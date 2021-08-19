Enough rain already!

Storm Team Headlines

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SYRACUSE, N.Y. (WSYR-TV) — The rainfall this week is quite a capper to an already wet summer in Central New York.

Some rain is still falling, so totals will increase, but here is a look at the rainfall in our area since it began Tuesday. These amounts were compiled as of 11 a.m. Thursday morning by the National Weather Service in Binghamton.

Public Information Statement
National Weather Service Binghamton NY
1050 AM EDT Thu Aug 19 2021

...PRECIPITATION REPORTS...

3 DAY TOTAL PRECIPITATION

Location                     Amount    Time/Date       Provider

...New York...

...Broome County...
Whitney Point 1.7 SSE        1.57 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
2 NE Tioga Terrace           1.52 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Binghamton                   1.45 in   1040 AM 08/19   NYSM
Binghamton Airport           1.34 in   1005 AM 08/19   ASOS
Vestal 3.2 E                 1.20 in   0600 AM 08/19   COCORAHS
Vestal 2.8 SSE               1.19 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Endicott 2.8 NNE             1.14 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Binghamton 1.3 ENE           1.13 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Vestal 0.1 SW                1.12 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
1.8 SE Windsor (SNOTEL)      1.10 in   0830 AM 08/19   MESOWEST
Belden                       1.08 in   1040 AM 08/19   NYSM
Vestal                       1.01 in   1030 AM 08/19   CWOP
Binghamton 2.9 NNE           1.01 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Chenango Forks 3.0 SE        0.93 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Windsor 8.0 SE               0.85 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Chenango Bridge 2.5 NE       0.83 in   0620 AM 08/19   COCORAHS
Lisle                        0.43 in   1040 AM 08/19   CWOP
Endicott                     0.27 in   1031 AM 08/19   CWOP

...Cayuga County...
Auburn 8.3 SSE               7.64 in   0600 AM 08/19   COCORAHS
2.0 N Cayuga                 7.01 in   0645 AM 08/19   COOP
Cayuga 4.0 NNE               6.73 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Scipio Center                6.35 in   1040 AM 08/19   NYSM
1.7 NE Willets               6.03 in   0700 AM 08/19   COOP
Scipio Center 3.0 S          4.90 in   0600 AM 08/19   COCORAHS
Aurora 2.4 N                 3.72 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Auburn                       1.79 in   1040 AM 08/19   AWS

...Chemung County...
Elmira Airport               4.06 in   0953 AM 08/19   ASOS
Van Etten 0.3 ENE            3.55 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
1.6 S Sagetown  (RR)  (RR)   2.64 in   1000 AM 08/19   ALERT
Chemung 5.7 N                2.62 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
Elmira                       2.55 in   1040 AM 08/19   NYSM
West Elmira 0.5 SSE          2.49 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Horseheads 2.7 SSE           2.24 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Elmira 3.2 E                 2.09 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
Pine City 3.1 SE             1.88 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Elmira 0.7 WNW               1.87 in   0645 AM 08/19   COCORAHS
Erin                         0.67 in   1036 AM 08/19   CWOP

...Chenango County...
1 N Sherburne                2.11 in   1008 AM 08/19   RAWS
Sherburne                    2.04 in   1040 AM 08/19   NYSM
Norwich 5.4 W                1.99 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Norwich 5.7 NE               1.92 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
Norwich 5.4 ESE              1.46 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Polkville                    1.36 in   0600 AM 08/19   COOP
Greene                       0.95 in   0600 AM 08/19   COOP
Bainbridge 2.9 WSW           0.93 in   0550 AM 08/19   COCORAHS
Plymouth                     0.78 in   1033 AM 08/19   CWOP
Greene                       0.48 in   1031 AM 08/19   CWOP
Norwich                      0.36 in   1031 AM 08/19   CWOP
Greene                       0.34 in   1030 AM 08/19   CWOP
1.4 N Sherburne              0.30 in   1008 AM 08/19   HADS

...Cortland County...
Cortland                     3.62 in   1040 AM 08/19   AWS
0.8 NW Hunts Corners  (RP)   3.60 in   0800 AM 08/19   COOP
0.8 NW Hunts Corners (SNOTEL 3.60 in   0800 AM 08/19   MESOWEST
Cincinnatus                  3.39 in   1040 AM 08/19   NYSM
Marathon 1.0 NW              2.64 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Marathon                     2.48 in   1040 AM 08/19   AWS
Willet 1.8 E                 2.02 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Freetown 1.0 NE              1.89 in   0700 AM 08/19   COCORAHS

...Delaware County...
Long Eddy 6.5 NNE            2.02 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Walton                       1.30 in   1040 AM 08/19   NYSM
Delhi 6.6 WNW                1.20 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Harpersfield                 0.87 in   1040 AM 08/19   NYSM
Andes                        0.81 in   1040 AM 08/19   NYSM
1.1 E Sidney Center          0.78 in   1031 AM 08/19   HADS
Roxbury                      0.72 in   1040 AM 08/19   NYSM
Fleischmanns 5.7 N           0.72 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Livingston Manor             0.70 in   1035 AM 08/19   CWOP
Deposit                      0.65 in   1040 AM 08/19   NYSM
Hobart 4.8 ESE               0.59 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Afton                        0.40 in   1040 AM 08/19   CWOP
Franklin                     0.40 in   1037 AM 08/19   CWOP

...Madison County...
Oneida 0.4 NW                5.02 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Morrisville 6 S  (RP)  (RP)  3.90 in   0815 AM 08/19   COOP
0.7 SE Erieville (SNOTEL)    3.90 in   0815 AM 08/19   MESOWEST
Morrisville                  3.88 in   1040 AM 08/19   NYSM
Chittenango 2.1 ESE          3.85 in   0750 AM 08/19   COCORAHS
Cazenovia 2.9 SE             3.68 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Brookfield                   2.27 in   1040 AM 08/19   NYSM
Munnsville                   2.13 in   1031 AM 08/19   CWOP
Cazenovia                    1.77 in   0945 AM 08/19   HADS
2 N Sullivan                 1.35 in   1040 AM 08/19   AWS
Oneida                       1.20 in   1040 AM 08/19   AWS

...Oneida County...
Woodgate                     5.04 in   1040 AM 08/19   NYSM
3.7 SW Boonville             5.04 in   0700 AM 08/19   COOP
Westmoreland                 4.95 in   1040 AM 08/19   NYSM
Durhamville 3.5 NNW          4.70 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Camden                       4.56 in   1040 AM 08/19   NYSM
Rome 4.8 SSE                 4.20 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Westmoreland 4 N             4.20 in   0700 AM 08/19   COOP
Sylvan Beach 1.6 NW          4.15 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Point Rock 0.6 SE            4.12 in   0715 AM 08/19   COCORAHS
Holland Patent 1.1 WNW       4.05 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Griffiss Airfield            3.67 in   1024 AM 08/19   AWOS
Otter Lake                   2.94 in   1033 AM 08/19   CWOP
Sauquoit 1.6 WSW             2.09 in   0645 AM 08/19   COCORAHS
Westmoreland                 1.87 in   1037 AM 08/19   CWOP
Rome                         1.73 in   1031 AM 08/19   CWOP
Cleveland                    1.66 in   1038 AM 08/19   CWOP
New Hartford 0.8 S           1.66 in   0645 AM 08/19   COCORAHS
Remsen                       1.54 in   1040 AM 08/19   AWS
1 SE Utica                   0.70 in   1040 AM 08/19   AWS
Utica                        0.57 in   0501 AM 08/19   CWOP

...Onondaga County...
Liverpool 6.1 NNW            7.02 in   0600 AM 08/19   COCORAHS
Baldwinsville 3.3 NE         6.87 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Tully                        6.08 in   1040 AM 08/19   NYSM
Skaneateles 9.1 SE           5.71 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Tully                        5.59 in   1037 AM 08/19   CWOP
Brewerton 1.5 ESE            5.45 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Baldwinsville                5.39 in   0700 AM 08/19   COOP
Syracuse 2.7 S               5.19 in   0730 AM 08/19   COCORAHS
Clay 4.6 NW                  4.97 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Fayetteville                 4.93 in   1040 AM 08/19   NYSM
Baldwinsville 3.5 NE         4.86 in   0730 AM 08/19   COCORAHS
Westvale 2.3 SSW             4.86 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Jordan                       4.59 in   1040 AM 08/19   NYSM
Syracuse Airport             4.56 in   0954 AM 08/19   ASOS
Jamesville 1.9 SE            4.37 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Skaneateles                  3.99 in   1030 AM 08/19   CWOP
Lafayette 0.5 NNW            3.52 in   0817 AM 08/19   COCORAHS
Tully                        3.35 in   1030 AM 08/19   CWOP
Camillus 1.0 W               3.23 in   0550 AM 08/19   COCORAHS
Syracuse                     3.15 in   1035 AM 08/19   CWOP
Apulia Station               2.54 in   1031 AM 08/19   CWOP
Clay                         2.34 in   1030 AM 08/19   CWOP
Minoa                        2.23 in   1035 AM 08/19   CWOP
Cicero                       2.15 in   1037 AM 08/19   CWOP
East Syracuse                2.12 in   1035 AM 08/19   CWOP
Manlius                      2.09 in   1035 AM 08/19   CWOP
1 S Bennetts Corners         1.98 in   1035 AM 08/19   AWS
Jamesville                   1.98 in   1035 AM 08/19   CWOP
1 WNW Marcellus              1.88 in   1035 AM 08/19   AWS
Clay                         1.84 in   1038 AM 08/19   CWOP
Marcellus                    1.77 in   1037 AM 08/19   CWOP
Marcellus                    1.66 in   1034 AM 08/19   CWOP
Fairmount                    1.62 in   1039 AM 08/19   CWOP
Phoenix                      1.62 in   1030 AM 08/19   CWOP
Camillus                     1.56 in   1040 AM 08/19   CWOP
Camillus                     1.02 in   1030 AM 08/19   CWOP
1 W Syracuse                 0.85 in   1040 AM 08/19   AWS

...Otsego County...
Springfield                  1.81 in   1040 AM 08/19   NYSM
Richfield Springs 4.6 SSE    1.80 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Laurens                      1.71 in   1040 AM 08/19   NYSM
New Berlin 1.5 NE            1.65 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Hartwick                     1.38 in   1014 AM 08/19   COCORAHS
1.6 E South Edmeston         1.18 in   1015 AM 08/19   HADS
Maryland 1.8 W               1.11 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Worcester 4.0 SSW            0.95 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Sidney 2.1 NE                0.64 in   0600 AM 08/19   COCORAHS
Cooperstown                  0.36 in   1031 AM 08/19   CWOP
1 NNE Oneonta                0.35 in   1035 AM 08/19   AWS
0.9 NE Hartwick              0.30 in   0930 AM 08/19   HADS

...Schuyler County...
Bolter Creek                 4.57 in   1012 AM 08/19   RAWS
Mecklenburg 1.2 SE           4.12 in   0600 AM 08/19   COCORAHS
Tyrone                       4.08 in   1040 AM 08/19   NYSM
Dundee 6.2 E                 3.98 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Mecklenburg 4 SW             3.30 in   0700 AM 08/19   COOP
Smith Valley 1.9 SE          2.98 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Burdett                      2.80 in   1040 AM 08/19   NYSM
Montour Falls 0.3 SSE        2.24 in   0848 AM 08/19   COCORAHS
Wedgewood                    1.34 in   0945 AM 08/19   HADS
Gabriels Junction            0.88 in   1035 AM 08/19   CWOP
Odessa                       0.59 in   1035 AM 08/19   AWS

...Seneca County...
Waterloo                     5.00 in   1040 AM 08/19   NYSM
1.3 S Hayts Corners          3.45 in   0945 AM 08/19   HADS
Seneca Falls                 2.54 in   1038 AM 08/19   CWOP
2.2 E Tyre                   2.14 in   0945 AM 08/19   HADS
Romulus                      1.49 in   1039 AM 08/19   AWS

...Steuben County...
3.3 N Prattsburg  (RR)  (RR) 7.42 in   1000 AM 08/19   ALERT
2.8 NW Prattsburg  (RR)  (RR 6.58 in   1000 AM 08/19   ALERT
3.9 NW Jasper  (RP)  (RP)  ( 6.10 in   0830 AM 08/19   COOP
3.9 NW Jasper (SNOTEL)       6.10 in   0830 AM 08/19   MESOWEST
Prattsburgh 3.3 NNE          6.05 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
2.7 W Bradford  (RR)  (RR)   5.91 in   1000 AM 08/19   ALERT
South Corning 4.7 S          5.50 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
Hartsville                   4.38 in   1040 AM 08/19   NYSM
1.1 SW Corning               3.85 in   0700 AM 08/19   COOP
Cohocton                     3.72 in   1040 AM 08/19   NYSM
Bath 6.8 SW                  3.61 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Bath 4.2 E                   3.49 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Painted Post 0.7 SSE         3.45 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Bath 1.3 E                   3.33 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Gang Mills                   3.28 in   1008 AM 08/19   RAWS
Savona 4.7 S                 3.27 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
1.8 SW Corning  (RR)  (RR)   3.12 in   1025 AM 08/19   ALERT
Corning 0.7 NNW              3.04 in   0730 AM 08/19   COCORAHS
Branchport                   2.57 in   1030 AM 08/19   CWOP
Arkport Lake                 2.30 in   1000 AM 08/19   HADS
Addison                      2.21 in   1005 AM 08/19   NYSM
Avoca                        1.10 in   1040 AM 08/19   AWS
2.8 E Erwins                 0.30 in   1008 AM 08/19   HADS

...Sullivan County...
Woodbourne                   2.56 in   1040 AM 08/19   NYSM
Jeffersonville               2.41 in   1031 AM 08/19   CWOP
Eldred                       2.38 in   1040 AM 08/19   NYSM
Roscoe 2 S  (RP)  (RP)  (RP) 2.20 in   0815 AM 08/19   COOP
1.6 S Roscoe (SNOTEL)        2.20 in   0815 AM 08/19   MESOWEST
3.0 S Rock Hill              2.10 in   0700 AM 08/19   COOP
North Branch                 1.92 in   1040 AM 08/19   NYSM
Sullivan County Airport      1.83 in   1032 AM 08/19   AWOS
Grahamsville                 0.62 in   1036 AM 08/19   CWOP
Livingston Manor             0.56 in   1030 AM 08/19   CWOP
Jeffersonville               0.42 in   1040 AM 08/19   AWS
Liberty                      0.38 in   1033 AM 08/19   CWOP
Monticello                   0.31 in   1035 AM 08/19   CWOP

...Tioga County...
Berkshire 1.9 ENE            3.88 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Candor 1.8 N                 3.01 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Candor 0.7 NW                2.90 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Owego                        2.44 in   1040 AM 08/19   NYSM
1.7 N Newark Valley  (RP)  ( 2.30 in   0815 AM 08/19   COOP
1.7 N Newark Valley (SNOTEL) 2.30 in   0815 AM 08/19   MESOWEST
Apalachin 2.8 ESE            1.87 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Apalachin 2.6 ESE            1.82 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Endicott 3.7 WSW             1.67 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Town Of Owego                0.26 in   1036 AM 08/19   CWOP

...Tompkins County...
Ithaca 6.4 E                 5.74 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Newfield Hamlet 4.3 S        4.98 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
Dryden                       4.86 in   1033 AM 08/19   CWOP
Groton 0.5 NW                4.60 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Freeville 1.5 NE             4.33 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
0.7 E Freeville              4.28 in   0800 AM 08/19   COOP
Ithaca 2.6 NW                4.05 in   0800 AM 08/19   COCORAHS
Groton                       4.03 in   1040 AM 08/19   NYSM
Trumansburg 0.4 WNW          3.96 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Ithaca 5.4 SSW               3.91 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Freeville 3.7 W              3.77 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
West Danby                   3.52 in   1039 AM 08/19   CWOP
Slaterville Springs          3.40 in   1031 AM 08/19   CWOP
2 NE Dryden                  2.54 in   1035 AM 08/19   AWS
CORNELL HTRC ITHACA 13 E     2.51 in   1005 AM 08/19   HADS
Dryden                       2.10 in   1036 AM 08/19   CWOP
Ithaca                       1.47 in   1035 AM 08/19   CWOP
Ithaca                       1.47 in   1035 AM 08/19   CWOP
Ithaca                       0.83 in   1037 AM 08/19   CWOP

...Yates County...
Penn Yan                     5.20 in   1040 AM 08/19   NYSM
Penn Yan                     5.12 in   0953 AM 08/19   ASOS
Penn Yan 5.1 NNW             4.51 in   0700 AM 08/19   COCORAHS
Middlesex 3.5 S              4.23 in   0900 AM 08/19   COCORAHS
Keuka Park                   2.10 in   1031 AM 08/19   CWOP
Dundee                       1.16 in   1030 AM 08/19   CWOP

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