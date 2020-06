Finally some needed rain falls for all of CNY Saturday!

Some much needed rainfall fell across all of Central New York Saturday! No it wasn’t enough, but definitely helped the lawns, gardens and farmers somewhat. Roughly a quarter to three quarters of an inch of rain fell for most.

Below are many rainfall reports as of late Saturday evening from the National Weather Service Binghamton.

...PRECIPITATION REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER ...NEW YORK... ...CAYUGA COUNTY... SCIPIO CENTER 0.34 IN 1010 PM 06/27 NYSM AUBURN 0.31 IN 1009 PM 06/27 AWS ...CHEMUNG COUNTY... ELMIRA AIRPORT 1.07 IN 0953 PM 06/27 ASOS ERIN 1.02 IN 1006 PM 06/27 CWOP ELMIRA 0.80 IN 1010 PM 06/27 NYSM 1.6 S SAGETOWN 0.48 IN 0900 PM 06/27 ALERT ...CHENANGO COUNTY... NORWICH 0.48 IN 1001 PM 06/27 CWOP GREENE 0.46 IN 1005 PM 06/27 CWOP NORWICH 0.44 IN 1000 PM 06/27 CWOP GREENE 0.33 IN 1001 PM 06/27 CWOP PLYMOUTH 0.30 IN 1003 PM 06/27 CWOP ...CORTLAND COUNTY... CINCINNATUS 0.50 IN 1010 PM 06/27 NYSM MARATHON 0.48 IN 1005 PM 06/27 AWS ...DELAWARE COUNTY... DEPOSIT 1.04 IN 1010 PM 06/27 NYSM MARGARETVILLE 0.73 IN 1002 PM 06/27 CWOP ANDES 0.62 IN 1010 PM 06/27 NYSM WALTON 0.56 IN 1010 PM 06/27 NYSM AFTON 0.55 IN 1005 PM 06/27 CWOP HARPERSFIELD 0.44 IN 1010 PM 06/27 NYSM SIDNEY 0.34 IN 0830 PM 06/27 HADS ...MADISON COUNTY... 1.2 W PECKSPORT 1.21 IN 0900 PM 06/27 HADS BROOKFIELD 0.99 IN 1010 PM 06/27 NYSM MORRISVILLE 0.96 IN 1010 PM 06/27 NYSM ...ONEIDA COUNTY... WESTMORELAND 0.41 IN 1010 PM 06/27 NYSM WHITESBORO 0.34 IN 1004 PM 06/27 CWOP ...ONONDAGA COUNTY... CLAY 0.94 IN 1008 PM 06/27 CWOP CICERO 0.74 IN 1009 PM 06/27 CWOP FAYETTEVILLE 0.70 IN 1009 PM 06/27 AWS SKANEATELES 0.60 IN 1000 PM 06/27 CWOP MANLIUS 0.56 IN 1010 PM 06/27 CWOP EAST SYRACUSE 0.51 IN 1005 PM 06/27 CWOP OTISCO 0.49 IN 1001 PM 06/27 CWOP FAYETTEVILLE 0.45 IN 1010 PM 06/27 NYSM SYRACUSE 0.41 IN 1009 PM 06/27 CWOP MARCELLUS 0.39 IN 1006 PM 06/27 CWOP JAMESVILLE 0.37 IN 1010 PM 06/27 CWOP PHOENIX 0.35 IN 1001 PM 06/27 CWOP WESTVALE 2.3 SSW 0.35 IN 1130 AM 06/27 COCORAHS CAMILLUS 0.34 IN 1008 PM 06/27 CWOP MINOA 0.31 IN 1003 PM 06/27 CWOP CAMILLUS 0.30 IN 1002 PM 06/27 CWOP ...OTSEGO COUNTY... 1.6 SE BRIDGEWATER 0.86 IN 0930 PM 06/27 HADS LAURENS 0.53 IN 1010 PM 06/27 NYSM SPRINGFIELD 0.53 IN 1010 PM 06/27 NYSM COOPERSTOWN 0.39 IN 1008 PM 06/27 CWOP 0.9 NE HARTWICK 0.34 IN 0915 PM 06/27 HADS 1.6 NE MILFORD 0.31 IN 0915 PM 06/27 HADS ...SCHUYLER COUNTY... BURDETT 0.56 IN 1010 PM 06/27 NYSM BOLTER CREEK 0.54 IN 0912 PM 06/27 RAWS GABRIELS JUNCTION 0.50 IN 1007 PM 06/27 CWOP DUNDEE 5.7 ESE 0.48 IN 1100 AM 06/27 COCORAHS ...STEUBEN COUNTY... GANG MILLS 1.27 IN 0908 PM 06/27 RAWS 1.8 SW CORNING 0.84 IN 0901 PM 06/27 ALERT 2.8 E ERWINS 0.80 IN 0908 PM 06/27 HADS 2.8 NW PRATTSBURG 0.72 IN 0900 PM 06/27 ALERT HARTSVILLE 0.60 IN 1010 PM 06/27 NYSM 2.7 W BRADFORD 0.52 IN 0900 PM 06/27 ALERT COHOCTON 0.49 IN 1010 PM 06/27 NYSM ADDISON 0.31 IN 1010 PM 06/27 NYSM 2.2 W NORTH HORNELL 0.30 IN 0900 PM 06/27 HADS ...SULLIVAN COUNTY... MONTICELLO 0.91 IN 1008 PM 06/27 CWOP NORTH BRANCH 0.75 IN 1010 PM 06/27 NYSM ELDRED 0.71 IN 1010 PM 06/27 NYSM SULLIVAN COUNTY AIRPORT 0.70 IN 0956 PM 06/27 AWOS WOODBOURNE 0.68 IN 1010 PM 06/27 NYSM GRAHAMSVILLE 0.64 IN 1008 PM 06/27 CWOP LIBERTY 0.59 IN 1009 PM 06/27 CWOP ...TIOGA COUNTY... ENDICOTT 0.92 IN 0952 PM 06/27 CWOP OWEGO 0.80 IN 1010 PM 06/27 NYSM APALACHIN 0.77 IN 1006 PM 06/27 CWOP TOWN OF OWEGO 0.70 IN 1002 PM 06/27 CWOP BERKSHIRE 0.44 IN 1010 PM 06/27 NYSM ...TOMPKINS COUNTY... SLATERVILLE SPRINGS 0.68 IN 0945 PM 06/27 CWOP GROTON 0.61 IN 1010 PM 06/27 NYSM DRYDEN 0.57 IN 1008 PM 06/27 CWOP ITHACA AIRPORT 0.49 IN 0956 PM 06/27 AWOS ITHACA 0.48 IN 1006 PM 06/27 CWOP ITHACA 0.42 IN 1007 PM 06/27 CWOP WEST DANBY 0.39 IN 1006 PM 06/27 CWOP ...YATES COUNTY... PENN YAN 0.47 IN 1010 PM 06/27 NYSM PENN YAN 0.45 IN 0953 PM 06/27 ASOS KEUKA PARK 0.41 IN 1000 PM 06/27 CWOP

Syracuse is still almost 2 inches below average for the month of June, and while we could see a bit more rain to round out the weekend and maybe a little more Tuesday overall the pattern looks to stay drier than not right through the upcoming week. We shall see where Syracuse ends up being ranked among the driest Junes on record when the month ends at midnight Tuesday night.