Looking more festive now for CNY! How much snow fell? Here are some reports

Rain changed to snow across Central New York late Tuesday afternoon into Tuesday night with a general 1 to 3 inches of wet snow for many Tuesday night through Wednesday morning.

Thankfully due to marginally cold temperatures roads were not in bad shape for most heading to work and school this morning.

Below are several snowfall reports from around CNY…

...CAYUGA COUNTY...

AUBURN 1.9 IN 0700 AM 12/02 COOP

CAYUGA 4.0 NNE 1.3 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

1.7 NE WILLETS 1.0 IN 0700 AM 12/02 COOP

...CHENANGO COUNTY...

OXFORD 0.8 NNW 1.5 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

POLKVILLE 1.0 IN 0600 AM 12/02 COOP

...CORTLAND COUNTY...

MARATHON 1.0 NW 3.0 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

...MADISON COUNTY...

CHITTENANGO 2.1 ESE 0.2 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

CAZENOVIA 2.9 SE 0.2 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

...ONEIDA COUNTY...

POINT ROCK 0.6 SE 2.1 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

3.7 SW BOONVILLE 1.4 IN 0700 AM 12/02 COOP

WESTMORELAND 4 N 1.1 IN 0700 AM 12/02 COOP

WESTMORELAND 1.1 IN 0645 AM 12/02 PUBLIC

TRENTON FALLS 1.0 IN 0800 AM 12/02 COOP

DURHAMVILLE 3.5 NNW 0.5 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

...ONONDAGA COUNTY...

MARCELLUS 3.5 IN 0825 AM 12/02 PUBLIC

SKANEATELES 9.1 SE 1.5 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

CLAY 4.6 NW 1.0 IN 0830 AM 12/02 COCORAHS

BALDWINSVILLE 3.3 NE 1.0 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

CAMILLUS 1.0 W 1.0 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

BREWERTON 1.5 ESE 0.7 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

SYRACUSE 2.7 S 0.6 IN 0730 AM 12/02 COCORAHS

LIVERPOOL 4.5 N 0.5 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

LIVERPOOL 6.1 NNW 0.3 IN 0600 AM 12/02 COCORAHS

...OTSEGO COUNTY...

HARTWICK 1.3 IN 0721 AM 12/02 COCORAHS

GILBERTSVILLE 1.0 IN 0700 AM 12/02 PUBLIC

ONEONTA 0.8 IN 0545 AM 12/02 PUBLIC

MARYLAND 1.8 W 0.6 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

NEW BERLIN 1.5 NE 0.4 IN 0800 AM 12/02 COCORAHS

...TOMPKINS COUNTY...

4 WSW WEST DANBY 3.2 IN 1000 AM 12/02 PUBLIC

ITHACA 3.0 IN 1000 AM 12/02 TRAINED SPOTTER

LANSING 2.2 IN 1050 AM 12/02 TRAINED SPOTTER

1 ENE NORTHEAST ITHACA 2.0 IN 0745 AM 12/02 TRAINED SPOTTER

TRUMANSBURG 0.4 WNW 2.0 IN 0720 AM 12/02 COCORAHS

FREEVILLE 3.7 W 2.0 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

1.1 E FOREST HOME 2.0 IN 0700 AM 12/02 COOP

GROTON 0.5 NW 1.8 IN 0700 AM 12/02 COCORAHS

GROTON 3.2 SSW 1.4 IN 0730 AM 12/02 COCORAHS

ITHACA 6.4 E 1.3 IN 0730 AM 12/02 COCORAHS

0.7 E FREEVILLE 1.0 IN 0800 AM 12/02 COOP

ITHACA 1.1 SE 0.6 IN 0745 AM 12/02 COCORAHS

...YATES COUNTY...

MIDDLESEX 3.5 S 2.0 IN 0900 AM 12/02 COCORAHS

ITALY HILL 1.5 IN 0610 AM 12/02 PUBLIC

…JEFFERSON COUNTY…

WATERTOWN 2.8 IN 0930 AM 12/02 TRAINED SPOTTER

7 SSW SACKETS HARBOR 0.5 IN 0938 AM 12/02 TRAINED SPOTTER

…LEWIS COUNTY…

9 SW COPENHAGEN 3.0 IN 1030 AM 12/02 PUBLIC

HIGHMARKET 3.0 IN 0600 AM 12/02 COOP

CONSTABLEVILLE 1.2 NW 1.5 IN 0500 AM 12/02 COCORAHS

CHASES LAKE 0.2 IN 0600 AM 12/02 COOP