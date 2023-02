SYRACUSE, N.Y. (WSYR-TV) — Here are the snow totals that occurred in Central New York Monday night through Tuesday morning. These reports come from National Weather Service reports:

...Onondaga County... Brewerton 1.5 ESE 4.4 in 0830 AM 02/28 COCORAHS Liverpool 6.1 NNW 3.9 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Clay 4.6 NW 3.8 in 0830 AM 02/28 COCORAHS Skaneateles 9.1 SE 3.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Skaneateles 0.8 NNW 3.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Camillus 1.0 W 3.1 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Brewerton Lock 23 3.0 in 0700 AM 02/28 COOP North Syracuse 3.0 in 0936 AM 02/28 Public Syracuse 2.7 S 2.7 in 0730 AM 02/28 COCORAHS Baldwinsville 3.5 NE 2.7 in 0730 AM 02/28 COCORAHS Jamesville 2.4 in 0900 AM 02/28 Spotter Syracuse 4.2 SSW 2.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 2 NW Oran 2.0 in 0700 AM 02/28 Public ...Madison County... 2 N Oneida 3.5 in 0818 AM 02/28 Spotter Oneida 0.4 NW 3.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Earlville 0.4 W 3.0 in 1050 AM 02/28 COCORAHS Morrisville 6 S 2.8 in 0700 AM 02/28 COOP Cazenovia 2.9 SE 2.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Chittenango 2.1 ESE 1.9 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Sullivan 1.8 in 0704 AM 02/28 Spotter ...Oneida County... Paris 5.5 in 0907 AM 02/28 Spotter Durhamville 3.5 NNW 4.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Point Rock 0.6 SE 4.2 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Holland Patent 1.1 WNW 4.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Holland Patent 4.0 in 0707 AM 02/28 Spotter Utica 3.7 in 0900 AM 02/28 Public Sauquoit 3.1 in 0634 AM 02/28 Spotter Sauquoit 1.6 WSW 3.1 in 0634 AM 02/28 COCORAHS New Hartford 1.0 WSW 2.8 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Westmoreland 4 N 2.0 in 0700 AM 02/28 COOP Rome 4.8 SSE 2.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Marcy 1.5 in 0756 AM 02/28 Spotter ...Chenango County... Oxford 0.8 NNW 4.0 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Norwich 3.0 in 0553 AM 02/28 CO-OP Norwich COOP 3.0 in 0600 AM 02/28 COOP ...Cortland County... Willet 1.8 E 4.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Freetown 1.0 NE 4.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Cayuga County... Cayuga 4.0 NNE 3.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Auburn 3.1 in 0600 AM 02/28 CO-OP 2.0 N Cayuga 3.0 in 0650 AM 02/28 COOP Aurora 2.4 N 2.2 in 0745 AM 02/28 COCORAHS Auburn 8.3 SSE 2.1 in 0600 AM 02/28 COCORAHS 1.7 NE Willets 2.0 in 0700 AM 02/28 COOP ...Tompkins County... Newfield Hamlet 4.3 S 4.5 in 0900 AM 02/28 COCORAHS Ithaca 6.4 E 4.0 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 1 WNW Etna 4.0 in 0844 AM 02/28 Spotter Freeville 1.5 NE 3.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Trumansburg 0.4 WNW 3.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Groton 0.5 NW 3.2 in 0700 AM 02/28 COCORAHS 0.7 E Freeville 3.0 in 0800 AM 02/28 COOP 1 ESE Ithaca Tompkins Arpt 3.0 in 0850 AM 02/28 Spotter Groton 3.2 SSW 2.5 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Ithaca 1.1 SE 2.3 in 0700 AM 02/28 COCORAHS ...Lewis County... Constableville 1.2 NW 5.6 in 0500 AM 02/28 COCORAHS Highmarket 2W 4.0 in 0600 AM 02/28 COOP Lowville 2.0 in 0700 AM 02/28 COOP Glenfield 4.1 NNE 0.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS ...Oswego County... Minetto 0.1 SE 4.5 in 0800 AM 02/28 COCORAHS Lacona 3.6 SSE 3.4 in 0700 AM 02/28 COCORAHS Mexico 2SW 3.2 in 0700 AM 02/28 COOP Fulton 1.5 in 0700 AM 02/28 COOP ...Wayne County... Macedon 2.6 ESE 3.2 in 0727 AM 02/28 COCORAHS Palmyra 1.6 NW 2.5 in 0835 AM 02/28 COCORAHS