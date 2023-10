SYRACUSE, NY (WSYR-TV) — In honor of Hispanic Heritage month, we had Marisol Hernandez, Editor in Chief of CNY Latino newspaper, deliver the forecast in Spanish to our CNY Latino community.

El Viernes va a ser un día bastante bonito. Seco y con más sol, con una máxima en los 60 grados.

Este fin de semana vuelve a hacer más fresco. El Sábado existe la posibilidad de que vuelva a llover principalmente por la tarde y la noche y al sur de la Autopista. Los máximos están en los 50. No lloverá mucho el Domingo, pero hará frío y viento. Máximas por debajo de los 50 nuevamente.

La próxima semana se ve muy similar con nubes y máximas en los 50 grados el próximo Lunes, Martes y Miércoles. Las temperaturas se calientan un poco más la segunda mitad de la semana en los 60 grados con muy pocas posibilidades de lluvia.