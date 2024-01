SYRACUSE,NY (WSYR-TV)

Here is how much snow has fallen so far this weekend in central New York during the first snowstorm of 2024. These totals will be updated through Sunday as we get new ones.

...Onondaga County... Marcellus 11.0 in 0930 AM 01/07 Wx Watcher Camillus 1.0 W 8.5 in 0700 AM 01/07 COCORAHS Syracuse 2.7 S 7.0 in 0730 AM 01/07 COCORAHS Liverpool 6.0 in 0755 AM 01/07 Public ...Madison County... Oneida 0.4 NW 8.0 in 0700 AM 01/07 COCORAHS 1 WNW Chittenango 7.0 in 0720 AM 01/07 Trained Spotter Cazenovia 2.9 SE 7.0 in 0700 AM 01/07 COCORAHS Canastota 6.0 in 0730 AM 01/07 Public 3 SE Perryville 5.0 in 0749 AM 01/07 Trained Spotter ...Oneida County... Westernville 9.5 in 1000 AM 01/07 Wx Watcher Durhamville 3.5 NNW 6.8 in 0700 AM 01/07 COCORAHS Westmoreland 4 N 5.6 in 0700 AM 01/07 COOP Whitesboro 5.2 in 0700 AM 01/07 Public ...Cortland County... Truxton 8.0 in 0800 AM 01/07 Public 1 NE Cortland 5.9 in 0655 AM 01/07 Public ...Otsego County... Unadilla 7.5 in 0726 AM 01/07 Public Oneonta 5.5 in 0722 AM 01/07 Public Maryland 1.8 W 5.5 in 0700 AM 01/07 COCORAHS ...Oswego County... Mexico 2SW 6.4 in 0700 AM 01/07 COOP 2 N Richland 5.0 in 0730 AM 01/07 Trained Spotter ...Schuyler County... Mecklenburg 4 SW 6.0 in 0700 AM 01/07 COOP Montour Falls 4.0 in 0815 AM 01/07 Trained Spotter Dundee 6.2 E 4.0 in 0700 AM 01/07 COCORAHS ...Seneca County... 1 NE Searsburg 5.0 in 0800 AM 01/07 Public ...Tompkins County... 2 WSW Besemer 6.1 in 0800 AM 01/07 Trained Spotter Groton 3.2 SSW 5.3 in 0745 AM 01/07 COCORAHS Ithaca 6.4 E 5.3 in 0700 AM 01/07 COCORAHS Freeville 1.5 NE 4.7 in 0700 AM 01/07 COCORAHS ...Cayuga County... Auburn 8.8 in 0700 AM 01/07 COOP Cayuga 4.0 NNE 8.3 in 0700 AM 01/07 COCORAHS Genoa 6.5 in 0745 AM 01/07 Public ...Wayne County... Newark 5.5 in 0730 AM 01/07 Public