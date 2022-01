Saturday morning was the coldest for many of the winter, and in Syracuse coldest in years!

A mainly clear sky with little to no wind thanks to a strong area of high pressure overhead Friday night into Saturday morning served as the perfect recipe for the coldest morning of the winter for many in CNY Saturday. For Syracuse, the -9 degree low was the coldest felt since January 14th, 2018, or just over 4 years ago!

Here’s a list of some of the coldest temperatures observed in CNY Saturday morning.

Below are Saturday morning’s lows around Central New York courtesy of the National Weather Service in Buffalo and Binghamton…

...JEFFERSON COUNTY... WELLESLEY ISLAND -29 F 0720 AM 01/22 NYSM PHILADELPHIA -28 F 0315 AM 01/22 NYSM WATERTOWN AIRPORT -22 F 1256 PM 01/21 ASOS ALEXANDRIA BAY -20 F 0800 AM 01/22 AWS CALCIUM -19 F 0235 AM 01/22 CWOP CLAYTON -18 F 0700 AM 01/22 CWOP FORT DRUM AIRFIELD -17 F 1256 PM 01/21 AWOS CAPE VINCENT -17 F 0400 AM 01/22 NYSM ANTWERP -16 F 1135 PM 01/21 AWS CALCIUM -14 F 0705 AM 01/22 AWS BELLEVILLE -12 F 0230 AM 01/22 NYSM TYLERSVILLE -4 F 1015 PM 01/21 CWOP ...LEWIS COUNTY... COPENHAGEN -28 F 0725 AM 01/22 NYSM HIGHMARKET 2W -27 F 0600 AM 01/22 COOP CROGHAN -26 F 0430 AM 01/22 NYSM OSCEOLA -25 F 0805 AM 01/22 NYSM LOWVILLE -23 F 0600 AM 01/22 COOP COPENHAGEN -23 F 0800 AM 01/22 AWS GLENFIELD -22 F 0735 AM 01/22 NYSM HARRISBURG -21 F 0520 AM 01/22 NYSM LOWVILLE -20 F 0811 AM 01/22 RAWS 9.1 N LYONS FALLS -18 F 0800 AM 01/22 HADS 2 NNE COPENHAGEN -15 F 0904 AM 01/21 CWOP ...ONTARIO COUNTY... VICTOR -18 F 0710 AM 01/22 CWOP HONEOYE -17 F 0700 AM 01/22 COOP 4 E LIMA -17 F 0720 AM 01/22 AWS FARMINGTON -16 F 0700 AM 01/22 CWOP CANANDAIGUA AIRPORT -13 F 0715 AM 01/22 MESOWEST EAST BLOOMFIELD -11 F 0635 AM 01/22 CWOP NAPLES -10 F 0810 AM 01/22 AWS 2.8 W GENEVA (SCAN) -8 F 0500 AM 01/22 MESOWEST SOUTH BRISTOL -7 F 1230 AM 01/22 CWOP 3 E CANANDAIGUA -6 F 0300 AM 01/22 AWS 1 N RUSHVILLE -6 F 0435 AM 01/22 AWS CLIFTON SPRINGS -6 F 0725 AM 01/22 NYSM SOUTH BRISTOL -4 F 0440 AM 01/22 NYSM CANANDAIGUA -3 F 1250 AM 01/22 AWS 6 WNW VINE VALLEY 4 F 1159 PM 01/21 AWS ...OSWEGO COUNTY... REDFIELD -23 F 0740 AM 01/22 NYSM MEXICO 2SW -22 F 0700 AM 01/22 COOP 4 N CENTRAL SQUARE -22 F 0620 AM 01/22 TRAINED SPOTTER CENTRAL SQUARE -20 F 0635 AM 01/22 NYSM 7 S ALTMAR -14 F 0205 AM 01/22 AWS OSWEGO AIRPORT -12 F 0654 AM 01/22 ASOS 5 SW ALTMAR -11 F 1020 PM 01/21 AWS FULTON -11 F 0440 AM 01/22 AWS HASTINGS -11 F 0540 AM 01/22 CWOP LACONA -9 F 1200 AM 01/22 AWS OSWEGO -5 F 0815 AM 01/22 NYSM ...WAYNE COUNTY... WALWORTH -15 F 0630 AM 01/22 CWOP LYONS -13 F 0315 AM 01/22 CWOP NEWARK -12 F 0257 AM 01/22 CWOP LYONS -12 F 0340 AM 01/22 AWS NORTH ROSE -11 F 0325 AM 01/22 CWOP 3 N MACEDON -11 F 0730 AM 01/22 AWS PALMYRA -11 F 0803 AM 01/22 CWOP ONTARIO -8 F 0710 AM 01/22 NYSM PALMYRA -8 F 0754 AM 01/22 AWS 2 NE WOLCOTT -7 F 0305 AM 01/22 AWS WILLIAMSON SODUS -6 F 0310 AM 01/22 AWOS WOLCOTT -5 F 0315 AM 01/22 NYSM ONTARIO -3 F 0746 AM 01/22 CWOP PULTNEYVILLE -1 F 0401 AM 01/22 CWOP WILLIAMSON 0 F 0805 AM 01/22 CWOP

...CAYUGA COUNTY... VENICE CENTER -21 F 0705 AM 01/22 AWS AUBURN -15 F 0605 AM 01/22 CWOP SCIPIO CENTER -7 F 0940 PM 01/21 NYSM AUBURN -3 F 0355 AM 01/22 AWS ...CHENANGO COUNTY... 1 N SHERBURNE -22 F 0608 AM 01/22 RAWS NORWICH -21 F 0735 AM 01/22 AWOS GREENE -20 F 0801 AM 01/22 CWOP SHERBURNE -18 F 0725 AM 01/22 NYSM SIDNEY -18 F 0734 AM 01/22 AWOS PLYMOUTH -16 F 0803 AM 01/22 CWOP NORWICH -15 F 0803 AM 01/22 CWOP GREENE -11 F 0755 AM 01/22 CWOP ...CORTLAND COUNTY... MARATHON -20 F 0740 AM 01/22 AWS CINCINNATUS -20 F 0740 AM 01/22 NYSM CORTLAND -18 F 0655 AM 01/22 AWS CORTLAND AIRPORT -17 F 0735 AM 01/22 AWOS ...MADISON COUNTY... MORRISVILLE -25 F 0715 AM 01/22 NYSM 1.8 NW ERIEVILLE -21 F 0700 AM 01/22 HADS CAZENOVIA -21 F 0715 AM 01/22 HADS HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT -18 F 0715 AM 01/22 MESOWEST HAMILTON -18 F 0734 AM 01/22 AWOS 1.2 W PECKSPORT -17 F 0715 AM 01/22 HADS CANASTOTA 1.14 MILES NE OF C -13 F 0740 AM 01/22 NYSM EARLVILLE -12 F 0735 AM 01/22 CWOP ONEIDA -11 F 0740 AM 01/22 AWS ERIEVILLE -10 F 0526 AM 01/22 CWOP BROOKFIELD -10 F 0715 AM 01/22 NYSM 2 N SULLIVAN -10 F 0800 AM 01/22 AWS MUNNSVILLE -9 F 0730 AM 01/22 CWOP ...ONEIDA COUNTY... WOODGATE -22 F 0805 AM 01/22 NYSM CAMDEN -21 F 0730 AM 01/22 NYSM REMSEN -19 F 0735 AM 01/22 AWS OTTER LAKE -19 F 0749 AM 01/22 CWOP WESTMORELAND -14 F 0607 AM 01/22 CWOP WESTMORELAND -13 F 0225 AM 01/22 NYSM GRIFFISS AIRFIELD -13 F 0653 AM 01/22 AWOS CLEVELAND -12 F 0408 AM 01/22 CWOP ROME -12 F 0805 AM 01/22 CWOP ONEIDA 1.19 MILES NW OF WEST -11 F 0730 AM 01/22 NYSM 1 SE UTICA -11 F 0740 AM 01/22 AWS WHITESBORO -11 F 0755 AM 01/22 CWOP ROME -11 F 0804 AM 01/22 CWOP 1.3 E DELTA LAKE -10 F 0745 AM 01/22 HADS VERONA BEACH -9 F 0745 AM 01/22 HADS UTICA -3 F 1146 PM 01/21 CWOP ...ONONDAGA COUNTY... TULLY -17 F 0720 AM 01/22 NYSM JORDAN -16 F 0750 AM 01/22 NYSM 3.9 NE KEENEY -15 F 0615 AM 01/22 HADS 1 S BENNETTS CORNERS -14 F 0645 AM 01/22 AWS PHOENIX -13 F 0530 AM 01/22 CWOP TULLY -13 F 0718 AM 01/22 CWOP CICERO -13 F 0725 AM 01/22 CWOP MINOA -12 F 0616 AM 01/22 CWOP OTISCO -12 F 0751 AM 01/22 CWOP CLAY -12 F 0758 AM 01/22 CWOP APULIA STATION -11 F 0703 AM 01/22 CWOP SKANEATELES -11 F 0715 AM 01/22 AWOS TULLY -10 F 0630 AM 01/22 CWOP EAST SYRACUSE -10 F 0715 AM 01/22 CWOP FAYETTEVILLE -10 F 0800 AM 01/22 NYSM 1 W SYRACUSE -9 F 0730 AM 01/22 AWS MARCELLUS -9 F 0759 AM 01/22 CWOP CLAY -8 F 0506 AM 01/22 CWOP LIVERPOOL 1.0 MILES NE OF LI -8 F 0750 AM 01/22 NYSM NORTH SYRACUSE -8 F 0800 AM 01/22 CWOP BAYBERRY -8 F 0815 AM 01/22 AWS SYRACUSE AIRPORT -9 F 0754 AM 01/22 ASOS SKANEATELES -7 F 0715 AM 01/22 CWOP FAIRMOUNT -7 F 0749 AM 01/22 CWOP MANLIUS -6 F 0525 AM 01/22 CWOP CAMILLUS -6 F 0731 AM 01/22 CWOP CAMILLUS -5 F 0700 AM 01/22 CWOP BREWERTON -5 F 0745 AM 01/22 HADS SYRACUSE -5 F 0755 AM 01/22 CWOP 1 WNW MARCELLUS -4 F 0530 AM 01/22 AWS MARCELLUS -3 F 0239 AM 01/22 CWOP SYRACUSE (WEATHERSTEM) -3 F 0730 AM 01/22 MESOWEST JAMESVILLE -1 F 0710 AM 01/22 CWOP SYRACUSE -1 F 0805 AM 01/22 AWS ...OTSEGO COUNTY... 1.6 SE BRIDGEWATER -22 F 0700 AM 01/22 HADS RICHFIELD SPRINGS -18 F 0725 AM 01/22 CWOP WEST WINFIELD -17 F 0736 AM 01/22 CWOP 1 NNE ONEONTA -17 F 0805 AM 01/22 AWS LAURENS -16 F 0655 AM 01/22 NYSM COOPERSTOWN -16 F 0745 AM 01/22 CWOP SPRINGFIELD -12 F 0805 AM 01/22 NYSM 1 ESE LAURENS -11 F 0734 AM 01/22 AWOS ...SENECA COUNTY... WATERLOO -17 F 0100 AM 01/22 NYSM GENEVA -7 F 0115 AM 01/22 HADS ROMULUS -4 F 0739 AM 01/22 AWS SENECA FALLS -3 F 0116 AM 01/22 CWOP GENEVA -2 F 0217 AM 01/22 WXFLOW 1 SSE SENECA FALLS 0 F 0639 AM 01/22 AWOS ...TOMPKINS COUNTY... CORNELL HTRC ITHACA 13 E -22 F 0645 AM 01/22 HADS DRYDEN -19 F 0726 AM 01/22 CWOP WEST DANBY -16 F 0727 AM 01/22 CWOP SLATERVILLE SPRINGS -15 F 0730 AM 01/22 CWOP ITHACA AIRPORT -14 F 0656 AM 01/22 AWOS GROTON -12 F 0540 AM 01/22 NYSM ITHACA -8 F 0746 AM 01/22 CWOP ITHACA -7 F 0805 AM 01/22 CWOP ITHACA -6 F 0447 AM 01/22 CWOP 2 NE DRYDEN -6 F 0805 AM 01/22 AWS DRYDEN -5 F 0809 AM 01/22 CWOP