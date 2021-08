Enough rain already!

SYRACUSE, N.Y. (WSYR-TV) — The rainfall this week is quite a capper to an already wet summer in Central New York.

Some rain is still falling, so totals will increase, but here is a look at the rainfall in our area since it began Tuesday. These amounts were compiled as of 11 a.m. Thursday morning by the National Weather Service in Binghamton.

Public Information Statement National Weather Service Binghamton NY 1050 AM EDT Thu Aug 19 2021 ...PRECIPITATION REPORTS... 3 DAY TOTAL PRECIPITATION Location Amount Time/Date Provider ...New York... ...Broome County... Whitney Point 1.7 SSE 1.57 in 0900 AM 08/19 COCORAHS 2 NE Tioga Terrace 1.52 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Binghamton 1.45 in 1040 AM 08/19 NYSM Binghamton Airport 1.34 in 1005 AM 08/19 ASOS Vestal 3.2 E 1.20 in 0600 AM 08/19 COCORAHS Vestal 2.8 SSE 1.19 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Endicott 2.8 NNE 1.14 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Binghamton 1.3 ENE 1.13 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Vestal 0.1 SW 1.12 in 0700 AM 08/19 COCORAHS 1.8 SE Windsor (SNOTEL) 1.10 in 0830 AM 08/19 MESOWEST Belden 1.08 in 1040 AM 08/19 NYSM Vestal 1.01 in 1030 AM 08/19 CWOP Binghamton 2.9 NNE 1.01 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Chenango Forks 3.0 SE 0.93 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Windsor 8.0 SE 0.85 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Chenango Bridge 2.5 NE 0.83 in 0620 AM 08/19 COCORAHS Lisle 0.43 in 1040 AM 08/19 CWOP Endicott 0.27 in 1031 AM 08/19 CWOP ...Cayuga County... Auburn 8.3 SSE 7.64 in 0600 AM 08/19 COCORAHS 2.0 N Cayuga 7.01 in 0645 AM 08/19 COOP Cayuga 4.0 NNE 6.73 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Scipio Center 6.35 in 1040 AM 08/19 NYSM 1.7 NE Willets 6.03 in 0700 AM 08/19 COOP Scipio Center 3.0 S 4.90 in 0600 AM 08/19 COCORAHS Aurora 2.4 N 3.72 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Auburn 1.79 in 1040 AM 08/19 AWS ...Chemung County... Elmira Airport 4.06 in 0953 AM 08/19 ASOS Van Etten 0.3 ENE 3.55 in 0700 AM 08/19 COCORAHS 1.6 S Sagetown (RR) (RR) 2.64 in 1000 AM 08/19 ALERT Chemung 5.7 N 2.62 in 0900 AM 08/19 COCORAHS Elmira 2.55 in 1040 AM 08/19 NYSM West Elmira 0.5 SSE 2.49 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Horseheads 2.7 SSE 2.24 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Elmira 3.2 E 2.09 in 0900 AM 08/19 COCORAHS Pine City 3.1 SE 1.88 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Elmira 0.7 WNW 1.87 in 0645 AM 08/19 COCORAHS Erin 0.67 in 1036 AM 08/19 CWOP ...Chenango County... 1 N Sherburne 2.11 in 1008 AM 08/19 RAWS Sherburne 2.04 in 1040 AM 08/19 NYSM Norwich 5.4 W 1.99 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Norwich 5.7 NE 1.92 in 0900 AM 08/19 COCORAHS Norwich 5.4 ESE 1.46 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Polkville 1.36 in 0600 AM 08/19 COOP Greene 0.95 in 0600 AM 08/19 COOP Bainbridge 2.9 WSW 0.93 in 0550 AM 08/19 COCORAHS Plymouth 0.78 in 1033 AM 08/19 CWOP Greene 0.48 in 1031 AM 08/19 CWOP Norwich 0.36 in 1031 AM 08/19 CWOP Greene 0.34 in 1030 AM 08/19 CWOP 1.4 N Sherburne 0.30 in 1008 AM 08/19 HADS ...Cortland County... Cortland 3.62 in 1040 AM 08/19 AWS 0.8 NW Hunts Corners (RP) 3.60 in 0800 AM 08/19 COOP 0.8 NW Hunts Corners (SNOTEL 3.60 in 0800 AM 08/19 MESOWEST Cincinnatus 3.39 in 1040 AM 08/19 NYSM Marathon 1.0 NW 2.64 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Marathon 2.48 in 1040 AM 08/19 AWS Willet 1.8 E 2.02 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Freetown 1.0 NE 1.89 in 0700 AM 08/19 COCORAHS ...Delaware County... Long Eddy 6.5 NNE 2.02 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Walton 1.30 in 1040 AM 08/19 NYSM Delhi 6.6 WNW 1.20 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Harpersfield 0.87 in 1040 AM 08/19 NYSM Andes 0.81 in 1040 AM 08/19 NYSM 1.1 E Sidney Center 0.78 in 1031 AM 08/19 HADS Roxbury 0.72 in 1040 AM 08/19 NYSM Fleischmanns 5.7 N 0.72 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Livingston Manor 0.70 in 1035 AM 08/19 CWOP Deposit 0.65 in 1040 AM 08/19 NYSM Hobart 4.8 ESE 0.59 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Afton 0.40 in 1040 AM 08/19 CWOP Franklin 0.40 in 1037 AM 08/19 CWOP ...Madison County... Oneida 0.4 NW 5.02 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Morrisville 6 S (RP) (RP) 3.90 in 0815 AM 08/19 COOP 0.7 SE Erieville (SNOTEL) 3.90 in 0815 AM 08/19 MESOWEST Morrisville 3.88 in 1040 AM 08/19 NYSM Chittenango 2.1 ESE 3.85 in 0750 AM 08/19 COCORAHS Cazenovia 2.9 SE 3.68 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Brookfield 2.27 in 1040 AM 08/19 NYSM Munnsville 2.13 in 1031 AM 08/19 CWOP Cazenovia 1.77 in 0945 AM 08/19 HADS 2 N Sullivan 1.35 in 1040 AM 08/19 AWS Oneida 1.20 in 1040 AM 08/19 AWS ...Oneida County... Woodgate 5.04 in 1040 AM 08/19 NYSM 3.7 SW Boonville 5.04 in 0700 AM 08/19 COOP Westmoreland 4.95 in 1040 AM 08/19 NYSM Durhamville 3.5 NNW 4.70 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Camden 4.56 in 1040 AM 08/19 NYSM Rome 4.8 SSE 4.20 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Westmoreland 4 N 4.20 in 0700 AM 08/19 COOP Sylvan Beach 1.6 NW 4.15 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Point Rock 0.6 SE 4.12 in 0715 AM 08/19 COCORAHS Holland Patent 1.1 WNW 4.05 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Griffiss Airfield 3.67 in 1024 AM 08/19 AWOS Otter Lake 2.94 in 1033 AM 08/19 CWOP Sauquoit 1.6 WSW 2.09 in 0645 AM 08/19 COCORAHS Westmoreland 1.87 in 1037 AM 08/19 CWOP Rome 1.73 in 1031 AM 08/19 CWOP Cleveland 1.66 in 1038 AM 08/19 CWOP New Hartford 0.8 S 1.66 in 0645 AM 08/19 COCORAHS Remsen 1.54 in 1040 AM 08/19 AWS 1 SE Utica 0.70 in 1040 AM 08/19 AWS Utica 0.57 in 0501 AM 08/19 CWOP ...Onondaga County... Liverpool 6.1 NNW 7.02 in 0600 AM 08/19 COCORAHS Baldwinsville 3.3 NE 6.87 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Tully 6.08 in 1040 AM 08/19 NYSM Skaneateles 9.1 SE 5.71 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Tully 5.59 in 1037 AM 08/19 CWOP Brewerton 1.5 ESE 5.45 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Baldwinsville 5.39 in 0700 AM 08/19 COOP Syracuse 2.7 S 5.19 in 0730 AM 08/19 COCORAHS Clay 4.6 NW 4.97 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Fayetteville 4.93 in 1040 AM 08/19 NYSM Baldwinsville 3.5 NE 4.86 in 0730 AM 08/19 COCORAHS Westvale 2.3 SSW 4.86 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Jordan 4.59 in 1040 AM 08/19 NYSM Syracuse Airport 4.56 in 0954 AM 08/19 ASOS Jamesville 1.9 SE 4.37 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Skaneateles 3.99 in 1030 AM 08/19 CWOP Lafayette 0.5 NNW 3.52 in 0817 AM 08/19 COCORAHS Tully 3.35 in 1030 AM 08/19 CWOP Camillus 1.0 W 3.23 in 0550 AM 08/19 COCORAHS Syracuse 3.15 in 1035 AM 08/19 CWOP Apulia Station 2.54 in 1031 AM 08/19 CWOP Clay 2.34 in 1030 AM 08/19 CWOP Minoa 2.23 in 1035 AM 08/19 CWOP Cicero 2.15 in 1037 AM 08/19 CWOP East Syracuse 2.12 in 1035 AM 08/19 CWOP Manlius 2.09 in 1035 AM 08/19 CWOP 1 S Bennetts Corners 1.98 in 1035 AM 08/19 AWS Jamesville 1.98 in 1035 AM 08/19 CWOP 1 WNW Marcellus 1.88 in 1035 AM 08/19 AWS Clay 1.84 in 1038 AM 08/19 CWOP Marcellus 1.77 in 1037 AM 08/19 CWOP Marcellus 1.66 in 1034 AM 08/19 CWOP Fairmount 1.62 in 1039 AM 08/19 CWOP Phoenix 1.62 in 1030 AM 08/19 CWOP Camillus 1.56 in 1040 AM 08/19 CWOP Camillus 1.02 in 1030 AM 08/19 CWOP 1 W Syracuse 0.85 in 1040 AM 08/19 AWS ...Otsego County... Springfield 1.81 in 1040 AM 08/19 NYSM Richfield Springs 4.6 SSE 1.80 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Laurens 1.71 in 1040 AM 08/19 NYSM New Berlin 1.5 NE 1.65 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Hartwick 1.38 in 1014 AM 08/19 COCORAHS 1.6 E South Edmeston 1.18 in 1015 AM 08/19 HADS Maryland 1.8 W 1.11 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Worcester 4.0 SSW 0.95 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Sidney 2.1 NE 0.64 in 0600 AM 08/19 COCORAHS Cooperstown 0.36 in 1031 AM 08/19 CWOP 1 NNE Oneonta 0.35 in 1035 AM 08/19 AWS 0.9 NE Hartwick 0.30 in 0930 AM 08/19 HADS ...Schuyler County... Bolter Creek 4.57 in 1012 AM 08/19 RAWS Mecklenburg 1.2 SE 4.12 in 0600 AM 08/19 COCORAHS Tyrone 4.08 in 1040 AM 08/19 NYSM Dundee 6.2 E 3.98 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Mecklenburg 4 SW 3.30 in 0700 AM 08/19 COOP Smith Valley 1.9 SE 2.98 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Burdett 2.80 in 1040 AM 08/19 NYSM Montour Falls 0.3 SSE 2.24 in 0848 AM 08/19 COCORAHS Wedgewood 1.34 in 0945 AM 08/19 HADS Gabriels Junction 0.88 in 1035 AM 08/19 CWOP Odessa 0.59 in 1035 AM 08/19 AWS ...Seneca County... Waterloo 5.00 in 1040 AM 08/19 NYSM 1.3 S Hayts Corners 3.45 in 0945 AM 08/19 HADS Seneca Falls 2.54 in 1038 AM 08/19 CWOP 2.2 E Tyre 2.14 in 0945 AM 08/19 HADS Romulus 1.49 in 1039 AM 08/19 AWS ...Steuben County... 3.3 N Prattsburg (RR) (RR) 7.42 in 1000 AM 08/19 ALERT 2.8 NW Prattsburg (RR) (RR 6.58 in 1000 AM 08/19 ALERT 3.9 NW Jasper (RP) (RP) ( 6.10 in 0830 AM 08/19 COOP 3.9 NW Jasper (SNOTEL) 6.10 in 0830 AM 08/19 MESOWEST Prattsburgh 3.3 NNE 6.05 in 0800 AM 08/19 COCORAHS 2.7 W Bradford (RR) (RR) 5.91 in 1000 AM 08/19 ALERT South Corning 4.7 S 5.50 in 0900 AM 08/19 COCORAHS Hartsville 4.38 in 1040 AM 08/19 NYSM 1.1 SW Corning 3.85 in 0700 AM 08/19 COOP Cohocton 3.72 in 1040 AM 08/19 NYSM Bath 6.8 SW 3.61 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Bath 4.2 E 3.49 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Painted Post 0.7 SSE 3.45 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Bath 1.3 E 3.33 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Gang Mills 3.28 in 1008 AM 08/19 RAWS Savona 4.7 S 3.27 in 0700 AM 08/19 COCORAHS 1.8 SW Corning (RR) (RR) 3.12 in 1025 AM 08/19 ALERT Corning 0.7 NNW 3.04 in 0730 AM 08/19 COCORAHS Branchport 2.57 in 1030 AM 08/19 CWOP Arkport Lake 2.30 in 1000 AM 08/19 HADS Addison 2.21 in 1005 AM 08/19 NYSM Avoca 1.10 in 1040 AM 08/19 AWS 2.8 E Erwins 0.30 in 1008 AM 08/19 HADS ...Sullivan County... Woodbourne 2.56 in 1040 AM 08/19 NYSM Jeffersonville 2.41 in 1031 AM 08/19 CWOP Eldred 2.38 in 1040 AM 08/19 NYSM Roscoe 2 S (RP) (RP) (RP) 2.20 in 0815 AM 08/19 COOP 1.6 S Roscoe (SNOTEL) 2.20 in 0815 AM 08/19 MESOWEST 3.0 S Rock Hill 2.10 in 0700 AM 08/19 COOP North Branch 1.92 in 1040 AM 08/19 NYSM Sullivan County Airport 1.83 in 1032 AM 08/19 AWOS Grahamsville 0.62 in 1036 AM 08/19 CWOP Livingston Manor 0.56 in 1030 AM 08/19 CWOP Jeffersonville 0.42 in 1040 AM 08/19 AWS Liberty 0.38 in 1033 AM 08/19 CWOP Monticello 0.31 in 1035 AM 08/19 CWOP ...Tioga County... Berkshire 1.9 ENE 3.88 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Candor 1.8 N 3.01 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Candor 0.7 NW 2.90 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Owego 2.44 in 1040 AM 08/19 NYSM 1.7 N Newark Valley (RP) ( 2.30 in 0815 AM 08/19 COOP 1.7 N Newark Valley (SNOTEL) 2.30 in 0815 AM 08/19 MESOWEST Apalachin 2.8 ESE 1.87 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Apalachin 2.6 ESE 1.82 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Endicott 3.7 WSW 1.67 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Town Of Owego 0.26 in 1036 AM 08/19 CWOP ...Tompkins County... Ithaca 6.4 E 5.74 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Newfield Hamlet 4.3 S 4.98 in 0900 AM 08/19 COCORAHS Dryden 4.86 in 1033 AM 08/19 CWOP Groton 0.5 NW 4.60 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Freeville 1.5 NE 4.33 in 0700 AM 08/19 COCORAHS 0.7 E Freeville 4.28 in 0800 AM 08/19 COOP Ithaca 2.6 NW 4.05 in 0800 AM 08/19 COCORAHS Groton 4.03 in 1040 AM 08/19 NYSM Trumansburg 0.4 WNW 3.96 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Ithaca 5.4 SSW 3.91 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Freeville 3.7 W 3.77 in 0700 AM 08/19 COCORAHS West Danby 3.52 in 1039 AM 08/19 CWOP Slaterville Springs 3.40 in 1031 AM 08/19 CWOP 2 NE Dryden 2.54 in 1035 AM 08/19 AWS CORNELL HTRC ITHACA 13 E 2.51 in 1005 AM 08/19 HADS Dryden 2.10 in 1036 AM 08/19 CWOP Ithaca 1.47 in 1035 AM 08/19 CWOP Ithaca 1.47 in 1035 AM 08/19 CWOP Ithaca 0.83 in 1037 AM 08/19 CWOP ...Yates County... Penn Yan 5.20 in 1040 AM 08/19 NYSM Penn Yan 5.12 in 0953 AM 08/19 ASOS Penn Yan 5.1 NNW 4.51 in 0700 AM 08/19 COCORAHS Middlesex 3.5 S 4.23 in 0900 AM 08/19 COCORAHS Keuka Park 2.10 in 1031 AM 08/19 CWOP Dundee 1.16 in 1030 AM 08/19 CWOP