM 12/18 43.05N/75.91W
Fayetteville 1.73 in 1010 AM 12/18 43.05N/75.99W
Manlius 1.72 in 1005 AM 12/18 43.01N/75.94W
Syracuse Airport 1.67 in 1007 AM 12/18 43.12N/76.10W
Clay 4.6 NW 1.66 in 0900 AM 12/18 43.20N/76.26W
Syracuse 1.66 in 1005 AM 12/18 43.05N/76.16W
Skaneateles 1.64 in 1001 AM 12/18 42.95N/76.43W
Fairmount 1.64 in 1010 AM 12/18 43.04N/76.25W
FAYETTEVILLE 1.63 in 1009 AM 12/18 43.03N/76.06W
Apulia Station 1.60 in 0959 AM 12/18 42.83N/76.08W
Minoa 1.60 in 1009 AM 12/18 43.08N/76.02W
Baldwinsville 3.5 NE 1.57 in 0730 AM 12/18 43.20N/76.29W
Marcellus 1.57 in 1005 AM 12/18 42.99N/76.34W
Liverpool 6.1 NNW 1.56 in 0730 AM 12/18 43.19N/76.25W
Syracuse 4.2 SSW 1.53 in 0800 AM 12/18 42.99N/76.18W
Camillus 1.53 in 1005 AM 12/18 43.03N/76.28W
Marcellus 1.53 in 1007 AM 12/18 43.00N/76.36W
Brewerton 1.5 ESE 1.51 in 0700 AM 12/18 43.23N/76.11W
Brewerton 1.51 in 0700 AM 12/18 43.24N/76.14W
Tully 1.50 in 1001 AM 12/18 42.81N/76.11W
Syracuse 2.7 S 1.46 in 0730 AM 12/18 43.00N/76.14W
Phoenix 1.45 in 0800 AM 12/18 43.23N/76.33W
Jamesville 1.44 in 1000 AM 12/18 42.97N/76.10W
Skaneateles 9.1 SE 1.42 in 0700 AM 12/18 42.84N/76.32W
Camillus 2.3 SSE 1.41 in 0700 AM 12/18 43.01N/76.28W
Syracuse 1.41 in 1005 AM 12/18 43.04N/76.14W
Jordan 1.40 in 1010 AM 12/18 43.07N/76.47W
1 S Bennetts Corners 1.38 in 1005 AM 12/18 43.01N/76.37W
Skaneateles 0.8 NNW 1.37 in 0710 AM 12/18 42.96N/76.43W
Camillus 1.26 in 1000 AM 12/18 43.04N/76.33W
Camillus 1.0 W 1.15 in 0700 AM 12/18 43.04N/76.33W
1 WNW Marcellus 1.08 in 1005 AM 12/18 42.99N/76.37W