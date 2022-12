A strong cold front approached and moved through Wednesday producing gusty winds across Central New York throughout the day. Unfortunately, the gusty winds at times over 40 mph will continue Wednesday night into Thursday. Strongest gusts should relax a bit after midnight Wednesday night though.

Below are some of the top wind gusts reported Wednesday…



Below are more wind gust reports from the National Weather Service…

...CAYUGA COUNTY... SCIPIO CENTER 51 MPH 1015 AM 11/30 NYSM AUBURN 39 MPH 1029 AM 11/30 CWOP AUBURN 26 MPH 0955 AM 11/30 AWS UNION SPRINGS 26 MPH 0410 AM 11/30 DAVIS ...CHENANGO COUNTY... COLUMBUS 37 MPH 1230 PM 11/30 CWOP SHERBURNE 35 MPH 1030 AM 11/30 NYSM NORWICH 33 MPH 1155 AM 11/30 AWOS SIDNEY 31 MPH 0454 AM 11/30 AWOS GREENE 30 MPH 0205 PM 11/30 CWOP PUYALLUP 27 MPH 1220 PM 11/30 CWOP 1 N SHERBURNE 27 MPH 1208 PM 11/30 RAWS GREENE 25 MPH 1248 PM 11/30 CWOP PLYMOUTH 22 MPH 1018 AM 11/30 CWOP ...CORTLAND COUNTY... CINCINNATUS 37 MPH 0235 PM 11/30 NYSM CORTLAND AIRPORT 36 MPH 0935 AM 11/30 AWOS CORTLAND 23 MPH 0850 AM 11/30 AWS ...MADISON COUNTY... MORRISVILLE 43 MPH 1255 PM 11/30 NYSM BROOKFIELD 40 MPH 0110 PM 11/30 NYSM EARLVILLE 40 MPH 0115 PM 11/30 CWOP HAMILTON 38 MPH 1209 PM 11/30 AWOS HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT 37 MPH 0835 AM 11/30 MESOWEST ERIEVILLE 33 MPH 0125 PM 11/30 CWOP MUNNSVILLE 25 MPH 0700 AM 11/30 CWOP ONEIDA 21 MPH 1005 AM 11/30 AWS ...ONEIDA COUNTY... WESTMORELAND 43 MPH 1220 PM 11/30 NYSM GRIFFISS AIRFIELD 35 MPH 0240 PM 11/30 AWOS DEANSBORO 33 MPH 1215 PM 11/30 CWOP WESTMORELAND 29 MPH 0202 PM 11/30 CWOP WHITESBORO 29 MPH 0127 PM 11/30 CWOP WOODGATE 27 MPH 0625 AM 11/30 NYSM CAMDEN 25 MPH 0725 AM 11/30 NYSM CLEVELAND 20 MPH 0219 PM 11/30 CWOP 1 SE UTICA 20 MPH 0145 PM 11/30 AWS ...ONONDAGA COUNTY... SYRACUSE 50 MPH 1130 AM 11/30 CWOP TULLY 48 MPH 1220 PM 11/30 NYSM SYRACUSE AIRPORT 45 MPH 1103 AM 11/30 ASOS FAYETTEVILLE 44 MPH 1050 AM 11/30 NYSM CLAY 44 MPH 0549 AM 11/30 CWOP SYRACUSE (WEATHERSTEM) 41 MPH 0120 PM 11/30 MESOWEST SKANEATELES 40 MPH 1015 AM 11/30 AWOS MANLIUS 39 MPH 1046 AM 11/30 CWOP APULIA STATION 39 MPH 0405 AM 11/30 CWOP JORDAN 36 MPH 1140 AM 11/30 NYSM OTISCO 35 MPH 0832 AM 11/30 CWOP TULLY 33 MPH 1020 AM 11/30 CWOP CAMILLUS 33 MPH 0245 PM 11/30 CWOP SKANEATELES 33 MPH 1015 AM 11/30 CWOP FAIRMOUNT 31 MPH 0248 PM 11/30 CWOP ELBRIDGE 30 MPH 1000 AM 11/30 DAVIS TULLY 30 MPH 0628 AM 11/30 CWOP CLAY 27 MPH 0248 PM 11/30 CWOP CLAY 26 MPH 1228 PM 11/30 CWOP 1 W SYRACUSE 26 MPH 1210 PM 11/30 AWS MINOA 25 MPH 0248 PM 11/30 CWOP JAMESVILLE 25 MPH 0435 AM 11/30 CWOP CAMILLUS 23 MPH 0250 PM 11/30 CWOP MARCELLUS 22 MPH 0938 AM 11/30 CWOP LAFAYETTE 21 MPH 1130 AM 11/30 DAVIS PHOENIX 20 MPH 1145 AM 11/30 CWOP ...OTSEGO COUNTY... SPRINGFIELD 41 MPH 0120 PM 11/30 NYSM COOPERSTOWN 38 MPH 1128 AM 11/30 CWOP LAURENS 36 MPH 1210 PM 11/30 NYSM RICHFIELD SPRINGS 35 MPH 1215 PM 11/30 CWOP COOPERSTOWN 34 MPH 1215 PM 11/30 CWOP 1 ESE LAURENS 26 MPH 1209 PM 11/30 AWOS ...SENECA COUNTY... WATERLOO 41 MPH 0140 PM 11/30 NYSM 1 SSE SENECA FALLS 38 MPH 0221 PM 11/30 AWOS LODI 29 MPH 0755 AM 11/30 CWOP SENECA FALLS 26 MPH 1007 AM 11/30 CWOP ...TOMPKINS COUNTY... DRYDEN 48 MPH 1037 AM 11/30 CWOP SLATERVILLE SPRINGS 42 MPH 1015 AM 11/30 CWOP GROTON 42 MPH 0250 PM 11/30 NYSM ITHACA 37 MPH 0207 PM 11/30 CWOP ITHACA AIRPORT 35 MPH 0440 AM 11/30 AWOS ITHACA 33 MPH 0640 AM 11/30 DAVIS ITHACA 26 MPH 0835 AM 11/30 CWOP DRYDEN 25 MPH 1059 AM 11/30 CWOP 2 NE DRYDEN 24 MPH 0235 PM 11/30 AWS WEST DANBY 21 MPH 1027 AM 11/30 CWOP ITHACA 20 MPH 1025 AM 11/30 CWOP

...JEFFERSON COUNTY... BELLEVILLE 43 MPH 0610 AM 11/30 NYSM CAPE VINCENT 43 MPH 1135 AM 11/30 NYSM PHILADELPHIA 42 MPH 1100 AM 11/30 NYSM FORT DRUM AIRFIELD 40 MPH 1056 AM 11/30 AWOS ...LEWIS COUNTY... HARRISBURG 50 MPH 0740 AM 11/30 NYSM ...ONTARIO COUNTY... CLIFTON SPRINGS 43 MPH 1005 AM 11/30 NYSM SOUTH BRISTOL 43 MPH 1115 AM 11/30 NYSM CLIFTON SPRINGS 42 MPH 0630 AM 11/30 NYSM CANANDAIGUA 40 MPH 0500 AM 11/30 AWS ...OSWEGO COUNTY... CENTRAL SQUARE 40 MPH 0715 AM 11/30 NYSM ...WAYNE COUNTY... WOLCOTT 40 MPH 0625 AM 11/30 NYSM